¿Por qué el 12 de junio es el Día del Perro sin Pelo peruano? La historia detrás del homenaje al viringo como símbolo de identidad nacional

Cada 12 de junio, el Perú celebra el Día del Perro sin Pelo Peruano, una efeméride dedicada a la primera raza canina reconocida internacionalmente como oriunda del país y convertida en emblema cultural. No se trata solo de un homenaje a una mascota: es una fecha que visibiliza una herencia viva.
Conocido también como Viringo, perro calato o perro chimú, este can sintetiza memoria arqueológica, continuidad doméstica y una historia de recuperación. Su figura atraviesa siglos: aparece en cerámicas prehispánicas, resistió la marginación posterior a la conquista y volvió a ocupar un lugar central en la identidad nacional.
La celebración del 12 de junio funciona, además, como una puerta de entrada para comprender por qué esta raza pasó de los huacos a las casas, de los márgenes rurales a los concursos caninos, y de la tradición oral y artesanal al marco de las leyes y la protección del Estado.
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Viringo, el perro desnudo que nació en la costa peruana
El perro sin pelo peruano es una raza originaria del Perú que recibió distintas denominaciones según las lenguas y regiones. “Viringo” proviene del tallán y significa “desnudo”. En el habla popular también se le conoce como “perro calato”, un peruanismo derivado del vocablo quechua ccala (“desnudo”), y como “perro chimú”.
De acuerdo con la Agencia Andina, su reconocimiento institucional llegó en dos hitos. El 12 de junio de 1985, durante la Asamblea Ordinaria de la Federación Cinológica Internacional (FCI) en Ámsterdam, fue reconocido como raza oriunda del Perú e inscrito como Perro sin Pelo del Perú, con el número 310 en la nomenclatura. Ese paso se concretó a partir de la iniciativa del cinólogo Ermanno Maniero, quien elaboró el primer estándar.
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Años después, el 22 de octubre de 2001, el Congreso de la República oficializó la declaratoria que reconoce al perro sin pelo como Patrimonio de la Nación. La Ley 27537 le otorgó la calidad de raza canina oriunda del Perú, Patrimonio de la Nación y especie a preservar, y encargó a entidades públicas y privadas acciones de conservación, fomento de crianza y exportación.
El legado ancestral del viringo en el Perú
Las evidencias de su presencia ancestral son múltiples. El perro sin pelo aparece representado de manera nítida en imágenes iconográficas y cerámica de culturas como Vicús (500 a.C. – 400 d.C.), Lambayeque (350 – 1375 d.C.), Mochica (100 – 800 d.C.), Chimú (1100 – 1400 d.C.) y Chancay (1200 – 1470 d.C.). También se lo observa en huacos de usos diversos: vasijas para agua y alimentos, silbatos y adornos domésticos, incluso en escenas de parto y amamantamiento, lo que refuerza su condición histórica de perro de compañía.
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Tras la conquista española, la raza fue marginada y reemplazada por perros traídos desde Europa. Su presencia quedó reducida a espacios rurales costeros —sobre todo del norte peruano— y estuvo cerca de desaparecer. Parte de esa historia incluye la salida de ejemplares hacia el exterior: en Estados Unidos se le conoció como Inca’s gold.
La recuperación se consolidó en el siglo XX, impulsada por descubrimientos arqueológicos y por el trabajo de criadores e instituciones como el Kennel Club Peruano, que promovieron su preservación y el reconocimiento internacional.
Rasgos físicos del viringo: elegancia, fuerza y armonía
El estándar describe a un ejemplar esbelto, con apariencia de velocidad, fuerza y armonía. Su cráneo, visto desde arriba, es ancho y se afila hacia la nariz; el hocico mantiene una línea recta en perfil. Los ojos son medianos, ligeramente almendrados, y el color puede variar desde el negro hasta el amarillo, pasando por tonos de castaño.
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Las orejas son erectas en atención y, en reposo, se pegan hacia atrás. El cuello tiene un largo aproximado al de la cabeza, con forma de cono trunco y musculatura. La piel es fina, lisa y elástica, adherida al tejido subcutáneo, sin papada; la cola es de inserción baja y se afila hacia la punta.
En tamaños, hay tres categorías para machos y hembras: pequeño (25 a 40 centímetros), mediano (41 a 50 centímetros) y grande (51 a 65 centímetros). El peso guarda relación con esos tamaños: pequeño (4 a 8 kilogramos), mediano (8 a 12 kilogramos) y grande (12 a 30 kilogramos).
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Existen dos variedades: la desnuda (sin pelo) y la variedad con pelo (cubierta íntegramente). En la desnuda, la dentadura suele ser incompleta, asociada al factor ligado a la alopecia congénita; en la variedad con pelo, la dentición debe ser completa.
Entre los beneficios atribuidos, se lo considera ideal para personas con alergias o asma porque, al carecer de vello, no contribuye a la propagación de alérgenos como polvo o caspa. También se señala que su alta temperatura corporal —alrededor de 3 grados mayor que la humana— puede ayudar a calentar los bronquios y aliviar inflamación, además de beneficiar a personas con artritis, artrosis y reumatismo.
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El perro sin pelo peruano en la escena canina internacional
El reconocimiento de la FCI en 1985 no solo confirmó su origen peruano: también estandarizó su inscripción bajo un nombre formal y un número de referencia, lo que lo integró al circuito internacional de razas y concursos caninos. En la actualidad, el perro sin pelo participa en competencias donde se evalúan aspectos como el pedigrí y las habilidades sociales.
En el plano cultural, su presencia no quedó confinada a lo doméstico ni a lo institucional. La raza inspiró la obra de artistas plásticos peruanos como Alberto Quintanilla, quien incorporó su figura en pinturas y esculturas con diversos materiales y diseños.
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A nivel patrimonial, además, el entonces Instituto Nacional de Cultura —hoy Ministerio de Cultura— emitió una Resolución Directoral que dispuso la presencia de ejemplares de perro sin pelo peruano en museos de sitio del Sistema Nacional de Museos y en zonas arqueológicas que cuenten con espacios y condiciones para su crianza y cuidado.
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