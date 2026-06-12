Elecciones 2026: Roberto Sánchez propone a Keiko Fujimori para una revisión conjunta de los votos

El candidato de Juntos por el Perú propuso solicitar conjuntamente una revisión exhaustiva y un reconteo de las actas con presencia de observadores internacionales (Créditos: Canal N)

El conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa este viernes para definir al ganador entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en las elecciones generales 2026. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, la lideresa de Fuerza Popular mantenía una ligera ventaja en el cómputo, en un cierre que mantuvo la expectativa sobre el resultado final.

En ese escenario, el excongresista convocó a su contrincante a un diálogo. La invitación abrió una respuesta pública por parte del postulante de Juntos por el Perú, quien tomó la palabra en conferencia de prensa y planteó que cualquier acercamiento se enmarque en la legitimidad del proceso y en la verificación de resultados.

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Sánchez afirmó que coincidía con el llamado de su rival y lo presentó como un punto de partida para una acción conjunta. “Tiene razón la señora Keiko Fujimori: nos ha invitado a un diálogo, a un consenso y a un respeto sacrosanto de la legitimidad y la transparencia de este proceso”, declaró. Con esa frase, el candidato planteó su posición como una aceptación de la convocatoria, aunque sujeta a medidas de verificación que, según su versión, refuercen la confianza pública.

El postulante afirmó que ambos sectores mantienen cuestionamientos sobre determinados votos, tanto en regiones del sur como en Lima y el extranjero (Foto AP/Martín Mejía)

Luego detalló su propuesta central: un pedido compartido para ampliar el control de actas y abrir una revisión con acompañamiento internacional. “En ese contexto, yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral y la presencia de observadores internacionales, y que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso”, indicó. En su planteamiento, ese examen debía enfocarse “sobre todo” en aquellos casos donde exista “indicio presunto” de que no se actuó con la transparencia correspondiente.

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El pronunciamiento incluyó, además, un tramo de confrontación política. Sánchez sostuvo que existía un choque de cuestionamientos entre ambos sectores respecto de los votos. “Ellos quieren anular votos nuestros del sur. Nosotros estamos insinuando irregularidades en Lima y, particularmente, como han sustentado, por la votación de peruanos en el exterior”, afirmó, al describir un clima de sospechas cruzadas en plena etapa de cómputo.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empacte técnico, según conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

En su intervención, el candidato remarcó que su propuesta no buscaba desconocer un eventual triunfo de cualquiera de los dos, sino fijar un marco que, según dijo, reduzca el conflicto postelectoral. “Estoy convencido de que esta acción conjunta, indistintamente quién gane, producto de un proceso de cero controversia, de total transparencia, con el acta puesta al ojo de los treinta y cinco millones de peruanos, inobjetable, nos permita darle al Perú estabilidad y certeza”, sostuvo.

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En el enfoque del postulante de Juntos por el Perú, el objetivo principal consistió en trasladar la discusión hacia una revisión que permita despejar dudas y sostener la legitimidad del conteo, sin plantear una ruptura con el cauce institucional.

Mientras la ONPE avanzó con el recuento para definir al ganador, el intercambio de posiciones públicas entre Fujimori y Sánchez se concentró en dos ejes: la invitación a un acercamiento político y la exigencia de transparencia para cerrar el proceso. Por ahora, el desenlace quedó atado a la continuidad del conteo oficial y al rumbo que adopten los pedidos de verificación planteados por el candidato de Juntos por el Perú.

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