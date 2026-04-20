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Alianza Lima vs San Martín vuelta: día, hora y canal TV de la revancha por final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Después del duelo inicial, ‘íntimas’ y ‘santas’ se reencontrarán en la vuelta en el Polideportivo Lucha Fuentes. Aquí te contamos todo lo que debes saber

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Alianza Lima y San Martín disputarán la revancha en el Polideportivo Lucha Fuentes.
Alianza Lima y San Martín disputarán la revancha en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: LPV

La gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ya comenzó a escribirse y, tras el primer capítulo, la atención se traslada de inmediato al duelo de vuelta. Luego de un intenso partido de ida —en el que la Universidad San Martín logró imponerse por 3-0 ante Alianza Lima y tomar ventaja en la serie—, ‘íntimas’ y ‘santas’ se preparan para un nuevo enfrentamiento que podría ser decisivo en la lucha por el título.

Por más que la USMP ha tenido un arranque favorable en la lucha por el trofeo, todavía nada está cerrado. Aún quedan uno, o posiblemente dos partidos, en una serie que puede dar un giro en cualquier momento y promete emociones hasta el final.

Alianza Lima vs San Martín vuelta: día y hora de la revancha

De acuerdo con la programación oficial de la Federación Peruana de Vóley, el segundo partido de la serie se disputará el domingo 26 de abril desde las 17:00 horas. Al igual que el resto de encuentros decisivos del campeonato, el duelo tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, recinto que se ha consolidado como el epicentro del vóley nacional en esta etapa final del torneo.

Este compromiso será determinante, ya que podría definir directamente al campeón si el equipo blanquiazul vuelve a imponerse y logra cerrar la serie sin necesidad de un tercer partido. En ese escenario, Alianza Lima alcanzaría la consagración tras una campaña sólida y consistente.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

¿Qué pasa si empatan la serie?

Sin embargo, el desenlace aún está abierto. El formato de competencia establece una final a ida y vuelta, con la posibilidad de un tercer encuentro en caso de igualdad. Es decir, si Alianza Lima logra recuperarse en la revancha y emparejar la serie, el título se definirá en un “extra game”.

Dicho partido adicional ya tiene fecha confirmada: se jugaría el domingo 3 de mayo, también desde las 17:00 horas, nuevamente en el Polideportivo Lucha Fuentes. Este escenario, que ha albergado los encuentros más importantes de la temporada, volvería a ser el punto de encuentro para una posible definición al límite.

Canal TV para ver la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La transmisión de esta serie por el campeonato estará a cargo de Latina Televisión, que emitirá los partidos tanto en señal abierta como a través de su aplicación y página web oficial. De esta manera, los aficionados podrán seguir cada punto de la final desde distintos dispositivos. Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura punto a punto de la definición, con todos los detalles, incidencias y reacciones que deje el desenlace del campeonato.

Una final que promete emociones

Más allá del resultado del primer partido, lo cierto es que la final sigue completamente abierta. Alianza Lima ha demostrado a lo largo de la temporada ser un equipo competitivo, con capacidad de reacción y experiencia en este tipo de instancias, por lo que no se descarta una respuesta contundente en la revancha.

Por su parte, la Universidad San Martín buscará hacer valer la ventaja obtenida y sostener su nivel para cerrar la serie a su favor. Con planteles de jerarquía y una rivalidad que ha crecido en los últimos años, todo apunta a que el segundo duelo será de alto voltaje.

La mesa está servida para una definición vibrante: la revancha podría coronar a un nuevo campeón o extender la emoción hasta un tercer y definitivo partido.

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