‘La Bella Luz’ reemplazará a Corazón Serrano en el festival ‘Vibra Perú 2026′

‘La Bella Luz’ reemplazará a Corazón Serrano en Vibra Perú 2026. Tras la polémica salida de la agrupación piurana del festival por Fiestas Patrias, la orquesta anunció mediante un video que se presentará el 28 y 29 de julio en el evento que se realizará en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.
El anuncio se da en un contexto de versiones cruzadas: Corazón Serrano explicó sus motivos en redes sociales y la organización del festival respondió con un comunicado.
La confirmación de 'La Bella Luz’ reordena el cartel de una edición que Vibra Perú presenta como la más ambiciosa de su historia, con más de 35 artistas y una propuesta que suma escenarios, gastronomía y zonas de entretenimiento para celebrar el feriado patrio frente al mar.
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‘La Bella Luz’<b> </b>“toma la posta” tras la salida de Corazón Serrano
El ingreso de 'La Bella Luz’ se comunicó con un video creativo que, según la información compartida, generó alto impacto en redes sociales. La orquesta confirmó que estará presente los dos días del festival: 28 y 29 de julio.
La noticia llega después de que Corazón Serrano quedara fuera del evento, una decisión que desencadenó debate en plataformas digitales por el peso de la agrupación en la cumbia peruana y por el valor simbólico de su presencia en un festival programado para Fiestas Patrias.
Vibra Perú 2026: fechas, sede y formato del festival
Vibra Perú 2026 se realizará el 28 y 29 de julio en Arena 1 Park, Cúpula y Domo, en la Costa Verde de San Miguel. La organización plantea el evento como una experiencia tipo “ciudad-festival”, con una programación que combina conciertos, propuestas gastronómicas y espacios de entretenimiento.
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El festival contará con dos escenarios presentados por BCP y Movistar, y un cartel que incluye artistas nacionales e internacionales en una mezcla de géneros: cumbia, pop, rock, folclore, música criolla, urbano y nuevas tendencias.
El cartel: Juanes, Gian Marco, Armonía 10 y más de 35 artistas
Dentro del line up oficial, Vibra Perú 2026 anunció la presencia de Juanes, Gian Marco, Armonía 10 y La Bella Luz, además de nombres como Antología, Yarita Lizeth, A.Chal, Milena Warthon, Adammo, Tourista, Mauricio Mesones y Los Shapis, entre otros.
La organización detalló la programación por día. El 28 de julio figuran, entre otros, Gian Marco, La Bella Luz, Armonía 10, A.Chal, Yarita Lizeth y Tourista. El 29 de julio, Juanes encabezará la jornada, con una lista que vuelve a incluir a La Bella Luz y Armonía 10, además de Antología, Adammo, Amaranta, Los Shapis, Milena Warthon y la participación especial del Ballet Folclórico Nacional.
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Entradas, promoción y precios: lo que informó el festival
Las entradas para Vibra Perú 2026 están disponibles en Ticketmaster. El evento informó que hasta el 15 de junio habrá 25% de descuento con tarjetas BCP, con precios desde S/134 para zona general con el descuento aplicado.
Con La Bella Luz ya confirmada para el 28 y 29 de julio, Vibra Perú 2026 recompone su propuesta en medio de una polémica que dejó versiones enfrentadas. El festival mantiene su apuesta por un cartel masivo y una celebración de Fiestas Patrias frente al mar, mientras el público sigue atento a cómo se reordena el espectáculo tras la salida de Corazón Serrano.
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