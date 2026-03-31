¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante España por fecha FIFA

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? (La Bicolor)

La ‘Era Menezes’ arrancó en la selección peruana y lo hizo frente Senegal y Honduras por la fecha FIFA. El choque contra ‘leones de la Teranga’ marcó el debut del técnico brasileño, pero no inició con el pie derecho: perdió 2-0 en París.

Perú vs España: día y estadio confirmado del duelo por fecha FIFA

Se confirmó que el duelo entre la ‘blanquirroja’ y ‘la roja’ se realizará el próximo lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, por la fecha FIFA. El horario todavía no está confirmado, pero la Federación Peruana de Fútbol dará a conocer en las próximas semanas.

El choque con España será un termómetro importante para el combinado nacional que está plena reestructuración futbolística: forma parte de la etapa de evaluación y ajustes que el cuerpo técnico lleva adelante para consolidar una base competitiva.

El equipo nacional aún aguarda la confirmación de un cuarto partido amistoso previsto para junio, que permitiría continuar el análisis de jugadores y tácticas antes de los desafíos oficiales. El objetivo es aprovechar cada oportunidad internacional para fortalecer el funcionamiento colectivo y definir los nombres que integrarán la nómina principal.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, dio detalles del duelo contra los españoles que se llevará a cabo en junio. (Latina TV)

Dónde ver Perú vs España por la fecha FIFA

Los seguidores de la selección peruana tendrán varias alternativas para no perderse el amistoso frente a España. La transmisión en señal abierta estará disponible a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que los usuarios de cable podrán optar por Movistar Deportes en los canales 3 y 703 HD.

Quienes prefieran seguir el partido en línea podrán hacerlo mediante la página web de América TV y la aplicación América TV GO, lo que facilita el acceso desde dispositivos móviles y computadoras. Así, la cobertura se extiende más allá de la televisión tradicional, permitiendo que espectadores de distintas regiones acompañen el debut de Mano Menezes en cualquier lugar.

Para quienes buscan información en tiempo real, Infobae Perú ofrecerá una cobertura digital minuto a minuto. Se incluirán actualizaciones constantes, videos de los goles y reacciones tras el partido, además de contenido previo al encuentro. De este modo, quienes no puedan ver el partido en directo tendrán a disposición todos los momentos clave y los datos más relevantes a través de la web.

El primer once de Mano Menezes en la selección peruana ante Senegal. - créditos: FPF

¿Cómo quedó el último enfrentamiento entre Perú vs España?

Este amistoso marcará el cuarto duelo oficial entre Perú y España. Hasta el momento, los enfrentamientos previos han finalizado con victorias para el conjunto europeo, consolidando una tendencia favorable en el historial.

La última vez que ambas selecciones se midieron fue el 31 de mayo de 2008, en un amistoso disputado en Huelva. En esa ocasión, España se impuso 2-1 con anotaciones de David Villa y Joan Capdevila, mientras que Hernán Rengifo descontó para la ‘Bicolor’. Aquel partido evidenció la capacidad ofensiva española y el esfuerzo de Perú por mantenerse en competencia durante los noventa minutos.

En ese compromiso, el equipo sudamericano, dirigido por Guillermo del Solar, alineó con Leao Butrón en el arco; una defensa compuesta por Luis Hernández, Walter Vilchez, Alberto Rodríguez y Guillermo Salas; en el mediocampo estuvieron Martín Hidalgo, Nolberto Solano, Rinaldo Cruzado y Rainer Torres, acompañados por Daniel Chávez y Paolo Guerrero en el ataque.

El historial refleja la dificultad que ha tenido Perú para superar a España, aunque cada enfrentamiento ha dejado experiencias valiosas para los jugadores y el cuerpo técnico. El partido de hoy representa una nueva oportunidad para modificar esa estadística y medir el rendimiento del equipo bajo la conducción de Mano Menezes.

Perú se enfrentó a España en 2008. (Difusión)