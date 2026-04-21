Ola de calor en Piura, Tumbes y Lambayeque rompe récords en abril con más de 37 °C y se intensifica en el norte del Perú

Temperaturas superan ampliamente los promedios históricos en la costa norte durante abril. Andina

Las temperaturas en la costa norte del Perú muestran valores fuera de sus rangos habituales en pleno mes de abril. Registros recientes de estaciones meteorológicas evidencian un escenario sostenido de calor que supera marcas históricas en varias localidades, con impactos directos en la sensación térmica diaria.

En Piura, uno de los puntos más afectados, los datos oficiales reflejan un comportamiento atípico del clima que coincide con condiciones oceánicas específicas frente al litoral. Este patrón también se extiende hacia otras regiones cercanas, donde el incremento térmico mantiene una tendencia constante en los últimos días.

El monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirma que el fenómeno no se limita a un evento aislado. Las mediciones recientes en Tumbes y Lambayeque refuerzan un escenario regional marcado por temperaturas elevadas, tanto en zonas urbanas como rurales.

Récord térmico en Piura y condiciones oceánicas

La estación meteorológica San Miguel, ubicada en Catacaos, registró el lunes 20 de abril una temperatura máxima de 37.8 °C. Según informó Jorge Carranza, jefe del Senamhi Piura, este valor supera el promedio normal de 32.9 °C para esta época. Además, establece un nuevo récord histórico para abril, por encima de los 36.8 °C alcanzados el 10 de abril de 2003.

Carranza explicó que este comportamiento responde al calentamiento persistente de la zona oceánica 1+2, situada frente a la costa peruana. En esa área se mantiene la presencia de aguas cálidas asociadas al arribo de una onda Kelvin, lo que influye en las condiciones atmosféricas de la franja costera.

El especialista señaló que este escenario genera una atmósfera más cálida en la costa norte, lo que favorece jornadas con temperaturas elevadas en Piura y otras regiones cercanas.

Tumbes también registra valores históricos

odría registrarse una ligera baja desde el 23 de abril por influencia del anticiclón del Pacífico Sur.

El incremento térmico también se evidencia en Tumbes. En la estación meteorológica CO Papayal, ubicada en Zarumilla, se registró el 14 de abril una temperatura máxima de 38.5 °C. Este valor supera el récord previo de 37.8 °C reportado el 3 de abril de 2024.

El dato se ubica 6.3 grados por encima de la temperatura normal para esa fecha, que era de 32.2 °C. Este contraste refuerza la magnitud del evento térmico en la región norte.

Carranza advirtió que entre mayo y junio se espera la llegada de una nueva onda Kelvin cálida a las costas peruanas. Según indicó, este fenómeno podría prolongar las condiciones cálidas durante los próximos meses.

El especialista sostuvo que, si la tendencia continúa, Piura mantendría temperaturas por encima de sus promedios normales durante un periodo prolongado, lo que configuraría un escenario de calor persistente en la región.

El Senamhi prevé una ligera disminución de las temperaturas a partir del 23 de abril. Este cambio se relaciona con el fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur, sistema que favorecería el ingreso de vientos más frescos hacia la costa.

Este descenso sería moderado y no implicaría un cambio estructural en la tendencia cálida observada en los últimos días.

Lambayeque reporta calor generalizado

En la región Lambayeque, el reporte del Senamhi correspondiente al 21 de abril de 2026 confirma temperaturas elevadas en diversas localidades. La estación de Pasabar, en el distrito de Olmos, registró 38 °C, el valor más alto de la región en ese periodo.

Otras zonas también muestran cifras significativas. Tongorrape alcanzó 37.1 °C, Jayanca llegó a 37 °C y Motupe registró 36.6 °C. En localidades como Oyotún, Cayaltí y Sipán, los valores superaron los 35 °C durante la jornada.

En la provincia de Chiclayo, Vista Florida (Picsi) reportó una máxima de 34.4 °C, mientras que el aeropuerto local registró 31.4 °C. Las temperaturas mínimas superaron los 20 °C, lo que generó noches cálidas.

Se espera que continúe en los próximos meses con la posible llegada de otra onda Kelvin. Senamhi

Contraste en zonas altoandinas

A diferencia de la costa, las zonas altoandinas presentan un comportamiento térmico distinto. En Incahuasi, la temperatura máxima alcanzó 16 °C, mientras que la mínima descendió a 3.8 °C.

Este sector registró además una ligera precipitación de 0.2 mm, lo que lo convierte en el único punto con lluvias reportadas dentro del mismo periodo de análisis.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, debido a la influencia directa del comportamiento del océano frente a la costa norte en la intensidad y duración de este periodo de altas temperaturas.