La Fiscalía solicitó una pena de 35 años de cárcel contra Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo

El Ministerio Público pidió que se imponga 35 años de pena privativa de la libertad a Erick Luis Moreno Hernández, alias el Monstruo, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos de Lima Norte, por su presunta participación en el secuestro simultáneo de los empresarios Erick Trujillo Torres y César Corrales Calla, ocurrido en marzo del 2020 en Comas.
El proceso se reactivó con la reaparición virtual del imputado ante la justicia peruana, mientras permanece recluido en la Base Naval del Callao. La sesión formó parte del juicio oral en el que se revisa la presunta estructura detrás del plagio y la cadena de comunicaciones dirigida a presionar a los familiares.
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Según la tesis fiscal, durante el cautiverio se exigió un rescate que podía alcanzar USD 300.000. Para la Fiscalía, el acusado tuvo un rol clave en la fase de negociación y amedrentamiento.
En audiencia, se sostuvo que Moreno Hernández se encargaba de realizar llamadas a los parientes de los agraviados y que también elaboraba videos que luego se remitían como prueba de vida y como herramienta de coerción.
Por su parte, la defensa legal del Monstruo rechazó la imputación y cuestionó la consistencia de los elementos presentados por el Ministerio Público. “Ha quedado plenamente evidenciado, señor magistrado, que el Ministerio Público no ha logrado destruir la presunción de inocencia que ampara constitucionalmente a mi patrocinado, el señor Erick Luis Moreno Hernández”, señaló. Con ese argumento, buscó desacreditar la atribución de un rol directo en las comunicaciones y en la coordinación del secuestro.
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El juicio ya tiene fechas próximas para los momentos decisivos. El 22 de junio, el acusado tomará la palabra durante la etapa oral. El 24 de junio, los jueces a cargo del caso anunciaron que emitirán sentencia, decisión que definirá si se acoge el pedido de la Fiscalía o si se impone un criterio distinto tras la evaluación de pruebas y alegatos.
El ascenso de Moreno Hernández
Según la versión policial, Moreno Hernández nació en Ica y llegó a Lima, donde inició actividades delictivas desde adolescente con robos menores, como celulares y equipos electrónicos. Con el tiempo, escaló a hurtos agravados de autopartes y luego al robo de vehículos. En 2017, fue detenido por integrar una banda dedicada a ese delito y recibió una condena de 12 años, pero solo permaneció preso dos años.
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Tras recuperar la libertad, se instaló en Lima Norte, zona donde el control criminal lo ejercía Alan Smith Lucano Cotrina, alias “Jorobado”. La Policía atribuye a Moreno Hernández participación en secuestros y menciona casos como los de Raúl Luis Solís Pacheco, Lucero Almendra Trujillo Vargas, Valeria Vázquez, Adrián Padilla Cancho y Jacqueline Salazar Flores.
Luego de la captura y condena de Lucano Cotrina, el Monstruo habría ocupado el vacío de poder y amplió extorsiones contra transportistas, comerciantes y emprendedores.
La estrategia de las autoridades peruanos para su detención incluyó capturas progresivas, identificación de redes familiares, incautación de dinero y negocios ilícitos, además de cooperación internacional y una alerta roja de Interpol. La detención se concretó por la policía paraguaya con mandato internacional.
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