Turista extranjero salió a conocer la Montaña de 7 colores del Cusco y desaparece: Sigue intensa búsqueda

La Policía intensificó la búsqueda de Ian Thomas Treger, un turista norteamericano de 29 años reportado como desaparecido en Cusco tras salir, presuntamente, rumbo a Vinicunca, conocida como la Montaña de 7 Colores. La denuncia fue canalizada por la Embajada de Estados Unidos luego de que la madre del joven, residente en Norteamérica, solicitara apoyo para formalizar el reporte y activar las coordinaciones con las autoridades peruanas.

La última señal confirmada sobre su paradero, según Latina, es una fotografía tomada en su hotel antes de partir hacia el circuito turístico. Se trató de un “selfie” que, de acuerdo con el reporte, el viajero publicó en sus redes sociales. Desde esa publicación, no se registraron nuevas comunicaciones ni movimientos verificables, lo que motivó la alerta y el despliegue de diligencias en distintas rutas de la región.

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El plan inicial del turista, conforme a lo que la familia comunicó a la representación diplomática, era visitar Choquequirao. Sin embargo, la madre sostuvo que su hijo cambió de idea en el último momento y optó por la Montaña de 7 Colores. Ese giro en el itinerario se convirtió en uno de los ejes de la investigación, debido a que las autoridades aún no cuentan con una confirmación documental que precise cuál fue la ruta final.

Cambio inesperado de destino entre Choquequirao y Vinicunca complica las labores de búsqueda - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

De acuerdo con el medio, la información reconstruida hasta ahora indica que Treger llegó al Perú el 11 de abril. Luego se trasladó por distintas zonas del país y, el 11 de mayo, arribó a Cusco procedente de Ica, dentro de un recorrido más amplio que incluía su paso previo por Ecuador. Las autoridades señalaron que el joven viajaba solo y que, por el momento, no se identificó la presencia de acompañantes ni de contactos cercanos en la ciudad imperial.

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Sin confirmación de guía o servicio turístico

Una de las principales incertidumbres del caso es si el turista contrató un guía o algún servicio formal para recorrer áreas de difícil acceso. Hasta el momento, no existe una confirmación exacta sobre ese punto. Fuentes vinculadas al seguimiento señalaron que Treger habría llegado sin compañía y que no se reportó la intervención de un operador turístico que pueda aportar datos sobre su desplazamiento, horarios o reservas.

Por eso, la incertidumbre continúa ya que los cambios de clima, la altitud y la extensión de los caminos pueden aumentar el riesgo en trayectos realizados sin apoyo local.

Turista estadounidense desaparece en Cusco tras dirigirse a la Montaña de 7 Colores - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Búsqueda en dos frentes: Vinicunca y Choquequirao

La Policía desplegó acciones en Vinicunca y, en paralelo, evalúa diligencias en el camino hacia Choquequirao, ante la posibilidad de que el joven haya modificado nuevamente su decisión. Los equipos de investigación buscan indicios que permitan establecer si tomó transporte hacia alguno de esos puntos, si realizó alguna compra asociada al viaje o si se registró en accesos controlados.

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Por ahora, el caso se sostiene en la declaración familiar y en la última imagen difundida por el propio turista. Las autoridades continúan recabando datos para definir la ruta seguida y ubicar el punto en el que se perdió el rastro. Mientras avanzan las coordinaciones, familiares y rescatistas esperan hallar información que confirme que el visitante se encuentra en buenas condiciones.