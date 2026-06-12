Keiko Fujimori espera que los JEE rechacen pedidos de nulidad de Juntos por el Perú: “Sería lo lógico”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estima que los Jurados Electorales Especiales (JEE) rechacen los pedidos de nulidad planteados por Juntos por el Perú para que se invaliden más de 2 mil actas de Lima y Estados Unidos.
En declaraciones a la prensa, Fujimori sostuvo que la declaratoria de improcedencia sería lo “lógico” debido a que el partido de Roberto Sánchez no cumplió con pagar la tasa electoral.
“Si es que no cumplen con la formalidad que la ley manda, lo lógico sería que los jurados especiales lo rechacen. Y me imagino que esto se apelará y tendrá la última palabra el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, yo creo que como todo ciudadano, institución, están también en la obligación de cumplir con todos los requerimientos”, apuntó.
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La candidata del fujimorismo cuestionó que Juntos por el Perú haya requerido la nulidad de cientos de tasas con un solo documento.
“Hay procedimientos para impugnar. Cada acta tiene que llevar un sustento de por qué se está haciendo este pedido de impugnación y tiene que tener su propia tasa. El pago de la tasa se hace en el Banco de la Nación y es bastante costoso. Ellos están en todo el derecho de hacerlo, pero esperemos, pues, que cumplan. Ahora, por la cantidad de actas que ellos han planificado impugnar, se estaría hablar de un monto considerable”, sostuvo.
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Keiko Fujimori se apoyó en las declaraciones de su jefe de personeros, Luis Dyer, para afirmar que los recurso de nulidad del partido de Roberto Sánchez no tendrían sustento para que se declaren fundados.
“Lucho Dyer ha explicado que pedidos de impugnación no tendrían sustento, porque son mesas en las que ellos incluso habrían tenido más votos. Sin embargo, ellos están en todo el derecho de hacerlo y serán los abogados quienes tendrán que, en los jurados especiales, tener que dilucidar cada mesa, cada acta. Vuelvo a repetir, yo voy a esperar con prudencia y con mucha paciencia”, sostuvo.
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Pedidos de nulidad de JP
Juntos por el Perú presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) recursos para anular un total de 2.351 mesas de sufragio de la segunda vuelta presidencial, con el argumento de que existen “indicios graves, concordantes y sistemáticos” de fraude electoral a favor de Fuerza Popular.
El partido del candidato Roberto Sánchez sostiene que detectó 584 patrones de repetición exacta de votación en mesas de un mismo local, un fenómeno que califica como “clonación de resultados” o “llenado sistemático de actas”. Según el recurso legal, esta coincidencia matemática en locales con distintas composiciones poblacionales no puede atribuirse al azar, sino a una cifra “previamente concertada” que habría reemplazado el conteo real de votos.
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Las mesas impugnadas se concentran en Lima, Lambayeque, Amazonas y Áncash, más 647 mesas en Estados Unidos, lo que representa el 86% de las instaladas en ese país. En este último caso, la agrupación denuncia la presunta intervención irregular del Ministerio de Relaciones Exteriores y la orientación de miembros de mesa hacia la candidata de Fuerza Popular.
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