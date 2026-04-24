Perú

Renovación Popular exige al JNE anular 4.500 actas tras negativa de elecciones complementarias: “No tiene lógica”, dice Rafael López Aliaga

La agrupación liderada por el exalcalde de Lima señala inconsistencias en el registro de votos y reclama una auditoria parcial

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Motivado por la creencia de un supuesto fraude electoral ocurrido el pasado domingo 12 de abril, Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, quien pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la anulación de unas 4.500 actas identificadas bajo la “serie 900.000”.

Esta solicitud surge en respuesta directa a la negativa del organismo electoral de convocar a elecciones complementarias tras los problemas logísticos que, según el partido, impidieron que cerca de 1,5 millones de ciudadanos ejercieran su derecho al voto en las Elecciones 2026.

En conferencia de prensa, López Aliaga calificó la decisión del JNE como un acto que “le está quitando legitimidad absoluta a un proceso que está herido de muerte”. El candidato sostuvo que la incorporación de las actas cuestionadas representa un “sabotaje” a la voluntad popular.

“Estamos pidiendo la nulidad de la serie 900,000, que son básicamente 4,500 actas”, expresó el líder político, quien exigió la intervención de auditores internacionales para revisar el proceso.

La agrupación denunció que estas actas “aparecieron” tras una segunda extracción de datos realizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que alimenta las sospechas de alteración de resultados.

Según Julio Alfredo Espejo Quevedo, perito judicial grafotécnico e informático, durante una revisión técnica se detectó que el 13 de abril se registraron 88,064 actas, pero al comparar con el total reportado por la ONPE, faltaban 4,702 actas.

“En una segunda extracción, el 15 de abril, aparecen estas mesas faltantes con una nueva nomenclatura en el rango del 900,001 al 904,703”, detalló el especialista.

FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Reclamos por inconsistencias

El análisis presentado por Renovación Popular incluyó ejemplos de irregularidades. López Aliaga afirmó que en al menos 1.000 actas su partido no obtuvo ningún voto en la elección presidencial, mientras que sí registró votación en las listas al Congreso y al Parlamento Andino.

“No tiene lógica que un elector vote por senadores o diputados y no lo haga por su candidato presidencial”, destacó el líder opositor. Además, denunció que la supuesta manipulación habría beneficiado al candidato rival Roberto Sánchez con la adición de unos 270,000 votos y restado cerca de 90,000 a Renovación Popular. “Por un lado le suman y por otro bajan”, señaló.

Norma Yarrow y pedidos de transparencia

La vicepresidenciable Norma Yarrow se sumó a los reclamos y criticó que el JNE no adoptara medidas extraordinarias tras las denuncias.

“No entiendo qué está haciendo el JNE para ayudar a sus jurados electorales especiales que sí están resolviendo actas observadas”, indicó Yarrow, quien también pidió acceso a las actas que no figuran en el sistema y a las apelaciones presentadas.

La legisladora cuestionó la falta de respuestas a los requerimientos formales del partido y remarcó la necesidad de una auditoría con veeduría internacional.

“Es indispensable que se le permita a Renovación Popular entrar, hacer esta auditoría al sistema, a las máquinas y con una empresa internacional que sea una veedora”, insistió en la rueda de prensa.

El escenario se mantiene en tensión, mientras la organización política advierte que recurrirá a instancias judiciales nacionales e internacionales si el JNE no accede a sus exigencias.

“Ya si no accede el señor Borneo y su Junta Nacional Electoral, bueno, ya está entrando a palabras mayores, está entrando a palabras ya de convalidar, pues, a lo que es demostrable en cualquier juzgado en Perú y afuera de Perú”, advirtió López Aliaga.

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