Esposa de André Carrillo lanza potente post: acusa mentiras y expone conflictos con su exsuegra

Publicación reciente de Suhaila Jad en Instagram reavivó el interés sobre su distanciamiento de Carrillo

La separación entre André Carrillo, futbolista peruano que milita en el fútbol internacional, y su esposa, la modelo e influencer Suhaila Jad, sigue generando atención del entorno mediático. La esposa de Carrillo lanzó una publicación en Instagram que sorprendió a sus seguidores y dejó entrever tensiones familiares, además de arrojar nuevas luces sobre la ruptura.

Suhaila Jad utilizó su cuenta personal para compartir un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a la familia de su expareja, en especial a la madre del futbolista, Ana María Díaz. En su publicación, la modelo relató una situación en la que una suegra habría acudido a una entidad bancaria para solicitar información sobre los movimientos bancarios de la familia de su hijo, sin autorización previa. “¿Qué les parece que una suegra vaya al banco a pedir los movimientos bancarios de la familia de su hijo sin permiso?”, escribió Jad, generando reacciones inmediatas entre sus seguidores y en la prensa de espectáculos.

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Suhaila Jad compartió en redes sociales una nueva reflexión tras su separación de André Carrillo

La publicación continuó con una revelación aún más directa sobre la actitud de su expareja ante esta situación. “Como vio un gasto sospechoso y no pudo la curiosidad, le preguntó a su hijo al respecto”, añadió la modelo, sin mencionar nombres, aunque la referencia a Carrillo resultó evidente para la audiencia. Según el relato, el futbolista optó por no decir la verdad a su madre para evitar un conflicto, atribuyéndose un gasto que en realidad correspondía a quien era su esposa. "Él le mintió a su madre (ya que la conoce bien y sabe que le daría rabia y no lo soportaría), diciéndole que el gasto era suyo, cuando en realidad era de la que entonces era su mujer“, expresó Jad en el mensaje.

Indirectas para Carrillo y su madre

La catarsis de Suhaila Jad en redes sociales ha sido constante desde que se confirmó el distanciamiento con André Carrillo. La modelo ha compartido publicaciones en las que deja entrever episodios de incomodidad y desencuentros vividos durante el tiempo que compartió con el futbolista y su entorno familiar. Este nuevo mensaje, con detalles sobre el manejo de la información financiera y la relación con la madre de Carrillo, se suma a una serie de declaraciones que han sido interpretadas por la prensa como intentos de exponer aspectos privados de la convivencia.

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La imagen presenta una composición dividida por un rayo, mostrando a Suhaila Jad a la izquierda y a Andrés Carrillo a la derecha, creando un contraste visual impactante entre ambos artistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma publicación, Jad relató el desenlace del episodio: “El hijo alertó de inmediato a su ahora exmujer sobre lo sucedido, por si su madre iba a preguntar en cualquier momento (y, efectivamente, así fue)”. La modelo invitó a la reflexión sobre los límites en la relación entre padres e hijos adultos, planteando la pregunta: "¿Por qué creen que el hijo le mintió a su madre? Está clarísimo (…) ¿Los hijos tenemos derechos a marcar límites cuando hay padres que no saben respetarlos?"

La figura de Ana María Díaz, madre de Carrillo, ha estado presente en las recientes publicaciones de Jad, quien ha hecho alusión a episodios de convivencia y a tensiones surgidas en el entorno familiar. La modelo evitó mencionar nombres en su más reciente mensaje, aunque la interpretación de los seguidores y la prensa apuntó de inmediato a la familia del futbolista peruano.

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La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad ha sido objeto de atención desde hace varios años, no solo por la carrera del futbolista, sino también por la exposición de la modelo en plataformas digitales. La pareja formó una familia con hijos y compartió en varias ocasiones aspectos de su vida privada en redes, lo que incrementó el interés del público en torno a su dinámica familiar.

Hasta el momento, ni André Carrillo ni su entorno han emitido declaraciones oficiales en respuesta a las publicaciones de Jad. El futbolista, que mantiene una carrera profesional activa fuera del Perú, se ha mantenido al margen de la controversia en redes sociales.

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André Carrillo sigue activo en redes pese a la acusación de infidelidad de su esposa.