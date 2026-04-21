Universitario hizo oficial la salida de Javier Rabanal tras malos resultados: ¿quién se quedará al mando de la ‘U’?

Javier Rabanal viene de un inicio muy favorable con Universitario en el Apertura 2026. - Crédito: Paloma del Solar

Se acabó la novela entre Javier Rabanal y Universitario de Deportes. Después de varias horas de incertidumbre, la ‘U’ hizo oficial la salida del técnico español tras malos resultados. La última derrota contra Melgar en Arequipa terminó por romper el vínculo entre ambas partes.

Su salida era inminente, pero había un tema contractual que impedía dilataba su partida. El DT tenía vínculo firmado hasta fines de 2027, se tenía que resolver lo económico, y finalmente, llegaron a un acuerdo.

“El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la Administración y el profesor Javier Rabanal, se acordó que su etapa como entrenador frente al primer equipo terminó”, se lee en el comunicado que se publicó en redes sociales.

Comunicado de Universitario sobre salida de Javier Rabanal

También se agradeció el trabajo del estratega en los cuatro meses que estuvo al mando de los ‘merengues’: "Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales“.

¿Quién se quedará al mando de Universitario?

Tras la salida de Javier Rabanal, hay mucha expectativa por conocer quién se quedará al mando de Universitario de Deportes de cara al próximo duelo del Torneo Apertura 2026. La ‘U’ dio a conocer al técnico que se encargará de dirigir a los ‘cremas’ frente Deportivo Garcilaso este miércoles 22 de abril en estadio Monumental, por la fecha 10 que terminó pendiente.

“De manera interina, Jorge Araujo asumirá la conducción del primer equipo a partir de hoy martes 21 de abril para los próximos encuentros. En los siguientes días, el club informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico”, informó los ‘merengues’.

Jorge Araujo celebra el triunfo ante Melgar por la fecha 7 del Torneo Apertura 2023. (Universitario)

¿Fabián Bustos, Jorge Fossati y Ricardo Gareca son opciones en Universitario?

Se conoció que Universitario de Deportes habría definido a su principal opción para dirigir al equipo: Fabián Bustos, quien obtuvo el bicampeonato nacional en 2024 y actualmente lidera a Millonarios de Colombia. La dirigencia anhela su regreso a Ate para revertir el mal inicio tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Sin embargo, Bustos tiene contrato vigente y es respaldado por la directiva de Millonarios, sin cláusula de salida, lo que dificulta cualquier negociación. Solo una eventual rescisión, motivada por resultados adversos en Colombia, abriría la puerta a su retorno a Campo Mar.

Otro que suena fuerte es Jorge Fossati, es el favorito de los hinchas que piden su regreso a gritos. El uruguayo ya dio conocer su deseo de volver a la ‘U’, sin embargo existiría una mala relación entre la directiva con el DT luego de su accidentada partida.

Los 'cremas' se quedarán sin técnico luego de la salida de Javier Rabanal. Créditos: L1 Max / X.

Aunque la dirigencia de Universitario de Deportes no ha revelado a su candidato principal para el banquillo, entre los aficionados surge con fuerza el nombre de Ricardo Gareca como una de las opciones favoritas.

El técnico argentino aclaró que, debido a compromisos contractuales, no está habilitado para dirigir a ningún club hasta que finalice el Mundial 2026. Esta declaración limita cualquier posibilidad inmediata de que Gareca asuma el mando del tricampeón peruano, al menos hasta la culminación del torneo internacional.

“Hoy no puedo (dirigir) porque tengo contrato hasta el Mundial, no puedo hacer nada”, declaró el ‘Tigre’ en entrevista con ‘Fútbol Satélite’.

Ricardo Gareca estrena programa ‘La Sustancia de Gareca’.