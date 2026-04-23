Perú

Escándalo en la PNP: detienen al coronel Rafael Morón Díaz al ser vinculado con el ‘cambiazo’ de lingote de oro

Autoridades despliegan un megaoperativo en distintos puntos del país por la supuesta sustitución de un lingote auténtico por una copia, bajo sospecha de una red criminal que involucra a altos mandos policiales

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Coronel PNP detenido en La Molina porque estaría implicado en cambiazo de lingote de oro. América TV

El Ministerio Público ejecutó en la madrugada un operativo que incluyó el allanamiento de trece inmuebles en Lima, Cajamarca y Huánuco, en el marco de una investigación sobre una presunta red criminal conocida como ‘Los Oropesa’. La acción principal se centró en la detención del coronel PNP Rafael Morón Díaz, jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales, por su posible implicancia en el cambio de un lingote de oro auténtico por una réplica de cobre.

La intervención de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) respondió a una resolución judicial que autorizó el ingreso forzado a las propiedades de los investigados.

Megaoperativo en Perú: coronel PNP es detenido por supuesto cambiazo de lingote de oro| América Noticias
Megaoperativo en Perú: coronel PNP es detenido por supuesto cambiazo de lingote de oro| América Noticias

¿Cómo se habría ejecutado el ‘cambiazo’?

La investigación se remonta a mayo de 2023, cuando un grupo de agentes interceptó a un ciudadano extranjero, identificado como Kevin Valencia Muñoz, y le incautó cuatro lingotes de oro. La tesis fiscal sostiene que, antes de entregar el material a las autoridades, un suboficial tomó fotografías de las piezas originales para que se fabricaran réplicas exactas en cobre.

Un colaborador eficaz, conocido bajo el seudónimo de agente ‘Pepe’, reveló que el reemplazo de uno de los lingotes se produjo en la sede central de la División de Investigación Criminal (Divincri). El oro real, valorizado en cerca de un millón de soles, fue vendido en el mercado negro por aproximadamente 200 mil dólares, mientras que la réplica fue entregada a las autoridades judiciales.

El testimonio del colaborador eficaz detalla comunicaciones entre los involucrados, incluyendo llamadas efectuadas por el propio coronel Morón Díaz, lo que refuerza su presunta implicancia en la trama.

Megaoperativo en Perú: coronel PNP es detenido por supuesto cambiazo de lingote de oro
Megaoperativo en Perú: coronel PNP es detenido por supuesto cambiazo de lingote de oro| América Noticias

La Fiscalía imputa a los investigados delitos de peculado doloso por apropiación agravada, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado. En el operativo, además de las detenciones, se dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la incautación de equipos celulares y la revisión de dispositivos electrónicos para recolectar pruebas adicionales.

¿Quién en más estaría involucrado?

Hasta el momento, la PNP y los respresentantes de la Fiscalía continúan realizando el operativo de manera simultánea. Sin embargo, según América Noticias, también se allanó la vivienda de un presunto integrante de la red criminal identificado como hermano del exministro del Interior, Carlos Malaver.

Aunque el familiar del extitular no se encontraba en el domicilio al momento de la diligencia, la acción formó parte de la estrategia para desarticular a la organización “Los Oropesa” y evidenció el alcance del caso en los círculos cercanos al poder político. Las autoridades incautaron documentos y dispositivos electrónicos que serán analizados en el curso de la investigación, con el objetivo de determinar el grado de participación y posibles vínculos con otros funcionarios.

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