Jairo Concha lamentó la salida de Javier Rabanal e hizo autocrítica pese a triunfo de Universitario: “No estuvimos a la altura”

El volante peruano habló del triunfo de la 'U', de la salida de Javier Rabanal y de Jorge Araujo. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes goleó en casa por 4-1 a Deportivo Garcilaso en la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo ‘crema’ recuperó sensaciones tras la salida de Javier Rabanal y volvió a convencer a sus hinchas con el estilo de juego directo que le permitió ser tricampeón nacional. En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Jorge Araujo como DT, la ‘U’ mostró solidez, con una actuación destacada de Edison Flores, quien asistió a Alex Valera en uno de los goles, reafirmando su peso en el plantel.

Tras el encuentro, Jairo Concha valoró el triunfo y resaltó la importancia del ‘Orejas’ en el funcionamiento del equipo. “El ‘Orejas’ (Flores) es un gran jugador, sabemos lo que nos puede dar. Confiamos siempre en su capacidad, es un tipo con jerarquía, así que muy contento con su actuación de hoy (ayer). Esperemos que nos siga dando más cosas porque es muy importante para nosotros”, fueron sus primeras palabras en zona mixta.

El volante peruano fue consultado sobre qué había cambiado en el equipo tras la partida del entrenador español: “No sabría decirte qué cambió. Creo que todos los partidos nosotros lo tratamos de llevar de la mejor manera, con la mejor actitud. Nos pueden no salir las cosas, pero es parte de. Antes hemos cometido muchos errores, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que hemos fallado, pero la situación ya pasó. Tenemos que mirar hacia adelante y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos”.

El cuadro 'crema' se recuperó de las derrotas y goleó 4-1 a los cusqueños en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Jairo Concha sobre la salida de Javier Rabanal de Universitario

Consultado sobre la influencia de la salida de Javier Rabanal, Jairo Concha fue directo: “En lo personal, la verdad que muy dolido. El ‘profe’ Javier es una gran persona, un gran entrenador. Lamento que no nos hayan salido las cosas. Creo que en algún momento no hemos estado a la altura y lamentablemente hemos perdido puntos que no debemos perder, pero ya está, la situación se dio así, así que toca mirar para adelante”.

‘Jairoco’ también mencionó si el DT europeo se despidió del plantel: “Lamentablemente no, pero son cosas que se dan. En anteriores ocasiones también me ha tocado que despidieran a los ‘profes’ y tampoco se despidió nosotros, pero eso no tiene nada que ver. Yo le deseo lo mejor en su carrera, es un gran entrenador, pero lamentablemente las cosas no nos salieron. Es parte del fútbol”.

Una de los temas que salió fue la falta de conexión entre Rabanal y el plantel de Universitario, a lo que Concha respondió de la siguiente manera: “No sabría responderte eso. Tendrías que preguntarle a cada uno de mis compañeros. En lo personal, siempre me he llevado bien con el ‘profe’, siempre trataba de hacerle caso, de seguir sus indicaciones, de dar lo mejor para el equipo, pero a veces las cosas no salen. Esto es fútbol, uno siempre trabaja para ganar, pero no siempre lo vas a hacer. Lamentablemente, no se dieron las cosas. Sabemos que la ‘U’ es un equipo grande y no está para esperar resultados que necesitamos inmediatamente”.

Javier Rabanal dejó Universitario tras derrotas ante Coquimbo Unido y Melgar. - créditos: Universitario

Jairo Concha sobre Jorge Araujo como DT de Universitario

Sobre la posibilidad de que Jorge Araujo continúe al frente de Universitario, Jairo Concha mostró confianza en la preparación del actual entrenador interino. “Creo que ‘Coco’ también está preparado para asumir la dirección técnica, pero eso no depende de nosotros, sino más del área deportiva. Nosotros vamos a seguir entrenando, trabajando para poder recuperar los puntos que perdimos”, precisó.

Mientras la directiva define si ‘Coco’ Araujo permanecerá en el cargo para lo que resta del Torneo Apertura, el plantel mantiene el foco en el trabajo semanal y en recuperar terreno en la Liga 1 y Copa Libertadores.