Fiscalía pide 10 años de prisión contra Pedro Chávarry por extracción de pruebas que lo vinculaban a Keiko Fujimori

Exfiscal de la Nación ya tiene una condena firme de 4 años de prisión suspendida por haber removido a José Domingo Pérez y Rafael Vela para proteger a Keiko Fujimori. Foto: composición Infobae

La Fiscalía solicitó 10 años y 5 meses de prisión contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por haber ordenado el deslacrado ilegal de la oficina de su exasesor en enero de 2019. Esto con el objetivo de que se sustraigan documentos que lo vinculaban a la hoy candidata presidencial Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular.

La acusación fue presentada por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, quien imputa a Chávarry los delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto, así como encubrimiento real agravado y encubrimiento personal agravado.

También están acusados Rosa María Mercedes Venegas Mello y Juan Manuel Duarte Castro, exasesores de Pedro Chávarry; Aldo León Patiño, exsecretario general de la Fiscalía de la Nación; Juan Víctor Arias Contreras, exjefe de escoltas asignados al Fiscal de la Nación; James Durán Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong, exescoltas del Fiscal de la Nación; y Juan Esteban Asmat Bucalo, exgerente de seguridad del Ministerio Público.

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Documento oficial del requerimiento acusatorio presentado por la Fiscalía contra Pedro Chávarry Vallejos por delitos de administración pública y encubrimiento.

La acusación contra Pedro Chávarry

De acuerdo al requerimiento acusatorio al que accedió Infobae, el exfiscal de la Nación ideó y ejecutó un plan criminal para ingresar ilegalmente a la oficina de su asesor Juan Manuel Duarte Castro, que había sido lacrada por José Domingo Pérez para salvaguardar el contenido en su interior hasta que el Poder Judicial ordenara su allanamiento. Todo habría ocurrido el 5 de enero de 2019.

Ese día, según la acusación, Chávarry convocó a una reunión de emergencia para llevar a cabo la extracción de los documentos que revelarían sus vínculos con Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Así, dice la Fiscalía, el secretario general Aldo León y el gerente de seguridad Juan Asmat se encargaron de que las cámaras del piso 9, donde se encontraba la oficina del asesor Juan Duarte, no funcionen. Para que no quede en video evidencia alguna del ilegal deslacrado.

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Por su parte, los escoltas Arias Contreras, Rodríguez Zavaleta y Robles Chiong distrajeron a los efectivos de la Diviac que resguardaban la oficina lacrada, alejándolos del lugar. En este momento, sostiene la acusación, que la asesora Rosa Venegas Mello desprende las cintas oficiales e ingresó y salió hasta en tres oportunidades de la oficina con documentos en la mano. Luego intentó regresar a su lugar las cintas, pero, dice el Ministerio Público, se evidenciaba que estas habían sido removidas.

Cabe precisar que Venegas Mello pudo acceder al despacho debido a que el propio Juan Duarte le proporcionó la clave de acceso de su oficina, sostiene la Fiscalía Suprema.

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Al día siguiente del deslacrado, Pedro Chávarry acudió con dos fiscales a la oficina lacrada de su asesor. Según la acusación, intentó que dejen constancia de que “todo estaba en orden”. En la tarde fotografió la puerta del despacho intervenido.

Sin embargo, la coartada se cayó ese mismo día. A las 8:00 de la noche, José Domingo Pérez llegó para continuar con el allanamiento, pero los efectivos de la Diviac le alertaron sobre la cinta despegándose y de que Chávarry estuvo en la tarde tomando fotografías. Se ordenó una pericia, que determinó que la oficina había sido deslacrada.

Así, la Fiscalía acusa a Pedro Chávarry y sus coacusados de haber intentado sustraer a Keiko Fujimori de la acción de la justicia, así como haberla dificultado, al haber desaparecido documentos que vinculaban al exfiscal de la Nación con la candidata presidencial.

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Las penas

Debido a que al momento de los hechos Pedro Chávarry tenía más de 65 años, se aplica la “responsabilidad restringida por la edad” y la pena solicitada en su contra es 10 años y 5 meses.

Documento detalla la pena de diez años y cinco meses de prisión privativa de la libertad solicitada contra Pedro Chávarry Vallejos.

Para Rosa Venegas Mello, Aldo León Patiño, Juan Esteban Asmat Bucalo, Juan Víctor Arias Contreras, James Durán Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong: Se piden 15 años y 7 meses de prisión.

Finalmente, para el exasesor Juan Manuel Duarte Castro se piden 12 años y 6 meses de prisión.