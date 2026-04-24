Paola Rivera sería la única extranjera que se queda en San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Fernanda Tomé se va?

La temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley atraviesa su etapa final, mientras los clubes ya inician movimientos en el mercado con vistas a la próxima campaña. Varias instituciones anuncian bajas, renovaciones y posibles incorporaciones.

En el caso de la Universidad San Martín, actual finalista junto a Alianza Lima, existía incertidumbre sobre la conformación de su plantel y la continuidad del técnico brasileño Guilherme Schmitz.

Julio Peña, periodista deportivo, aportó novedades durante la última edición de De Una. En pleno programa, recibió la información de que Paola Rivera será la única jugadora extranjera que permanecerá en la USMP. “Solo Paola Rivera se quedaría en SanMartín y el resto se va”, expresó.

Paola Rivera fue figura de San Martín en el triunfo ante Alianza Lima. Crédito: LPV

Inicialmente, Peña indicó que sería la única integrante del plantel, lo que generó sorpresa, dado que Aixa Vigil tiene contrato vigente y esto implicaría la salida de figuras como Brenda Lobatón y Ginna López. Luego, aclaró que su información se refería a las extranjeras.

La noticia impactó por la relevancia de algunas jugadoras foráneas, como la opuesta Adeola Owokoniran y la punta Fernanda Tomé, quienes resultaron determinantes en la campaña que llevó a San Martín a una nueva final.

La brasileña analizó la victoria ante las 'blanquiazules' en la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (La Cátedra Deportes)

Si se confirma la salida de Tomé, la jugadora brasileña pondría fin a un ciclo de tres temporadas en la institución, periodo en el que no logró conquistar el título nacional, a la espera de lo que ocurra en la final del domingo 26 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Fernanda Tomé, de 1,96 metros, arribó procedente de Indonesia y se ganó el reconocimiento de la afición de Santa Anita por su aporte en puntos, carácter dentro de la cancha y liderazgo en el vestuario.

Las otras extranjeras que se irían de San Martín

Además de Tomé y Owokoniran, podrían dejar la USMP la dominicana Geraldine González y la estadounidense Sophia Kruczko. También se menciona la posible salida de la central brasileña Simone Scherer, quien evaluaría cerrar su carrera junto a su hermana gemela Marina en Regatas Lima la próxima temporada, según señaló el técnico Horacio Bastit.

“Es probable que lleguen, hay una evaluación.Es muy probable, pero no está definido”, sostuvo el experimentado estratega de Regatas en una reciente entrevista con Dosis de Voleibol.

Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunir a las gemelas en su plantilla. (Video: Dosis de Voleibol)

San Martín disputará la final vuelta con Alianza Lima

La Universidad San Martín ajusta detalles para afrontar el segundo partido de la serie final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El encuentro se disputará el domingo 26 de abril a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario principal del vóley nacional durante esta etapa definitoria.

El equipo dirigido por Guilherme Schmitz llega con ventaja y la posibilidad de consagrarse campeón, mientras Alianza necesita una victoria para forzar un tercer enfrentamiento. Independientemente del marcador, la obligación de ganar recae sobre el conjunto ‘blanquiazul’, que buscará extender la serie a un partido extra programado para la semana siguiente.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

La final de vuelta contará con transmisión en vivo a través de Latina TV, en señal abierta (canal 2), y en sus plataformas digitales. Además, los aficionados podrán seguir el partido desde la web y la aplicación de Latina, así como mediante la plataforma digital de la Federación Peruana de Vóley y la página oficial de Facebook de la Liga.

Infobae Perú cubrirá el evento con información previa, actualización punto a punto, análisis de las jugadas, detalles de cada set, incidencias relevantes y declaraciones de las protagonistas, brindando un seguimiento integral para los seguidores del vóley nacional.