Rescatan a 12 personas en Chanchamayo tras desborde del río Tarma: helicóptero evacuó a familia y policías aislados por lluvias

Un equipo de rescate, incluyendo personal en uniforme y un helicóptero, lleva a cabo una operación para evacuar a personas afectadas por un huaico. Las imágenes muestran a personas caminando por terreno fangoso y rocoso, recibiendo asistencia de los rescatistas. Un helicóptero aterriza y despega en la zona, y personas suben y bajan de la aeronave. Se observa a un hombre hablando frente a la cámara en el contexto de la noticia. Esta es una cobertura de evento periodístico sobre el rescate de 12 personas en Chanchamayo.

La emergencia por la crecida del río Tarma en la provincia de Chanchamayo derivó en un operativo de rescate aéreo que permitió salvar a 12 personas atrapadas en zonas de alto riesgo. El desborde sorprendió a familias en el sector Puente Victoria, en el distrito de San Ramón, donde el acceso terrestre quedó completamente bloqueado.

De acuerdo a lo reportado por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, entre los afectados se encontraban niños, adultos y personal policial que realizaba labores de apoyo. Todos quedaron aislados en medio del avance del agua, el lodo y los deslizamientos, sin posibilidad de evacuar por sus propios medios.

La rápida respuesta de las autoridades permitió activar un despliegue aéreo clave para evitar una tragedia. El uso de un helicóptero fue determinante para concretar el rescate en una zona de difícil acceso y bajo condiciones climáticas adversas.

Un helicóptero militar peruano participa en el rescate de personas atrapadas en el sector Puente Victoria, distrito de San Ramón, tras la emergencia causada por el desborde del río Tarma en Chanchamayo. (Foto: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas)

Helicóptero permitió rescatar a personas aisladas en San Ramón

Ante la emergencia, la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Compañía de Intervención Rápida para Desastres fue decisiva. Un helicóptero del Comando Especial Vraem llegó hasta San Ramón tras la solicitud de apoyo de las autoridades municipales, cumpliendo los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Desde el aire, el equipo militar evaluó áreas inundadas y localizó a personas atrapadas, mientras personal especializado bajaba para ejecutar el rescate.

El principal objetivo fue salvaguardar la vida de quienes permanecían aislados por el desborde y el lodo. Los militares coordinaron maniobras en la margen izquierda del río, donde Buenos Días Perú confirmó que evacuaron a una familia de siete integrantes, incluidos dos niños pequeños y cinco adultos, además de asegurar zonas donde el caudal representaba un riesgo inminente para otros pobladores.

Equipos de rescate y personas evacuadas transitan por el lecho rocoso del río Tarma en el sector Puente Victoria, distrito de San Ramón, tras las intensas lluvias y el desborde. (Foto: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas)

La operación aérea se completó con la coordinación del gobierno local y el trabajo conjunto de policías, bomberos y rescatistas municipales, quienes facilitaron la logística en tierra para recibir a los evacuados y atender emergencias adicionales en el distrito.

Operativo permitió salvar a agentes y familias en riesgo

En el mismo operativo, miembros del helicóptero lograron auxiliar a ocho efectivos policiales que habían quedado rodeados por el agua y el lodo durante sus labores de ayuda a la población. Estos agentes, parte de la Policía Nacional del Perú, se encontraban incomunicados y a la espera de apoyo mientras evaluaban rutas para evacuar a familias atrapadas.

Los testimonios transmitidos por Buenos Días Perú dan cuenta de la situación: las personas rescatadas pudieron ser puestas a salvo en sitios seguros y recibieron asistencia médica y alimentos. La colaboración entre la Compañía de Intervención Rápida para Desastres y el gobierno local fue esencial para identificar a tiempo a quienes requerían evacuación por helicóptero, especialmente en viviendas contiguas al margen del río que registraban ingresos de lodo y daños estructurales severos.

Un equipo de rescate asiste a una niña y otras personas a través del lecho rocoso del río Tarma, tras el desborde que bloqueó el acceso terrestre en el sector Puente Victoria, San Ramón, Chanchamayo. (Foto: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas)

Las autoridades desplegaron un segundo reconocimiento aéreo para registrar nuevas áreas de urgencia, mientras otros equipos priorizaban el apoyo a menores y adultos mayores, en sintonía con los protocolos de emergencias por desastres naturales.

Lluvias causan daños y bloquean vías en Chanchamayo

El informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indica que las lluvias han causado huaicos, deslizamientos y obstrucción total de rutas principales en la provincia de Chanchamayo. Sectores como Malecón Tarma, El Naranjal y La Auvernia han sufrido cortes de tránsito, colapso de puentes y daños en viviendas y comercios, dificultando la llegada de ayuda humanitaria.

Río Perené ubicado en Chanchamayo, Junín | Foto: Senamhi

El gobierno local coordina el traslado de maquinaria para remover lodo y habilitar pasos en los tramos afectados. La amenaza de nuevos desbordes se mantiene, ya que la intensidad de las lluvias no ha cesado y el caudal del río sigue siendo elevado. Los equipos de emergencia advierten que la situación en sectores vulnerables sigue comprometida al continuar las lluvias.

Según la información oficial, no se han registrado pérdidas de vidas humanas hasta el momento. Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas peligrosas y seguir las recomendaciones de emergencia emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y la Policía Nacional del Perú.