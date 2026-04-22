Jean Ferrari respaldó la gestión de Agustín Lozano en la FPF: “Me sorprendió su lado humano, me gusta trabajar con buenas personas”

El director general de fútbol de la Federación explicó el motivo de su llegada a Videna y de la gestión del presidente 'norteño'. (Video: Fútbol Satélite)

El fútbol peruano atraviesa una serie de cambios desde la llegada de Mano Menezes a la selección nacional y de Jean Ferrari y Manuel Barreto a la Federación Peruana de Fútbol, cuya cabeza, Agustín Lozano, fue reelegida hasta 2030. Justamente, el presidente viene siendo cuestionado por la grave situación que atraviesa el balompié en el país, que lo ha expuesto a críticas y desafíos en su gestión.

Ante ese panorama, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, asumió recientemente su puesto y abordó en una entrevista para el programa de YouTube, Fútbol Satélite, el contexto institucional al que ingresó. “A mí me gustó la propuesta de ir a la Federación porque entendía que estaba en un proceso de querer reestructurar, de hacer cambios. Si no hubiera sido así, si yo encontraba una selección de repente con los manejos estables, lo más probable es que no hubiera ido", aseguró en primera instancia.

“Cuando hablamos de un proyecto donde está en esa etapa de queremos reconstruir y queremos hacer un cambio radical en este sistema que tenemos y para eso te necesitamos, esa propuesta me gustó”, indicó.

Agustín Lozano eligió a Jean Ferrari como director general de fútbol de la FPF a mediados del año pasado. - créditos: FPF

El exadministrador de Universitario de Deportes explicó que no conocía personalmente a Agustín Lozano antes de integrarse a la FPF, más allá de su referencia pública. “A Agustín no lo conocía de manera directa, sino simplemente como el presidente de la Federación y yo administrador de la ‘U’. Pero cuando entré a trabajar, he ido conociendo un poco más su lado laboral. Y la verdad, lo que más a mí me ha sorprendido es su lado humano, más que el tema laboral porque ahí él puede tener ideas y yo otras y al final de repente no coincidimos y mantenemos nuestras propias rutas; pero al final sabemos que podemos entrelazarlas en ciertos momentos y va a ser para bien del sistema”.

Ferrari Chiabra destacó que lo que más lo sorprendió, incluso por encima de lo estrictamente profesional, fue la calidez y legitimidad personal del presidente chongoyapano. “El lado humano de Agustín es lo que a mí me sorprendió y a mí me gusta trabajar con buenas personas; no me gusta tratar con gente que va por el costado, con gente ‘maletera’”, afirmó, dejando clara su preferencia por entornos laborales confiables.

Agustín Lozano, titular de la FPF, destacó la competitividad de la liga y el desempeño de los clubes en torneos internacionales. Además, asegura el respaldo de la federación a la nueva etapa autónoma de la liga.

Jean Ferrari sobre los cuestionamientos a Agustín Lozano en la FPF

Consultado por la dimensión de las críticas que recibe Agustín Lozano, Jean Ferrari reconoció que el presidente es consciente de que su posición en la FPF lo expone constantemente. “Yo creo que él sabe el cargo en el que está. Es un cargo que va a exponer a cualquiera, como me pasó a mí cuando recién llegué a la ‘U’, que yo sabiendo a lo que iba, sabía que iba a estar expuesto. Y al final fue lo que me pasó. Me expuse de tal manera que comencé a hacer ciertas correcciones y se convirtió en el monstruo que hoy es Universitario”, precisó.

Para el dirigente de 50 años, la presión y escrutinio que enfrenta Lozano es inherente al puesto. “Él sabe perfectamente que el cargo lo expone sobremanera. Entonces, cualquier frase que él pueda decir o cualquier acción que él pueda tomar va a ser cuestionada, porque va a ser polémica, porque a algunos les va a parecer que está bien, a otros les va a parecer que está mal y están otros que quieren destruirlo porque siempre hay intereses detrás. Y son uno o dos, pero siempre a todos los malos se les detecta rápido y sabemos al final por dónde viene la mano“.

Pese a la constante exposición a la crítica, Ferrari remarcó que su experiencia en la Federación ha sido positiva hasta el momento. “Yo estoy a gusto con el trabajo en la Federación, de trabajar con Agustín, porque me ha demostrado que es una persona abierta y directa para hacer las cosas. Y estamos haciendo un cambio que a lo mejor no muchos hoy lo están entendiendo o lo están viendo, pero que se ve desde afuera porque no hay necesidad de tener grandes logros para darse cuenta de que estamos haciendo un cambio realmente radical de manera estructural”, concluyó.