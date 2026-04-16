El delantero argentino terminó sentido el duelo ante ADT en Tarma y estará ausente por un tiempo. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

El triunfo de Alianza Lima por 1-0 frente a ADT en Tarma, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, dejó un sabor agridulce para el cuadro ‘blanquiazul’. Más allá de los tres puntos, la preocupación se centró en Federico Girotti, quien, tras ingresar a los 71 minutos en reemplazo de Luis Ramos, sufrió un inconveniente físico que lo dejará fuera de las canchas en el futuro inmediato.

La noticia fue confirmada por la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, quien informó que el delantero argentino sufrió una luxación de hombro durante un forcejeo en el segundo tiempo. Aunque el hombro fue recolocado en el momento y el dolor no fue inmediato, el malestar se intensificó después del partido, al punto de impedirle mover el brazo con normalidad.

Según la información difundida en el programa L1 Radio, el ‘Tanque’ argentino estará de baja por tres semanas, por lo que se perderá con seguridad el próximo compromiso del elenco ‘íntimo’ frente a Cusco FC en Matute. El diagnóstico, a falta de confirmación oficial por parte de Alianza Lima, ha generado inquietud en el comando técnico, que contaba con el atacante para afrontar el tramo decisivo del certamen.

Federico Girotti es baja confirmada en Alianza Lima vs Cusco FC: ¿cuánto tiempo estará fuera de las canchas? - créditos: Alianza Lima

La lesión ocurre en un contexto en el que Girotti buscaba recuperar protagonismo tras un mes alejado de las canchas, ya que su última participación fue el 9 de marzo en la victoria ante Melgar. El propio jugador venía trabajando para ganarse nuevamente un lugar en el equipo y demostrar su capacidad goleadora.

La reunión clave para la reintegración de Federico Girotti en Alianza Lima

La situación de Federico Girotti en Alianza Lima no se explica solo por cuestiones deportivas. De acuerdo con el periodista Kevin Pacheco, existieron aspectos extra futbolísticos que influyeron en su ausencia durante varias semanas. “En el caso de Girotti hay un tema preciso. Entiendo que hay algunas actitudes que por ahí no terminaron de gustar al comando técnico”, explicó en el programa de YouTube, Fútbol Satélite.

Durante la semana previa al partido con ADT, se produjo una reunión clave entre el delantero y la dirigencia del club. Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo, fue quien se acercó directamente al artillero argentino para dialogar sobre la relación con el cuerpo técnico. Según Pacheco, el objetivo era generar un mejor vínculo con Pablo Guede y limar cualquier aspereza que pudiera existir.

El comunicador aclaró que no se trataba de una mala relación, sino más bien de ciertas conductas que el comando técnico consideró fuera de lugar. La intervención de la dirigencia buscó facilitar la reintegración del jugador y favorecer un ambiente de trabajo más positivo.

Tras no jugar desde marzo, el delantero argentino vuelve a la convocatoria 'blanquiazul' ante ADT tras una junta importante. (Video: Fútbol Satélite)

La falta de continuidad de Girotti en Alianza Lima también llamó la atención en Argentina. El presidente de Talleres de Córdoba, club que tiene un porcentaje de su pase, opinó recientemente sobre la situación: “¡Es goleador! Hay que darle confianza. Que juegue tres a cuatro partidos seguidos los 90 minutos y rendirá”.

La competencia de Federico Girotti en Alianza Lima

La disputa por el puesto de delantero centro en Alianza Lima es intensa y se refleja en los números actuales de los tres principales candidatos. Paolo Guerrero acumula 10 partidos disputados y tres goles en lo que va de la temporada, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del plantel.

Luis Ramos ha participado en nueve encuentros oficiales, aunque todavía no ha logrado anotar en la presente campaña. Su aporte se ha centrado en la movilidad y presión, siendo una alternativa recurrente para el entrenador en los relevos y en la competencia directa por el puesto de ‘9’.

Por su parte, Federico Girotti ha sumado siete duelos hasta el momento, sin goles ni asistencias en su registro. Su falta de continuidad, agravada por la reciente lesión, lo ha dejado en desventaja respecto a sus competidores más directos.