En 'Colectivo World' dieron a conocer una información sobre la opción que el técnico uruguayo reemplace a Javier Rabanal.

La incertidumbre se ha instalado en el ambiente de Universitario de Deportes tras la derrota como local ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. El resultado negativo, sumado a una campaña irregular en el Torneo Apertura, ha intensificado los cuestionamientos sobre el futuro de Javier Rabanal como técnico principal.

La situación se complica ante la cercanía del próximo duelo frente a Melgar en Arequipa. En los pasillos del club ya se especula con la posibilidad de un cambio de entrenador si el equipo no logra revertir la situación este fin de semana.

En este contexto, el programa de YouTube, Colectivo World, se convirtió en el epicentro de un rumor que ha crecido con fuerza en las últimas horas: el posible regreso de Jorge Fossati al banquillo de la ‘U’. La información fue revelada por Nico Kioshi Kubo, conductor del espacio, quien aseguró haber conversado directamente con el uruguayo.

Kubo relató que mantuvo comunicación con el ‘Flaco’ en la mañana y dejó en claro que la opción de su retorno no está descartada. “La posibilidad de que venga está fija, pero tendrían que cambiar muchas cosas”, afirmó. Añadió que el principal obstáculo para el regreso del entrenador no es el económico, sino otros factores internos relacionados con la estructura y funcionamiento del club.

Se reveló la firme postura de Jorge Fossati ante la posibilidad de volver a Univeristario para reemplazar a Javier Rabanal.

La posibilidad de que Jorge Fossati vuelva a Universitario depende de una serie de cambios internos. Según la información de Kubo, el veterano entrenador estaría dispuesto a conversar, siempre que se modifique la estructura de trabajo y se le otorguen mayores garantías para llevar adelante su proyecto futbolístico. De hecho, su salida a finales del año pasado se dio por diferencias con Álvaro Barco. El aspecto económico, a diferencia de otros casos, no sería un problema insalvable.

El rumor ha sido acompañado por el análisis de Gustavo Peralta, panelista de Colectivo World, quien aportó su visión sobre el futuro inmediato del club. Peralta consideró que la decisión final dependerá en buena medida de la postura de Álvaro Barco, directivo de Universitario. “Hay que ver qué es lo que quiere hacer Álvaro Barco de cara a si se da un mal resultado el fin de semana”, comentó.

Peralta manifestó además que no ve probable una renuncia voluntaria de Javier Rabanal, aunque reconoció que los altos mandos podrían tomar una decisión drástica si la derrota ante Melgar se concreta. En sus palabras, “yo no creo que Rabanal renuncie… la ‘U’ va a ver qué pasa el fin de semana y ahí tomará una decisión”.

Jorge Fossati, parte de la historia grande de Universitario. - créditos: Universitario

Jorge Fossati sobre volver a Universitario

A la ola de rumores se suma una declaración previa de Jorge Fossati que alimenta las expectativas de los hinchas. En una entrevista concedida antes del clásico, el técnico uruguayo expresó: “No sé, no veo por qué yo tenga que ponerme en la posición de cerrarle las puertas a nadie. Respetar el club lo respeto de muchas maneras y en este momento el mejor respeto que puedo tener por Universitario es no hablar de Universitario actual”.

El DT de 73 años también señaló que la institución está por encima de cualquier persona y que las diferencias de criterio con la dirigencia no deberían ser un impedimento para un eventual regreso: “Uno tiene distintos puntos de vista con un director de fútbol, por ejemplo, no quiere decir que uno sea bueno y el otro malo”.

El técnico uruguayo se refirió a la 'U' previo al clásico ante Alianza Lima. Créditos: Exitosa.

Mientras tanto, la continuidad de Javier Rabanal pende de un hilo. Un nuevo tropiezo podría acelerar los tiempos y abrirle la puerta a un reemplazo inmediato. El desenlace de la visita a Arequipa será determinante para el futuro del banquillo ‘merengue’, considerando se encuentra a cinco puntos de los líderes del Torneo Apertura, Los Chankas y Alianza Lima, aunque los de Andahuaylas tienen un partido menos.