Miraflores realiza ‘La noche de las librerías’ con trueque de libros, recitales de poesía y eventos culturales

Bancas literarias - Miraflores

El distrito de Miraflores celebra “La Noche de las Librerías” los días 23 y 25 de abril, ofreciendo actividades culturales para público de todas las edades, promociones especiales y descuentos de hasta el 50 % en diversas librerías participantes. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Miraflores en el marco del Día Mundial del Libro, incluye este año novedades como bancas literarias dedicadas a Mario Vargas Llosa y una biblioteca itinerante.

Durante las dos jornadas, los asistentes pueden participar en intercambios de libros, recitales de poesía, talleres, conversatorios y actividades infantiles, así como acceder a ofertas y promociones exclusivas en títulos seleccionados. Según informó la Municipalidad de Miraflores, las actividades se distribuyen en distintas sedes del distrito, entre las 10:00 y las 23:00 horas, y cuentan con ingreso libre.

Novedades y homenaje a Mario Vargas Llosa

La edición 2026 de “La Noche de las Librerías” presenta por primera vez en Miraflores las bancas literarias, estructuras que simulan libros abiertos y que fueron instaladas el 23 de abril en el Pasaje Los Pintores. Estas bancas rinden homenaje a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y exhiben las portadas de dos de sus obras más reconocidas: La fiesta del Chivo y La casa verde. El homenaje se complementa con una biblioteca itinerante y la exposición fotográfica “Mario Vargas Llosa: el legado”, disponible el sábado 25.

La Noche de las Librerías - Miraflores

Programación cultural y actividades destacadas

La agenda de “La Noche de las Librerías” reúne eventos para todo público. El 23 de abril, los visitantes pueden disfrutar de propuestas como “Ritmos ilustrados”, una experiencia de ilustración y música en vivo organizada por el Fondo de Cultura Económica, y el taller “Pinta tu tote bag” en las sedes de Ibero Librerías. Además, la librería Libun ofrece un conversatorio con el analista económico Alejandro Indacochea.

El sábado 25, la programación continúa con actividades de promoción de la lectura, talleres y espectáculos. Destaca la “Experiencia Star Wars” en SBS Librería Internacional, que incluye sesiones fotográficas junto a la Legión 501, y la “Book Party” a las 20:00. Crisol Libros y más organiza degustaciones de café, club de lectura, firma de libros con el ilustrador español Antonio Lorente y una tarde de caritas pintadas para niños.

Trueque de libros, recitales y espectáculos para familias

Uno de los principales atractivos de esta edición es el tradicional trueque de libros, programado para el 23 de abril a las 15:00 en el Fondo de Cultura Económica. Esta actividad permite a los asistentes intercambiar ejemplares y fomentar el acceso a la lectura sin costo. El sábado 25, la Librería La Familia será sede de un recital de poesía abierto al público a partir de las 20:00.

Durante ambas fechas, los alrededores del parque central de Miraflores se llenarán de música y color con la presencia de una comparsa de batucada y cosplay literario. Además, las familias podrán disfrutar de actividades infantiles como talleres de manualidades, cuentacuentos y shows temáticos, diseñados para incentivar el interés por los libros desde temprana edad.

La Noche de las Librerías - Miraflores

“La Noche de las Librerías” forma parte de las acciones que la Biblioteca Municipal Ricardo Palma impulsa desde 2016 en alianza con librerías locales para fortalecer la industria editorial y crear espacios de encuentro cultural entre vecinos y visitantes. En esta edición, librerías como La Familia, Delta y SBS Librería Internacional ofrecen descuentos de hasta el 50 % en títulos seleccionados y promociones especiales en todas sus tiendas.