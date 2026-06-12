Perú

‘Pucallpa la Europea’, la película peruana que conquistó festivales internacionales, llega a la cartelera nacional

El largometraje nacional, dirigido por Santi Zegarra y rodado en Lima, Pucallpa e Iquitos, explora temas de exclusión y diversidad sexual en un contexto de migración y reencuentro cultural

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El filme explora la vida de Elsa, una mujer trans que regresa al Perú tras su deportación de Francia, en una historia que destaca la diversidad y la inclusión.
El filme explora la vida de Elsa, una mujer trans que regresa al Perú tras su deportación de Francia, en una historia que destaca la diversidad y la inclusión.

La película peruana 'Pucallpa la Europea’ se prepara para su estreno en las salas comerciales de Lima, Pucallpa e Iquitos, luego de su paso por diversos festivales de cine tanto nacionales como internacionales. El filme, dirigido por Santi Zegarra y protagonizado por Melissa Campos, Javiera Arnillas y “La Uchulu”, fusiona el drama humano con una mirada crítica sobre la sociedad peruana actual.

La historia se centra en Elsa, una mujer trans que, tras ser deportada de Francia, regresa a un Perú que no la reconoce ni la acoge. En la capital, Elsa encuentra apoyo en Naomi y Pamela, dos amigas trans que también enfrentan sus propias batallas cotidianas. El relato se desarrolla en medio de la lucha por la identidad, la migración y la discriminación, e introduce un triángulo amoroso cuando Elsa conoce a Aymeric, un expatriado francés casado con una actriz de teatro. A partir de allí, surge un vínculo marcado por las tensiones y contradicciones de un amor imposible, mientras Elsa busca un cambio profundo y decide volver a Pucallpa para reconectar con sus raíces Shipibo-Konibo.

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La película alterna entre escenas de realismo y una aproximación poética, con secuencias que exploran la espiritualidad amazónica y otras que retratan la vida urbana de Lima. El guion aborda temas universales como la exclusión social y la trata de personas trans, así como los conflictos interculturales, inspirándose en hechos reales y apostando por una narrativa que desafía estereotipos y promueve la inclusión en el cine peruano.

¿Quiénes integran ‘Pucallpa la Europea’?

‘Pucallpa la Europea’ se ha destacado por su compromiso con la representación auténtica. El elenco principal está conformado por tres actrices trans: Melissa Campos como Elsa, Javiera Arnillas en el papel de Naomi y Etza Reátegui Wong (conocida como “La Uchulu”), quien debuta en el cine nacional. La película también cuenta con la participación del actor canadiense-francés Maxime Saint-Jean y la actriz argentina Gabriela Pastor. La producción estuvo a cargo de Sunkku Producciones y recibió apoyo del Ministerio de Cultura del Perú mediante premios de desarrollo y de producción.

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Tras su paso por festivales nacionales e internacionales, “Pucallpa la Europea” llegará a los cines de Lima, Pucallpa e Iquitos el 9 de julio
Tras su paso por festivales nacionales e internacionales, “Pucallpa la Europea” llegará a los cines de Lima, Pucallpa e Iquitos el 9 de julio

El equipo técnico incluye a figuras reconocidas de la industria cinematográfica peruana. Andrés Malatesta participó en la producción, Julián Amaru Estrada se encargó de la dirección de fotografía, Teresa Hurtado Escobar asumió la dirección de arte, Omar Pareja trabajó en el diseño de sonido, Roberto Benavides realizó el montaje y Karin Zielisnki compuso la música original. La distribución de la película será gestionada por CECIG Entertainment & Consulting.

Durante su recorrido por festivales, la obra de Santi Zegarra recibió elogios por su propuesta estética y por visibilizar historias y realidades marginadas en el país. La prensa especializada ha destacado la relevancia de ‘Pucallpa la Europea’ como una película necesaria en el actual panorama cinematográfico nacional, no solo por su calidad artística, sino también por su aporte al debate sobre diversidad, identidad y derechos humanos.

La producción incluyó rodajes en locaciones de Pucallpa, Lima y la selva peruana, permitiendo retratar la diversidad geográfica y cultural del país. El enfoque de Zegarra apuesta por una representación honesta y sin concesiones de la realidad trans y de las comunidades amazónicas, integrando elementos de realismo y espiritualidad dentro de una trama dinámica y contemporánea.

¿Cuándo se estrena ‘Pucallpa la Europea’?

El estreno en salas comerciales es el próximo 9 de julio, y marca un hito para la industria nacional, ya que ‘Pucallpa la Europea’ busca atraer tanto a audiencias interesadas en el cine social y multicultural como al público general, ofreciendo una mirada renovada sobre la diversidad y la inclusión desde el arte cinematográfico.

De esta manera, la cinta se suma a una nueva ola de producciones peruanas que apuestan por historias más complejas, comprometidas y representativas de la realidad nacional.

Melissa Campos, Javiera Arnillas y “La Uchulu” protagonizan la película dirigida por Santi Zegarra, que aborda identidad y migración en escenarios de Lima y Pucallpa
Melissa Campos, Javiera Arnillas y “La Uchulu” protagonizan la película dirigida por Santi Zegarra, que aborda identidad y migración en escenarios de Lima y Pucallpa

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