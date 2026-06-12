Peruanos cantan “Esta es mi Tierra” en encuentro con el Papa León XIV y así reacciona el sumo pontífice

Peruanos emocionaron al papa León XIV en España con la interpretación del tondero “Esta es mi tierra”, en un emotivo gesto que destacó el vínculo del pontífice con el país latino. Fuente: Canal N

Un emotivo encuentro entre la comunidad peruana y el papa León XIV volvió a poner en evidencia la estrecha conexión entre el pontífice y el Perú, tras la interpretación del tondero “Esta es mi tierra”, una de las composiciones más representativas de la música nacional.

La interpretación espontánea sorprendió al Santo Padre y a los presentes, quienes reaccionaron con aplausos y muestras de emoción. La canción, considerada un himno no oficial del Perú, fue entonada por un grupo de peruanos que buscó rendir homenaje a su identidad cultural y al vínculo especial que el pontífice mantiene con el país andino.

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“Comunidad peruana presente hoy con todo el amor y el cariño para nuestro papa peruano, León XIV”, expresó un connacional antes de iniciar con la presentación.

El hecho se enmarca en una serie de actividades recientes del Papa en España, donde también fue homenajeado por comunidades migrantes. En ambos escenarios, la música peruana volvió a ser un puente simbólico entre la diáspora y sus raíces, reforzando el sentimiento de pertenencia a través del arte.

La comunidad peruana interpretó el tradicional tondero “Esta es mi tierra” de Augusto Polo Campos durante un emotivo encuentro con el papa León XIV. (Composición: Infobae Perú)

Peruanos sorprenden a Papa León XIV con tondero en emotivo homenaje

La comunidad peruana presente en el encuentro sorprendió al pontífice al interpretar el tondero Esta es mi tierra, composición del reconocido maestro Augusto Polo Campos. Antes de iniciar la canción, los asistentes expresaron su afecto hacia el Papa León XIV, a quien llamaron “nuestro papa peruano”, destacando su cercanía con las comunidades migrantes.

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Las primeras notas generaron un ambiente de profunda emoción. El público acompañó el momento con aplausos mientras el pontífice observaba con una sonrisa la interpretación. El tema, que exalta la diversidad del territorio nacional —costa, sierra y selva—, fue ejecutado con entusiasmo por un coro improvisado de peruanos vestidos con símbolos patrios.

La comunidad peruana compartió un momento emotivo con el Papa León XIV, interpretando el tondero 'Esta es mi tierra' de Augusto Polo Campos. (Composición: Infobae Perú)

Según reportes difundidos por Canal N, la escena se produjo al término de una audiencia pública, en la que el Papa había impartido previamente su bendición apostólica. El gesto fue interpretado como una muestra de cariño y reconocimiento a la identidad cultural peruana.

Papa León XIV mantiene un lazo especial con el Perú tras años de servicio pastoral

El vínculo entre el papa Papa León XIV y Perú ha sido destacado en múltiples ocasiones. Antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica, el pontífice desarrolló una extensa labor pastoral en territorio peruano, especialmente en la diócesis de Chiclayo, donde consolidó una relación cercana con comunidades locales y proyectos sociales.

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Esa trayectoria explica la fuerte identificación emocional que se evidencia en encuentros como el vivido recientemente. En ese contexto, los peruanos no dudan en reivindicarlo como una figura cercana, vinculada a la vida cotidiana de miles de fieles que lo conocieron durante su misión en el país.

De acuerdo con información difundida por Agencia Andina, el pontífice agradeció las muestras de afecto y reiteró su bendición a los asistentes, en un ambiente de cordialidad y cercanía que marcó el cierre del encuentro.

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

El tondero “Esta es mi tierra” y su legado en la identidad musical del Perú

El tondero Esta es mi tierra, compuesto por Augusto Polo Campos en 1980, es considerado una de las expresiones musicales más representativas del orgullo nacional peruano. La obra rinde homenaje a la geografía del país y a la identidad de sus habitantes.

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A lo largo de los años, la canción ha sido interpretada por reconocidos artistas y se ha convertido en un símbolo de identidad para los peruanos dentro y fuera del país. Su letra evoca la diversidad cultural y territorial del Perú, fortaleciendo el vínculo emocional de la diáspora con su tierra natal.

En 2018, la composición fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, consolidando su valor histórico y artístico. Hoy, interpretaciones como la realizada ante el Papa refuerzan su vigencia como emblema de unidad, memoria y orgullo colectivo.