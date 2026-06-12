Juntos por el Perú evalúa impugnar actas de Argentina, donde Keiko Fujimori lidera votos, por su demora y cadena de custodia

Juntos por el Perú anunció que evalúa impugnar actas provenientes de Argentina por su presunta llegada tardía y posibles cambios en el proceso de transmisión del material electoral, además de solicitar el padrón de votantes de Estados Unidos y Argentina como parte de sus acciones legales ante las autoridades electorales. Fuente: Exitosa

El partido político por el que Roberto Sánchez aspira a la presidencia, Juntos por el Perú, anunció que evalúa impugnar actas provenientes de Argentina tras cuestionar su llegada tardía y posibles problemas en la cadena de custodia del material electoral. La controversia se centra en el arribo de las actas desde el exterior dentro del límite final para presentar recursos legales, lo que —según sus representantes— habría limitado su derecho de defensa.

El representante legal de la organización, Roy Mendoza, sostuvo que las actas desde Buenos Aires llegaron recién el miércoles por la noche, cuando el plazo legal para impugnaciones vencía tres días después del acto electoral. “Gravísimo para nosotros”, afirmó, al señalar que la demora impidió ejercer plenamente los recursos de nulidad dentro del tiempo establecido.

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El representante legal de Juntos por el Perú señaló que la demora “vulnera” su derecho de defensa porque, en la práctica, concentró todo el margen de acción en el último día. Además, adelantó que pedirán a las autoridades electorales que evalúen el impacto del retraso y que revisen las condiciones de traslado y recepción de las actas, por la necesidad de garantizar la trazabilidad del material electoral.

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se impuso en estas regiones. (Foto: Agencia Andina)

Juntos por el Perú cuestiona retraso de actas provenientes de Argentina

Mendoza precisó que el cuestionamiento no se centra en que las actas viajen en valijas, sino en el tiempo que tardaron en arribar. En esa línea, el dirigente Marco Zevallos remarcó que actas de otros continentes llegaron antes, mientras que las de Argentina —a “cuatro horas” de Perú, según su declaración— se recibieron el miércoles por la noche.

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En paralelo, ambos dirigentes apuntaron a un cambio normativo en plena segunda vuelta. Zevallos afirmó que, para la primera vuelta, se estableció la obligatoriedad de escanear y digitalizar actas antes de remitirlas, mientras que para la segunda vuelta, en el caso del extranjero, esa exigencia se modificó y se priorizó el envío físico.

Mendoza sostuvo que el partido no cuestionaba el envío físico como tal, sino el efecto combinado del cambio de lineamientos y la demora. Zevallos agregó que ese giro coincidió con variaciones en el conteo vinculadas a actas del exterior, por lo que pidieron que esas dudas se absuelvan “dentro del marco legal”.

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La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y su rival Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, saludan con la mano durante un debate presidencial celebrado en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

JP solicitará padrón de votantes de Estados Unidos y Argentina

En el marco de sus acciones legales, Juntos por el Perú anunció que solicitará formalmente el padrón de votantes de Estados Unidos y Argentina, con énfasis en Buenos Aires, como parte de su estrategia para sustentar las impugnaciones.

Roy Mendoza explicó que el objetivo es contrastar la información electoral con los resultados consignados en las actas procesadas, especialmente en mesas del exterior donde —según su versión— se habrían identificado inconsistencias. La medida busca reforzar el pedido de nulidad que el partido planea presentar ante las autoridades electorales.

La solicitud también apunta a esclarecer el flujo de información entre las sedes consulares y el sistema electoral peruano, en un contexto en el que el partido sostiene que hubo modificaciones en la trazabilidad de las actas provenientes del extranjero.

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El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, aparece en el balcón de su sede de campaña tras el cierre de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, Perú, el domingo 7 de junio de 2026. (AP Foto/Miguel Paredes)

Keiko Fujimori obtiene ventaja en el voto de peruanos en Estados Unidos y Argentina

De acuerdo con los últimos reportes del proceso electoral, el voto de peruanos en el extranjero ha tenido un peso relevante en el cierre del conteo. En Estados Unidos y Argentina, la tendencia muestra una distribución diferenciada entre las principales candidaturas, con ventaja para la representante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mientras que Juntos por el Perú mantiene una participación significativa en ambos países.

En el voto en el extranjero, los resultados consignados en el corte difundido indican una amplia ventaja para Keiko Fujimori en Estados Unidos y una diferencia menor en Argentina. En Estados Unidos, con 95.861 % de actas contabilizadas, Fujimori registró 76.559 % (44.440 votos) frente a 23.441 % (13.607) de Roberto Sánchez Palomino, en un total de 749 actas, según datos actualizados el 12 de junio de 2026 a las 11:10 a. m.

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La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda tras el cierre de las urnas después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, Perú, el domingo 7 de junio de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

En Argentina, con 93.645 % de actas contabilizadas, Fujimori figuró con 61.309 % (25.361 votos) frente a 38.691 % (16.005) de Sánchez, también con actualización al 12 de junio de 2026 a las 11:10 a. m. En el consolidado general, con 98,264 % de actas contabilizadas (92.766 actas procesadas), Fujimori sumó 50.004 % (9′036.786 votos) y Sánchez 49.996 % (9′035.248), una diferencia de 0.008 puntos porcentuales, con corte al 12 de junio de 2026 a las 11:15 a. m.

JP inicia campaña de recaudación para financiar impugnación de actas ante el JNE

En paralelo a las acciones legales, Juntos por el Perú inició una campaña de recaudación de fondos para cubrir los costos asociados a la impugnación de actas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Juntos por el Perú recauda fondos para cubrir gastos de impugnación de actas ante el Jurado Nacional de Elecciones, buscando defender la victoria popular. (Foto: Juntos por el Perú)

De acuerdo con estimaciones citadas por especialistas en legislación electoral, el costo por cada pedido de nulidad podría ascender a 1,375 soles, lo que, en el caso de miles de mesas observadas, representaría más de 2 millones de soles en tasas administrativas. El partido sostiene que busca garantizar la continuidad de su defensa legal ante lo que considera “indicios graves de irregularidades”.

La organización indicó que continuará reuniendo aportes para financiar su estrategia jurídica mientras se desarrollan las evaluaciones de los Jurados Electorales Especiales, en un proceso que aún no tiene resultados definitivos cerrados.