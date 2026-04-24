¿Y si anulamos las elecciones en medio de la crisis? Desinformación, propuestas delirantes y calles: el cóctel que amenaza la estabilidad política del Perú

La campaña de desinformación en Perú pone en jaque la legitimidad de los resultados electorales y alimenta la desconfianza ciudadana. (Agencia AFP)

El Perú atraviesa nuevamente un momento de alta tensión política donde distintos factores - institucionales, mediáticos y sociales - se entrelazan peligrosamente. En los últimos días, la denuncia sobre una presunta campaña de desinformación orientada a cuestionar e incluso anular resultados electorales ha encendido una alerta que no puede ser tomada a la ligera. No se trata únicamente de un episodio aislado, sino de un síntoma de un problema mayor: la fragilidad de la confianza pública.

La circulación de versiones no verificadas, amplificadas muchas veces en redes sociales y replicadas sin filtro, erosiona uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la legitimidad de sus procesos electorales.En un contexto donde la ciudadanía ya arrastra niveles elevados de desconfianza hacia las instituciones, cualquier intento - real o percibido - de alterar el sentido del voto tiene un impacto directo en la estabilidad política.

Una persona sostiene un cartel "Fraude Detengan a Corvetto" durante una protesta frente al Jurado Nacional de Elecciones, expresando su preocupación por lo que dicen fue un fraude en las elecciones generales de Perú, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

A este escenario se suma la controversia por la anunciada compra de aviones a Estados Unidos, una decisión que ha generado cuestionamientos tanto por su oportunidad como por su manejo político. Más allá del debate técnico sobre la necesidad o conveniencia de la adquisición, lo que ha quedado en evidencia es una deficiente capacidad de conducción desde el Ejecutivo. La falta de claridad en la comunicación, la ausencia de un relato sólido y la improvisación han terminado por instalar la percepción de un gobierno desarticulado.

Las consecuencias no tardaron en llegar. La renuncia de dos ministros no solo refleja el costo político de una decisión mal gestionada, sino también la ausencia de una estrategia que anticipe escenarios y administre adecuadamente el conflicto. En política, las decisiones no solo se toman: se explican, se sostienen y se defienden. Cuando eso no ocurre, el desgaste es inevitable.

El embajador de Estados Unidos, Navarro, y el presidente de Perú, José María Balcázar, se miran fijamente frente a las banderas de sus respectivos países, simbolizando la tensión diplomática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el anuncio de marchas en distintos puntos del país añade un nuevo elemento de preocupación. La protesta es un derecho legítimo en democracia, pero en contextos de alta polarización puede convertirse también en un catalizador de mayor inestabilidad. Cuando las calles se activan en medio de incertidumbre electoral, cuestionamientos al gobierno y desinformación circulante, el riesgo de escalamiento es real.

En este contexto, también ha comenzado a tomar fuerza una posible censura al presidente Balcazar, impulsada por sectores que consideran que el manejo político de la coyuntura ha sido insuficiente. Más allá de si esta iniciativa prospera o no, su sola discusión evidencia el nivel de desgaste que enfrenta el Ejecutivo y la creciente presión política.

La gente agita banderas peruanas mientras se reúnen fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Lo que estamos viendo no es la suma de hechos aislados, sino la convergencia de múltiples tensiones: desinformación, decisiones gubernamentales mal gestionadas, debilidad institucional y malestar ciudadano. Cada uno de estos elementos, por separado, ya representa un desafío. Juntos, configuran un escenario complejo que requiere liderazgo, claridad y responsabilidad.

La estabilidad no es un lujo: es una necesidad urgente.