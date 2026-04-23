Científicos descubren sorprendente variedad de fauna en el río Hirviente de Huánuco

El estudio registró nueve especies de peces, 23 tipos de anfibios, 11 clases de reptiles y 28 familias de insectos, como parte de un inventario preliminar - Créditos: IIAP.

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo dependiente del Ministerio del Ambiente, ha reportado la presencia de más de 70 especies de fauna en las inmediaciones del río Hirviente, una zona de extraordinario interés científico ubicada en el departamento de Huánuco.

El reciente estudio, realizado durante una expedición de nueve días, permitió documentar nueve especies de peces, 23 tipos de anfibios, 11 clases de reptiles y 28 familias de insectos, según datos preliminares obtenidos por el equipo de campo.

La investigación emprendida por cuatro científicos y cinco asistentes se enfocó en comprender la manera en que las variaciones térmicas del entorno influyen en la distribución de organismos en este hábitat excepcional.

Para ello, se llevaron a cabo mediciones de parámetros fisicoquímicos del agua, así como recolección de muestras para su posterior análisis. Además, se elaboró un inventario detallado de peces, anfibios, reptiles e insectos, con el propósito de establecer una base de referencia para futuros monitoreos de biodiversidad en la Amazonía peruana.

La investigación, realizada por un equipo compuesto por cuatro científicos y cinco asistentes, se centró en analizar cómo las variaciones térmicas influyen en la distribución de especies en este ecosistema único - Créditos: IIAP.

Como parte del círculo de investigación denominado “Fortalecimiento de la base de datos de referencia de la flora y fauna para inventarios y monitoreo de la biodiversidad en la Amazonía peruana”, la labor del IIAP busca generar conocimiento robusto sobre los efectos de los gradientes térmicos en la vida silvestre local.

El análisis de los especímenes recogidos continúa actualmente en los laboratorios de la institución, donde los especialistas evalúan la posibilidad de identificar especies nuevas y examinan los patrones de distribución en función de las temperaturas registradas en distintos sectores del río.

¿Qué es el río Hirviente?

El río Hirviente, conocido por las comunidades locales como Shanay Timpishka, se extiende a lo largo de nueve kilómetros en el territorio amazónico, de los cuales seis presentan temperaturas elevadas que, en ciertos puntos, superan los 90 °C.

El río Hirviente, o Shanay Timpishka, es un fenómeno geológico sin igual por sus temperaturas extremas, que en algunos puntos superan los 90°C a lo largo de seis de sus nueve kilómetros - Créditos: IIAP- Instituto de Investigaciones De La Amazonía Peruana.

Esta característica lo distingue como un fenómeno geológico singular en el planeta, ya que no existe otro sistema fluvial de origen no volcánico con condiciones térmicas similares.

El río se encuentra a dos horas por carretera desde Pucallpa, región de Ucayali, y constituye un entorno de alto interés para la ciencia debido a su potencial para revelar cómo la fauna y la flora amazónicas responden al estrés térmico.

El origen y las propiedades fisicoquímicas del Shanay Timpishka han convertido este enclave en un verdadero laboratorio natural. Investigadores consideran que el estudio de sus aguas, junto con la observación de las especies que habitan en sus alrededores, puede ofrecer valiosa información acerca del impacto del cambio climático sobre los ecosistemas de la cuenca amazónica.

Funciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

Investigar y generar conocimiento científico sobre la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales de la Amazonía peruana.

Desarrollar tecnologías y metodologías para el manejo sostenible de bosques, suelos, flora y fauna amazónica.

Realizar inventarios biológicos, monitoreo ambiental y estudios de impacto ecológico en la región.

Promover la conservación de especies y la restauración de áreas degradadas.

Brindar asesoría técnica y capacitación a comunidades, instituciones y autoridades locales.

Difundir información científica para la toma de decisiones en políticas públicas y gestión ambiental.

Fomentar la investigación aplicada en temas de cambio climático, salud ambiental y recursos hídricos.