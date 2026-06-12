JEE declara improcedente pedido de Juntos por el Perú para anular más de 1.700 mesas de Lima

De momento, Keiko Fujimori tiene una minúscula ventaja sobre Roberto Sánchez en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral. Foto: EFE

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró improcedente el pedido de nulidad presentado para Juntos por el Perú con el que pretendía invalidar más de 1.751 mesas de sufragio instaladas en Lima Metropolitana.

Como se recuerda, Juntos por el Perú pidió la nulidad de 1.751 mesas de sufragio de la capital alegando “indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral” en favor de Fuerza Popular. El argumento central fue la repetición exacta de cifras de votación en mesas distintas de un mismo local: el partido identificó 584 patrones de ese tipo. Por ejemplo, cinco mesas en Lambayeque registraron exactamente 125 votos para Fuerza Popular cada una. El partido denominó este fenómeno “clonación de resultados” y sostiene que esa coincidencia matemática no puede ser producto del azar, sino de una cifra previamente concertada que habría sustituido el conteo real.

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Sin embargo, el JEE Lima Centro 2 decidió rechazar el requerimiento del partido de Roberto Sánchez debido a que no cumplieron con adjuntar la tasa electoral para interponer este recurso.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de nulidad de 1751 mesas de sufragio presentada por Juntos por el Perú, alegando indicios de fraude y alteración de actas electorales.

El JNE estableció la tasa para recurso de nulidad en S/1.375 por cada acta impugnada, por lo que el monto total que tuvo que haber desembolsado Juntos por el Perú era de 2.407.625 soles.

“En consecuencia, al haberse omitido la presentación de un requisito indispensable para la tramitación de los pedidos de nulidad (...) corresponde declarar improcedente el pedido de nulidad interpuesto por don Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal titular de la organización política “Juntos por el Perú”, sin que resulte posible emitir pronunciamiento sobre el fondo de los hechos alegados por el recurrente", se lee en la resolución.

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Aún queda un pedido de Juntos por el Perú

Cabe precisar que aún está pendiente de que se resuelva otro pedido de nulidad de Juntos por el Perú con el que pretende que se anulen más de 600 mesas instaladas en los Estados Unidos.

Documento oficial que muestra la solicitud de Juntos por el Perú para anular mesas de votación ubicadas en Estados Unidos, con un listado detallado de las mesas afectadas.

Juntos por el Perú sustenta el pedido en tres tipos de irregularidades. En Nueva York, acusa a funcionarios consulares de haber pedido a los personeros que firmaran actas en blanco con el argumento de “agilizar el tiempo”. En Carolina del Norte y otras ciudades, señala que tres miembros de mesa suscribieron simultáneamente documentos de fusión sin dejar constancia formal ni precisar la disposición consular, lo que el partido interpreta como intromisión del Poder Ejecutivo. En Salt Lake City, cita un video difundido en redes sociales en el que una miembro de mesa orientaba a los electores a votar por Fujimori.

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No obstante, el recurso enfrenta el mismo obstáculo de forma: el partido no adjuntó el pago de la tasa electoral correspondiente. El JEE Lima Centro 2 ya declaró improcedente un pedido anterior del mismo partido por esa misma omisión, que los tribunales consideran insubsanable.

Keiko supera a Sánchez

Keiko Fujimori superó a Roberto Sánchez en el escrutinio oficial de la segunda vuelta presidencial peruana con el 98,216% de actas procesadas.

La candidata de Fuerza Popular acumula 9.032.653 votos —el 50,002% del total—, frente a los 9.032.092 de su rival de Juntos por el Perú, que representa el 49,998%. El factor decisivo fue el voto desde el exterior: Fujimori obtuvo el 63,4% de los sufragios internacionales, con una ventaja de más de 78.000 votos fuera del territorio nacional

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