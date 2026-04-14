Se reveló la reunión clave con Federico Girotti para ser considerado en Alianza Lima: “En el comando técnico no gustaron algunas actitudes”

Tras no jugar desde marzo, el delantero argentino vuelve a la convocatoria 'blanquiazul' ante ADT tras una junta importante. (Video: Fútbol Satélite)

Federico Girotti se perfila como una de las sorpresas que prepara el técnico Pablo Guede para el compromiso de Alianza Lima como visitante frente a ADT, correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La posible reaparición del delantero argentino toma relevancia tras permanecer casi un mes fuera de las convocatorias, periodo en el que Paolo Guerrero y Luis Ramos ocuparon los primeros lugares en la disputa por el puesto de centrodelantero.

La última vez que Girotti tuvo minutos en el campo fue durante el triunfo local por 3-1 ante Melgar, el 9 de marzo. Desde entonces, su nombre no figuró en las alineaciones, lo que generó especulaciones entre los hinchas y en el entorno del club sobre los motivos de su prolongada ausencia.

Según dio a conocer el periodista deportivo, Kevin Pacheco, en el programa de YouTube, Fútbol Satélite, hubo una reunión entre el canterano de River Plate y el entrenador ‘aliancista’, que allanó el camino para su reincorporación. El gerente deportivo, Franco Navarro Mandayo, también tuvo un papel relevante.

“En el caso de Girotti hay un tema preciso. Entiendo que hay algunas actitudes que por ahí no terminaron de gustar al comando técnico. En la semana, los Navarro, principalmente Franco Navarro Mandayo, que es el gerente deportivo, fue el que se acercó a Federico Girotti, intentó generar un vínculo con Pablo Guede. No es que había una mala relación para nada, pero sí entiendo que al comando técnico no le habían gustado algunas actitudes”, detalló.

Federico Girotti alternó suplencias y desconvocatorias en Alianza Lima, lo que generó cuestionamientos sobre su futuro. - créditos: Alianza Lima

Tras este encuentro, el comunicador confirmó que “el tema está solucionado. Girotti viaja a Tarma, y por lo que probó en la semana, creo que tiene grandes posibilidades de tener minutos”. De este modo, el argentino podría sumar acción frente a ADT y buscar recuperar terreno en una competencia por el puesto que se ha tornado exigente.

Mr. Peet explicó ausencia de Federico Girotti en Alianza Lima

El debate sobre la situación de Federico Girotti no solo se limitó al entorno íntimo del club. El periodista deportivo conocido como Mr. Peet abordó el tema y ofreció su visión sobre los motivos detrás de la falta de oportunidades que involucra a Pablo Guede.

“A Pablo Guede no le gusta Federico Girotti. Es la realidad. No lo pidió y la realidad es que no lo quería. Por eso, cuando se afinaban detalles para ficharlo, yo advertí que quizás a Guede no le convenza, porque puede preferir un jugador de características distintas”, expresó.

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Presidente de Talleres cuestionó ausencia de Federico Girotti en Alianza Lima

La situación del atacante argentino trascendió el ámbito local y llegó hasta Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, club que mantiene el 50 % de los derechos económicos de Federico Girotti. “Alianza Lima solo puede decidir venta de Federico Girotti. Nosotros damos la conformidad (50% derechos económicos)”, señaló Fassi para TV Perú.

El dirigente de la ‘t’ también manifestó su respaldo al futbolista y sugirió que debería tener mayor continuidad: “¡Es goleador! Hay que darle confianza! Que juegue tres a cuatro partidos seguidos los 90 minutos y rendirá”, insistió.

El respaldo público de Fassi añade presión sobre el cuerpo técnico ‘íntimo’ para gestionar adecuadamente el caso del ‘Tanque’ argentino, quien llegó al club con la expectativa de aportar goles y jerarquía en la ofensiva. La resolución del conflicto interno y su eventual vuelta al equipo principal podrían marcar un punto de inflexión tanto para el futbolista como para el plantel de Alianza Lima en la recta final del Torneo Apertura.