Federico Girotti expresó su deseo de volver a San Lorenzo en un “futuro cercano”, mientras se recupera para redimirse en Alianza Lima

Mientras se recupera de una lesión el hombro, Federico Girotti viajó a Argentina y asistió a un encuentro de San Lorenzo. Crédito: Alianza Lima.

Federico Girotti aprovechó su estancia en Buenos Aires para reencontrarse con sus raíces futbolísticas. El atacante asistió al Nuevo Gasómetro para presenciar el reciente duelo entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield por la Liga Profesional de Fútbol que terminó igualado sin goles. Su presencia generó diversas reacciones entre los aficionados que recordaron su etapa en la institución argentina.

Según informó el periodista Luca Bonafina, el actual delantero de Alianza Lima sostuvo una reunión con altos mandos de la entidad ’azulgrana’. En la cita participaron Pablo Barrientos y Sergio Costantino, presidente de la institución. Allí, el delantero mencionó su intención de ”querer regresar al club en un futuro cercano”.

El atacante dejó un registro aceptable en Boedo durante el segundo semestre de 2023. En aquel periodo, anotó tres goles en 16 partidos en el campeonato local y la Copa Argentina. Sin embargo, su retorno inmediato al ’ciclón’ resulta inviable debido a su situación contractual y la falta de negociaciones vigentes, aclaró el citado comunicador en su cuenta de X (antes Twitter).

Federico Girotti se reunió con dos dirigentes de San Lorenzo. Crédito: Captura X.

Cabe destacar que Alianza Lima desembolsó 1.6 millones de dólares por el 50% de su pase hace apenas unos meses. El natural de Acassuso de 26 años debe enfocarse ahora en justificar la inversión realizada por el club de la victoria mientras se recupera de una lesión en el hombro. Su presente es cuestionado debido a que no registra goles en sus primeros siete compromisos.

El proceso de recuperación del atacante ’íntimo’

Girotti es baja confirmada en el esquema ’blanquiazul’ que tiene a cargo Pablo Guede debido a una lesión de consideración en el partido ante ATD en Tarma que lo inhibió de jugar en la goleada ante Cusco FC. El cuerpo médico del club diagnosticó una luxación en el hombro que lo mantendrá alejado de los campos por un periodo importante. Se estima que su proceso de rehabilitación total tardará entre tres y cuatro semanas.

Este contratiempo físico llega en un momento crítico para el futbolista de 26 años. Su rendimiento en la Liga 1 es muy discreto y las críticas aumentan por su falta de efectividad frente al arco. El jugador viajó a Argentina para continuar con sus trabajos de recuperación antes de volver a la capital peruana.

La baja de Federico Girotti obliga a Alianza Lima a reconfigurar su ataque, abriendo la disputa entre Guerrero y Ramos en un momento clave del torneo. (Alianza Lima)

La dura competencia ante la vigencia de Paolo Guerrero

El panorama deportivo de Girotti se complica por el presente de sus compañeros de ataque. Paolo Guerrero, a pesar de su veteranía, le gana la pulseada al argentino en la formación titular. El ‘depredador’ demuestra una vigencia que relega a los valores más jóvenes y extranjeros al banco. Hoy por hoy, el ariete principal del equipo es la leyenda de la selección peruana.

Desde su llegada al club a mediados de 2024, Guerrero ha demostrado que su intención es devolver al equipo de La Victoria a lo más alto del torneo. De momento, el exjugador de Corinthians y Hamburgo registra cuatro tantos, claves en el buen andar de Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que lo mantiene en el liderato momentáneo del primer certamen de la temporada.

Con cierto suspenso, el delantero puso el quinto tanto en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: L1MAX.

Además de Guerrero, el comando técnico cuenta con Luis Ramos como una alternativa de peso tras su paso por el América de Cali de Colombia. Sin embargo, su presente es similar al de Girotti. Ambos no encuentran espacio debido a la vigencia de Guerrero y a un rendimiento por debajo de las expectativas.

Esta competencia interna obliga a Girotti a elevar su nivel si pretende recuperar un puesto de vanguardia. El exjugador de Talleres deberá volver a Lima con una mentalidad renovada para dejar la enfermería pronto y aportar al equipo con su capacidad.