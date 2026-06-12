Madre de Alejandra Baigorria deja atrás conflicto con Tamara Medina y se muestran reconciliadas: “No me interesa nada, somos tú y yo

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria sorprendió al compartir un emotivo mensaje dirigido a su hija menor, Tamara Medina, en el que destaca la superación de los conflictos familiares que las involucraron en una polémica de agresión durante la boda de la rubia de Gamarra y Said Palao.
El mensaje, difundido a través de la cuenta personal de Alcalá en Instagram, fue acompañado por una fotografía en la que ambas aparecen sonrientes. La imagen rápidamente captó la atención de sus seguidores y fue interpretada como una señal de reconciliación tras varios meses marcados por especulaciones y tensiones familiares. “Te amo, Tamara, eres mi clon, eres como yo tal cual, no me interesa nada de nada, solo somos tú y yo”, escribió la madre, reflejando un vínculo renovado con su hija menor.
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Este gesto público representa un cambio de escenario en la relación entre Verónica Alcalá y Tamara Medina. El conflicto familiar se originó durante la celebración del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, evento social que terminó con acusaciones de violencia y declaraciones cruzadas en redes sociales. A raíz de este episodio, la familia se vio envuelta en una controversia mediática que tuvo alcance nacional.
A finales de 2025, Tamara Medina se pronunció sobre el tema mediante un extenso video publicado en su cuenta de Instagram. En ese material, la joven modelo compartió detalles desconocidos sobre su vida personal y narró episodios de violencia que, según su testimonio, marcaron su infancia. “Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos. Crecí viendo golpes, gritos e insultos”, relató Medina en la grabación, aportando un nuevo ángulo sobre la complejidad del entorno familiar.
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Tamara Medina y la relación con su madre
La influencer también abordó la relación con su madre, explicando cómo esos episodios influyeron en su desarrollo emocional y en la construcción de su autoestima. “Durante años, la niña intentó entender por qué aquella figura que tenía que ser su refugio era su tormento. A veces había muestras de afecto, pero estaban envueltas en el olor del alcohol, en violencia o la indiferencia más cruel”, expresó en la carta que leyó para sus seguidores.
La publicación más reciente de Verónica Alcalá reavivó la atención sobre el proceso de reconciliación familiar. La empresaria decidió hacer pública su muestra de cariño hacia Tamara Medina en un contexto donde la opinión pública había puesto el foco en las consecuencias emocionales de los conflictos vividos. El mensaje, interpretado como una confirmación de que los problemas quedaron atrás, fue recibido con mensajes de apoyo. Sin embargo, las críticas tampoco faltaron, es por ello que Alcalá decidió restringir los comentarios.
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La reciente publicación marca un momento de transición, mostrando una disposición a dejar atrás los episodios de conflicto y a priorizar el vínculo afectivo entre madre e hija. Para muchos de sus seguidores, la imagen y el mensaje difundidos constituyen una señal positiva de avance en el proceso de sanación familiar.
Por su parte, Alejandra Baigorria ha evitado pronunciarse públicamente sobre la controversia familiar tras la difusión del mensaje de su madre y hermana. La empresaria mantiene su actividad en redes sociales y continúa con sus proyectos personales y profesionales, mientras la atención mediática se concentra en la nueva etapa que atraviesa su familia.
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El mensaje de Verónica Alcalá y la imagen junto a Tamara Medina parecen cerrar un capítulo conflictivo en la historia familiar, al menos de manera pública.
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