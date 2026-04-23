Edison Flores señaló el principal cambio de Javier Rabanal a Jorge Araujo en Universitario: “Tenemos más opciones de ganar”

El 'Orejas' se pronunció por la victoria 'crema' y por la transición en la dirección técnica de Javier Rabanal a Jorge Araujo. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes recuperó la confianza en casa tras superar por 4-1 a Deportivo Garcilaso en la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado le permitió al equipo romper una racha negativa después de dos derrotas, una en el ámbito local y otra en la Copa Libertadores, generando optimismo entre sus hinchas y el plantel de cara a lo que viene.

Edison Flores, una de las figuras del partido con una asistencia, valoró el triunfo y destacó su importancia en la recta final del certamen doméstico. “Muy importante la victoria de hoy (ayer). Creo que es importante y en casa volver a esta victoria, fundamental para la confianza del equipo y para decir que estamos aquí”, indicó en zona mixta el volante, quien fue titular y portó la banda de capitán durante el encuentro.

El ‘Orejas’ destacó el rendimiento colectivo, señalando que tanto él como sus compañeros encontraron los espacios necesarios para imponer condiciones en el juego. “Todos mis compañeros nos sentimos bien. Los partidos son así. A veces se logran conseguir espacios, creo que pudimos concretar las opciones que tuvimos y por eso también ganamos ante un gran rival”, remarcó.

Edison Flores fue el capitán de Universitario ante Deportivo Garcilaso y brindó una asistencia. - créditos: Liga 1

Edison Flores sobre el cambio de Javier Rabanal a Jorge Araujo

La llegada de Jorge Araujo como entrenador interino ha sido uno de los tópicos centrales en las declaraciones de Edison Flores, de quien reconoció su cercanía. “Me parece un buen entrenador. Lo conozco hace años. Él estaba en Liga 3, luego en la reserva siempre ha estado. Lo conozco y para mí me parece un gran técnico”, acotó.

En relación con el clima en el vestuario tras la salida de Javier Rabanal, el futbolista de 31 años subrayó: “El partido se nos dio. ‘Coco’ cambió una parte de lo que veníamos trabajando, algunos retoques; él quería que presionemos arriba y que nos la juguemos, así que creo que en parte se pudo dar. Tenemos que mejorar. De todas maneras, este resultado a veces es engañoso, solo conseguimos tres puntos, pero creo que tenemos que seguir así para poder pelear hasta el final”.

Sobre la propuesta táctica bajo el mando de Araujo, Flores Peralta afirmó: “Podemos ganar o perder, pero creo que yendo como hoy podemos tener más opciones de poder ganar”. Además, explicó los cambios en la dinámica del grupo: “‘Coco’ no es un nuevo técnico. Estuvimos trabajando otro estilo de juego con mucha más tenencia de balón. Y ahora ‘Coco’ nos hizo algunas indicaciones que él quería. Estamos para respetar lo que dice el entrenador”.

El efusivo abrazo entre Jorge Araujo, Aldo Corzo y Alex Valera tras el primer gol de Universitario ante Deportivo Garcilaso. - créditos: Liga 1

Edison Flores sobre el futuro inmediato de Universitario

Respecto al futuro del club y la decisión de apostar por un entrenador peruano, Edison Flores fue cauto y resaltó: “Eso ya lo ven los jefes, el gerente deportivo. Seguramente ellos estarán en búsqueda de algo que repotencie al equipo y pueda seguir pudiendo conseguir cosas importantes para la ‘U’”.

De la misma manera, el atacante señaló lo que necesita la ‘U’ para luchar por el primer torneo del año. “Dependemos de nosotros mismos. Tenemos que conseguir los resultados positivos de cara a lo que nos falta en el Apertura y luego veremos”, sostuvo.

Edison Flores sobre el doblete de Alex Valera

El doblete de Alex Valera fue motivo de celebración en el plantel. En esa línea, Edison Flores remarcó la importancia de tener a un delantero en racha: “Es muy importante tener a nuestro ‘9′ con un doblete. Le da confianza, nos da confianza también al equipo y poder conseguir tres puntos es importante después de dos derrotas”.