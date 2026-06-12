Es falso que la ONPE contabilizara votos de la serie 900K sin actas, como afirmó Rafael López Aliaga

La cuenta de Rafael López Aliaga en X difundió una afirmación falsa sobre el conteo de votos en la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con la plataforma de fact-checking peruana PerúCheck, no es cierto que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) haya contabilizado votos de la “serie 900K” sin actas: las mesas revisadas sí cuentan con documentación digitalizada y firmada.
La publicación fue realizada en la madrugada del 8 de junio, luego de la segunda vuelta electoral. En el mensaje, López Aliaga aseguró: “La serie 900k que ‘administra’ la ONPE ya está contabilizando pero sin actas..!! Pueden revisar las siguientes actas con más de 90% para JP” [sic], y difundió el número de 42 mesas de sufragio junto con porcentajes de votación.
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Según PerúCheck, esa versión es falsa. La plataforma revisó una por una las 42 mesas señaladas por López Aliaga y verificó que todas tienen sus actas digitalizadas y cargadas en el sistema oficial. En consecuencia, los porcentajes consignados en los resultados sí se encuentran respaldados por documentación disponible en la web oficial de la ONPE, de acuerdo con la verificación.
Actas digitalizadas y firmas en cada mesa revisada
PerúCheck indicó que cada mesa contabilizada cuenta con su acta de escrutinio y con su acta de instalación y sufragio, documentos que incluyen la firma de los miembros de mesa.
Como ejemplo, la verificación citó la mesa de sufragio N.° 904191, ubicada en Puno, provincia de Huancané, distrito de Huancané. En esa mesa, Keiko Fujimori obtuvo cinco votos de 235 votos emitidos, mientras que Roberto Sánchez registró 222. De acuerdo con PerúCheck, el acta correspondiente figura digitalizada y contiene las firmas de los tres miembros de mesa.
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Firmas de personeros en parte de las actas
La revisión también encontró actas que incluyen la firma de personeros de ambas agrupaciones. PerúCheck mencionó el caso del acta N.° 904181, también en Puno, provincia de Chucuito, distrito de Zepita, donde Fujimori obtuvo cinco votos de 207, y Sánchez 194.
Conclusión
De acuerdo con PerúCheck, las mesas de sufragio de la serie 900K mencionadas por López Aliaga sí cuentan con actas digitalizadas en el sistema de la ONPE, con firmas de miembros de mesa y, en algunos casos, de personeros. Por esa razón, la plataforma calificó como falsa la afirmación difundida por el excandidato sobre votos contabilizados “sin actas”.
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La ONPE sobre la “serie 900K”
En tando, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó las afirmaciones de Rafael López Aliaga, quien aseguró en X, sin presentar pruebas, que se contabilizaban votos de la “serie 900K” “sin actas” en la segunda vuelta entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). La ONPE precisó que esa serie corresponde a mesas instaladas en centros poblados y zonas alejadas para facilitar el voto.
El organismo sostuvo que es falso que publique resultados oficiales sin actas y explicó que, tras el cierre de los comicios, los miembros de mesa registran los resultados en actas y ese material se traslada a los centros de cómputo. Añadió que los resultados se publican progresivamente en su plataforma y que los datos pueden visualizarse antes de que se cargue la imagen digital del acta, sin que eso implique ausencia del documento físico ni irregularidades. Con el 94.827 % de actas escrutadas, la ONPE reportó a Sánchez con 50.094 % (8′858.465 votos) y a Fujimori con 49.906 % (8′825.073), una diferencia de 33.392 votos.
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