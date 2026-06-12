Perú

Campaña veterinaria gratuita este domingo 14 de junio: dónde será, horarios y servicios disponibles

La actividad reunirá servicios de salud preventiva, asesoría para dueños y opciones de atención accesible para el cuidado responsable de mascotas

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La atención veterinaria preventiva es una de las herramientas más eficaces para evitar complicaciones de salud en perros y gatos. Controles periódicos, vacunación al día y desparasitación no solo reducen el riesgo de enfermedades, también permiten detectar a tiempo problemas cardíacos, dérmicos o infecciones que suelen avanzar sin síntomas evidentes.

Además del bienestar animal, el cuidado responsable impacta en la salud pública. La vacunación contra la rabia y el control de parásitos ayudan a reducir la transmisión de zoonosis, es decir, enfermedades que pueden pasar de los animales a las personas. Por eso, las campañas municipales se han convertido en un canal clave para ampliar el acceso a servicios básicos.

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Este domingo 14 de junio, el distrito de Lince concentrará una nueva jornada de atención para mascotas con énfasis en servicios preventivos, orientación y actividades complementarias pensadas para vecinos que buscan alternativas gratuitas o de costo social.

Campaña veterinaria gratuita en Lince: fecha, lugar y horario

La Municipalidad de Lince realizará una nueva edición de su Gran Campaña Veterinaria el domingo 14 de junio, dirigida a perros y gatos del distrito y zonas aledañas. La actividad se desarrollará en la cuadra 11 de la avenida César Vallejo, de 9:00 a 13:00, con atención por orden de llegada.

Un cartel informativo de la "Gran Campaña Veterinaria" en Lince, Perú. Muestra un perro y un gato durmiendo juntos en la parte inferior, con detalles del evento
La Municipalidad de Lince organiza una Gran Campaña Veterinaria con servicios gratuitos, vacunación antirrábica, adopción y feria de artículos para mascotas, promoviendo el bienestar animal y la tenencia responsable. (Municipalidad de Lince)

“Seguimos impulsando acciones concretas para acercar servicios de calidad a las familias y garantizar el bienestar de los animales de compañía, que forman parte importante de nuestros hogares”, precisó la alcaldesa Malca Schnaiderman.

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Durante la jornada, se espera la participación de decenas de familias que podrán acceder a servicios veterinarios sin costo, en un espacio acondicionado para brindar atención básica y orientación a los propietarios sobre el cuidado responsable de sus mascotas.

Atenciones veterinarias, vacunas y actividades en la campaña de Lince

La campaña incluirá servicios gratuitos como consultas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, aplicación de antipulgas, limpieza de oídos y corte de uñas. El objetivo es atender necesidades básicas de salud animal y prevenir enfermedades frecuentes.

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Además, se ofrecerán servicios a costo social, entre ellos hemogramas y vacunas esenciales como Quíntuple, Triple Felina, Leptospira y KC, para ampliar la cobertura de prevención en animales domésticos.

La jornada también contará con actividades complementarias: una feria especializada con productos para mascotas; registro en el Registro Nacional de Identificación y Registro de Animales (Renian); y espacios de orientación para los dueños. También se realizará una campaña de adopción responsable, en coordinación con organizaciones de rescate animal, y una colecta de alimentos para albergues.

Recomendaciones para los asistentes

La Municipalidad de Lince recomendó a los vecinos acudir con sus mascotas bajo medidas de seguridad: usar correa en todo momento y bozal en caso de animales que lo requieran, para garantizar el orden durante la atención.

También recordó que algunos servicios cuentan con stock limitado, por lo que sugirió llegar temprano para acceder a la mayor cantidad de atenciones posibles. La comuna enfatizó la importancia de mantener una actitud responsable y respetuosa durante toda la jornada, por el bienestar de los animales y la seguridad de los asistentes.

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Finalmente, las autoridades destacaron que este tipo de campañas busca fortalecer la cultura de cuidado responsable de mascotas y promover espacios donde la salud animal y la participación ciudadana vayan de la mano.

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