Perú

Reniec: ¿Cómo sacar duplicado de DNI azul a electrónico desde la comodidad de tu casa?

La modalidad virtual agiliza el proceso, reduce tiempos de espera y garantiza la validez legal del dni electrónico en todo el país

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Reniec ha simplificado el proceso para obtener el duplicado o la renovación del DNI azul a electrónico (DNIe) en caso de pérdida, robo o vencimiento (Créditos: Reniec)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene habilitado el trámite virtual para obtener el duplicado del documento nacional de identidad (DNI) azul y para solicitar el DNI electrónico. Esta alternativa fue implementada para responder a la creciente demanda de atención en las agencias físicas de la entidad.

Gracias a este sistema, los ciudadanos pueden gestionar la recuperación de su dni en caso de pérdida o robo y, al mismo tiempo, optar por migrar directamente al formato digital, sin necesidad de asistir a una oficina presencial. El proceso se realiza íntegramente a través de la página web oficial.

La validación de identidad y la actualización de la fotografía se efectúan mediante la aplicación móvil DNI BioFacial, siguiendo instrucciones específicas para garantizar la calidad de la imagen (Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae)
La validación de identidad y la actualización de la fotografía se efectúan mediante la aplicación móvil DNI BioFacial, siguiendo instrucciones específicas para garantizar la calidad de la imagen (Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1: Pago por el duplicado y migración al DNI electrónico

  • El solicitante debe ser mayor de edad para acceder a este servicio.
  • El monto a abonar es de S/ 30 con el código 02121, correspondiente al duplicado y a la migración del DNI azul al DNIe.
  • El pago puede realizarse a través de la aplicación Yape, agentes BCP, o en el Banco de la Nación.
  • La página https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ permite generar el ticket necesario para la transacción.
  • El código debe ingresarse en Yapear servicios > Reniec, para completar la operación.
  • También es posible efectuar el pago mediante la plataforma electrónica Págalo.pe.
Los ciudadanos pueden recuperar su dni por pérdida o robo y migrar al formato digital sin necesidad de acudir a una oficina presencial (Créditos: Reniec)
Los ciudadanos pueden recuperar su dni por pérdida o robo y migrar al formato digital sin necesidad de acudir a una oficina presencial (Créditos: Reniec)

Paso 2: Validación de identidad y fotografía mediante aplicación móvil

  • Es indispensable descargar la app DNI BioFacial en el teléfono móvil.
  • La opción seleccionada debe ser ‘Emisión por primera vez del DNIe’.
  • El sistema solicita una fotografía para validar la identidad y otra para actualizar la imagen en el nuevo documento.
  • La segunda foto debe tomarse con ayuda de otra persona, a una distancia de entre 1 y 1.5 metros, en un entorno bien iluminado y con fondo blanco.
  • El usuario no debe sonreír, utilizar gorros, lentes, prendas blancas o con rayas, y debe mostrar el rostro y las orejas sin obstrucciones.
  • Se recomienda evitar sombras y asegurar que la cabeza esté completamente visible.

Paso 3: Registro en la página web de Reniec

  • El siguiente paso consiste en ingresar al portal de Reniec y acceder al enlace habilitado para este trámite.
  • Es necesario hacer clic en ‘Empezar trámite’ y aceptar los términos y condiciones del servicio.
  • El sistema guiará al usuario durante el proceso de registro.
Dos manos sostienen múltiples Documentos Nacional de Identidad (DNI) peruanos, con el logo de la aplicación DNI BioFacial en primer plano
La aplicación DNI BioFacial de Reniec permite a los ciudadanos peruanos solicitar el duplicado de su DNI electrónico en línea, agilizando trámites y evitando largas colas. (Composición: Infobae Perú)

Paso 4: Validación de datos y selección del punto de recojo

  • El solicitante debe ingresar y verificar la información personal solicitada en la plataforma digital.
  • Todos los campos obligatorios deben completarse para avanzar con la solicitud.
  • Es imprescindible elegir el centro de atención Reniec donde se recogerá el DNI electrónico.
  • El nuevo documento emitido tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de emisión.

La modalidad digital permite iniciar, validar y completar la solicitud desde cualquier dispositivo con acceso a internet. De este modo, se reducen los plazos y se ofrece acceso a un documento actualizado con validez legal en todo el territorio nacional.

DNI electrónico: características

  • Incluye un chip electrónico que almacena información personal y biométrica del titular.
  • Permite la firma digital y el acceso seguro a servicios en línea del Estado.
  • Su material es policarbonato, lo que lo hace más resistente y duradero frente a daños físicos.
  • Presenta medidas avanzadas de seguridad para evitar fraudes o suplantaciones.
  • Facilita la autenticación de identidad en trámites digitales y presenciales.
  • Posee validez legal en todo el territorio peruano y es aceptado como documento oficial.
  • Su vigencia es de diez años desde la fecha de emisión.
  • Permite actualizar la fotografía y los datos personales de manera digital.
  • Compatible con lectores electrónicos para validación en entidades públicas y privadas.
  • Contribuye a la modernización y digitalización de los servicios de identificación nacional.

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