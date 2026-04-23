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Jorge Araujo dejó contundente mensaje tras goleada de Universitario post salida de Javier Rabanal: “Se vio un juego donde se sienten cómodos”

El técnico interino de la ‘U’ habló luego de la victoria abultada ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

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El 'Coco' se refirió a la propuesta de su equipo ante Deportivo Garcilaso. Créditos: L1 Max / X.

Universitario de Deportes se impuso 4-1 a Deportivo Garcilaso el miércoles 22 de abril, en el encuentro pendiente por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El entrenador interino Jorge Araujo expresó un mensaje contundente sobre el estilo de juego del equipo, tras la salida de Javier Rabanal.

Araujo señaló que se buscó un esquema en el que los jugadores se sintieran más cómodos, sugiriendo que esa situación no se daba bajo la conducción del técnico español. También ratificó su intención de competir por la primera fase del campeonato y afrontar cada encuentro que resta como una final.

Se ha visto un juego bastante frontal, donde ellos tienen esa característica y se sienten cómodos para lograrlo, y es el equipo tricampeón. Ellos no van a perder la memoria nunca y van a jugar cada partido como si fuera una final. De aquí en adelante y como lo han hecho siempre, no estamos descubriendo nada. Ellos siempre ponen la cara, ponen el pecho y cuando tienen que representar al club lo hacen como lo han hecho hoy día”, expresó.

Asimismo, el ‘Coco’ explicó cómo trabajaba Javier Rabanal y su cuerpo técnico durante su gestión, recordando su rol como asistente. Señaló que los resultados no acompañaron al entrenador europeo, aunque destacó su profesionalismo y la calidad de su labor.

“Siento que es un staff de grandes profesionales, muy preparados, con una gran metodología. Creo que han hecho todo lo posible, hasta lo imposible, para lograr los resultados que se propusieron. A veces los resultados son importantes en un club como la ‘U’, pero pienso que pueden estar tranquilos, porque yo, estando cerca de ellos, sentí que realizaron un gran esfuerzo para alcanzar sus objetivo”, añadió.

Jorge Araujo dejó contundente mensaje tras goleada de Universitario ante Deportivo Garcilaso post salida de Javier Rabanal.
Jorge Araujo dejó contundente mensaje tras goleada de Universitario ante Deportivo Garcilaso post salida de Javier Rabanal.

Jorge Araujo respondió si se quiere quedar como DT de Universitario

En zona mixta, Jorge Araujo abordó la posibilidad de continuar como entrenador principal de Universitario durante toda la temporada, más allá de su rol actual de interino. El técnico aseguró sentirse capacitado para asumir ese desafío y pelear por el tetracampeonato.

“Cada oportunidad es importante. Yo me siento, más allá de todo, fuerte y preparado. Siento que, con el tiempo que ha transcurrido, tengo la fortaleza necesaria para encarar cualquier proyecto, más aún en el club donde me formé desde los nueve años. Me siento comprometido con el club y con los jugadores”, declaró.

Araujo también respondió al respaldo de Álvaro Barco, director deportivo, quien manifestó que no lo considera un técnico interino. “A mí me parece espectacular. Solo hay que cristalizarlo. Si ya lo dijo él, sería importante”, afirmó ante las cámaras de L1 Max, sugiriendo que su continuidad debería confirmarse.

Jorge Araujo abrazándose con los jugadores de Universitario tras gol ante Deportivo Garcilaso.
Jorge Araujo abrazándose con los jugadores de Universitario tras gol ante Deportivo Garcilaso.

Próximo partido de Universitario

Universitario enfrentará a Alianza Atlético el domingo 26 de abril a las 18:00 horas de Perú en el Estadio Monumental de Ate. En otros países, el encuentro comenzará a las 17:00 en México; a las 18:00 en Colombia y Ecuador; a las 19:00 en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y a las 20:00 en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay.

El partido se transmitirá en exclusiva por L1 Max, una señal disponible en operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar TV, lo que asegura cobertura en todo el país.

Para quienes prefieren el acceso digital, la aplicación Liga 1 Play, administrada por L1 Max, permite ver los encuentros en línea desde celulares, tablets o computadoras, sin necesidad de televisión por cable.

Infobae Perú, además, realizará una cobertura completa del evento, con información previa, minuto a minuto, detalles de los goles, jugadas relevantes y declaraciones de los protagonistas, para mantener actualizados a los aficionados sobre el desarrollo del torneo nacional.

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