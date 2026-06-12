De ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ a Telemundo: Fabio Agostini ganó ‘La Casa de los Famosos’

Fabio Agostini, exintegrante de realities peruanos como 'Combate’ y ‘Esto es Guerra’, ganó la sexta temporada de 'La Casa de los Famosos’ de Telemundo y se llevó el maletín con US$ 200 mil.
El triunfo se definió por votación del público tras 115 días de encierro, estrategias, alianzas y conflictos que marcaron una edición especialmente dividida desde el inicio.
El modelo español celebró en el foro del programa cuando se anunció su nombre como el campeón absoluto. El resultado también lo convirtió, según se destacó durante la final, en el primer español en llevarse el reality de Telemundo.
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115 días de encierro y una final con el público como juez
La sexta temporada del reality cerró con una gala que reunió a los finalistas y resumió lo vivido durante casi cuatro meses. La edición estuvo marcada por tensiones internas, enfrentamientos y estrategias, con bandos claramente definidos desde el arranque.
Como ocurre en la dinámica del programa, el desenlace quedó en manos del público. En ese marco, el anuncio del ganador no solo definió al campeón, sino también el orden final de una temporada que mantuvo a los espectadores pendientes de cada movimiento dentro de la casa-estudio.
Fabio Agostini, campeón: ganó US$ 200 mil
Aunque una parte del público apostaba por un desenlace distinto, el ganador fue Fabio Agostini. El “maletín” con US$ 200 mil terminó en manos del modelo canario, que se impuso en la votación final.
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El anuncio se hizo en el foro, con la presencia de sus excompañeros, quienes reaccionaron con abrazos y felicitaciones apenas se confirmó el resultado. La celebración fue inmediata y, según lo ocurrido en pantalla, el ganador festejó con efusividad frente a los conductores.
Celinee Santos fue segunda y Luis Coronel, tercero
La final dejó un podio claro. El segundo lugar fue para Celinee Santos, un desenlace que tomó por sorpresa a quienes la veían como la favorita. En la transmisión se registró su reacción de asombro tras escuchar el anuncio.
El tercer lugar fue para Luis Coronel, quien se despidió de Fabio y alentó a Celinee antes de abandonar la competencia. En la recta final, los nervios fueron evidentes y el orden de salida fue reduciendo la tensión hasta el mano a mano definitivo.
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Antes de llegar al podio, el reality definió posiciones en la misma gala. El quinto lugar fue para Yoridán, quien se mostró sorprendido al conocer el resultado y se despidió del grupo. Al llegar a la pasarela rumbo al foro, fue recibido por Laura González (Laura G), con quien inició una relación durante el encierro, según se comentó en la transmisión.
El cuarto lugar lo ocupó Josh Martínez, que se retiró con una reacción eufórica y fue recibido por su familia y la ovación del público presente, de acuerdo con lo mostrado en el tramo final del programa.
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Un cierre con balance de temporada y un momento de tensión en el anuncio
Previo a la revelación del ganador, los finalistas vieron un resumen narrado por “La Jefa” y por los conductores Jimena Gállego y Javier Poza, con una recopilación de momentos clave de la edición.
En la antesala del anuncio, Celinee incluso bromeó con la idea de que lo hicieran “tipo Miss Universo”, con los dos finalistas tomados de la mano. Finalmente, el nombre anunciado fue el de Fabio Agostini, lo que consolidó un cierre inesperado para parte del público y encendió la conversación en redes.
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