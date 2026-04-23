Reniec: ¿Cómo sacar duplicado de DNI azul a electrónico desde la comodidad de tu casa?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene habilitado el trámite virtual para obtener el duplicado del documento nacional de identidad (DNI) azul y para solicitar el DNI electrónico. Esta alternativa fue implementada para responder a la creciente demanda de atención en las agencias físicas de la entidad.
Gracias a este sistema, los ciudadanos pueden gestionar la recuperación de su dni en caso de pérdida o robo y, al mismo tiempo, optar por migrar directamente al formato digital, sin necesidad de asistir a una oficina presencial. El proceso se realiza íntegramente a través de la página web oficial.
Paso 1: Pago por el duplicado y migración al DNI electrónico
- El solicitante debe ser mayor de edad para acceder a este servicio.
- El monto a abonar es de S/ 30 con el código 02121, correspondiente al duplicado y a la migración del DNI azul al DNIe.
- El pago puede realizarse a través de la aplicación Yape, agentes BCP, o en el Banco de la Nación.
- La página https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ permite generar el ticket necesario para la transacción.
- El código debe ingresarse en Yapear servicios > Reniec, para completar la operación.
- También es posible efectuar el pago mediante la plataforma electrónica Págalo.pe.
Paso 2: Validación de identidad y fotografía mediante aplicación móvil
- Es indispensable descargar la app DNI BioFacial en el teléfono móvil.
- La opción seleccionada debe ser ‘Emisión por primera vez del DNIe’.
- El sistema solicita una fotografía para validar la identidad y otra para actualizar la imagen en el nuevo documento.
- La segunda foto debe tomarse con ayuda de otra persona, a una distancia de entre 1 y 1.5 metros, en un entorno bien iluminado y con fondo blanco.
- El usuario no debe sonreír, utilizar gorros, lentes, prendas blancas o con rayas, y debe mostrar el rostro y las orejas sin obstrucciones.
- Se recomienda evitar sombras y asegurar que la cabeza esté completamente visible.
Paso 3: Registro en la página web de Reniec
- El siguiente paso consiste en ingresar al portal de Reniec y acceder al enlace habilitado para este trámite.
- Es necesario hacer clic en ‘Empezar trámite’ y aceptar los términos y condiciones del servicio.
- El sistema guiará al usuario durante el proceso de registro.
Paso 4: Validación de datos y selección del punto de recojo
- El solicitante debe ingresar y verificar la información personal solicitada en la plataforma digital.
- Todos los campos obligatorios deben completarse para avanzar con la solicitud.
- Es imprescindible elegir el centro de atención Reniec donde se recogerá el DNI electrónico.
- El nuevo documento emitido tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de emisión.
La modalidad digital permite iniciar, validar y completar la solicitud desde cualquier dispositivo con acceso a internet. De este modo, se reducen los plazos y se ofrece acceso a un documento actualizado con validez legal en todo el territorio nacional.
DNI electrónico: características
- Incluye un chip electrónico que almacena información personal y biométrica del titular.
- Permite la firma digital y el acceso seguro a servicios en línea del Estado.
- Su material es policarbonato, lo que lo hace más resistente y duradero frente a daños físicos.
- Presenta medidas avanzadas de seguridad para evitar fraudes o suplantaciones.
- Facilita la autenticación de identidad en trámites digitales y presenciales.
- Posee validez legal en todo el territorio peruano y es aceptado como documento oficial.
- Su vigencia es de diez años desde la fecha de emisión.
- Permite actualizar la fotografía y los datos personales de manera digital.
- Compatible con lectores electrónicos para validación en entidades públicas y privadas.
- Contribuye a la modernización y digitalización de los servicios de identificación nacional.