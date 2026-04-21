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Sigue cayendo los técnicos en Liga 1 2026: Pablo Trobbiani no seguirá al mando de ADT tras malos resultados

La directiva tarmeña comunicó la salida del argentino como director técnico, una decisión tomada de mutuo acuerdo tras 11 jornadas en el Torneo Apertura, donde el equipo descendió hasta el puesto 15 de la tabla

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Pablo Trobbiani – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 21 abril
El director técnico argentino se despide después de once jornadas en las que el ADT de Tarma descendió hasta la decimoquinta posición del Torneo Apertura y perdió terreno en la lucha por el acceso internacional (Facebook / ADT Tarma)

El club ADT de Tarma anunció la desvinculación de su entrenador, Pablo Trobbiani, apenas cuatro meses después de su llegada. El acuerdo, definido de manera consensuada entre ambas partes, se produce en medio de una campaña marcada por la irregularidad y la falta de resultados.

Con solo 10 puntos sumados en 11 fechas del Torneo Apertura, el conjunto celeste ocupa actualmente la decimoquinta posición, lejos de la expectativa generada a inicios de temporada.

El club agradeció públicamente la entrega y profesionalismo del técnico argentino, quien no logró revertir la tendencia negativa que atraviesa el plantel. La dirigencia informó que ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo comando técnico para afrontar el resto del campeonato.

Situación deportiva precipitó la salida de Trobbiani

Pablo Trobbiani – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 21 abril
ADT puso fin al ciclo de Pablo Trobbiani tras una racha negativa sin victorias que expuso debilidades defensivas y falta de eficacia ofensiva, dejando al equipo comprometido en la tabla. (Facebook / ADT Tarma)

ADT llegó a la determinación de finalizar el ciclo de Pablo Trobbiani luego de una racha de cuatro jornadas sin victorias, en la que el equipo solo pudo rescatar empates y acumuló derrotas que complicaron su permanencia en la Liga 1.

El empate 2-2 ante FC Cajamarca, rival directo por evitar el descenso, incrementó la presión sobre el comando técnico y evidenció la dificultad del club para consolidar un juego efectivo. Según cifras oficiales, el conjunto tarmeño ha sumado 2 triunfos, 4 empates y 5 derrotas, con 10 puntos en 11 fechas, y una efectividad de apenas 30.3%, según datos de la Liga 1.

La campaña, que inició con expectativas renovadas tras la presentación de Trobbiani en diciembre de 2023, se fue diluyendo con el correr de las jornadas. El equipo mostró fragilidad defensiva al recibir 19 goles, mientras su ofensiva solo logró marcar en 12 ocasiones. El club, que hace un año estuvo cerca de lograr un cupo a competencias continentales, hoy debe focalizarse en escapar de los últimos puestos de la tabla.

Impacto institucional y búsqueda de nuevo técnico

Pablo Trobbiani – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 21 abril
La directiva de ADT inicia un proceso urgente de selección para su nuevo técnico, con la misión de recuperar la competitividad del plantel en las fechas restantes. (Facebook / ADT Tarma)

La salida de Trobbiani no solo representa un cambio en lo deportivo, sino también un reto administrativo y financiero para la institución. El desembolso por la rescisión contractual y la inminente contratación de un nuevo cuerpo técnico suponen un esfuerzo adicional para un club con recursos limitados.

Durante su gestión, Trobbiani estuvo acompañado por tres asistentes, quienes también dejaron sus cargos. La directiva detalló en su comunicado: “La directiva se encuentra trabajando en la designación del nuevo comando técnico, el cual será anunciado pronto”.

El próximo entrenador asumirá la responsabilidad de revertir el ánimo de un plantel golpeado y de sumar los puntos necesarios en las seis fechas restantes. La urgencia se incrementa ante el inminente enfrentamiento contra Los Chankas, actuales líderes del torneo, programado para el lunes 27 de abril en el estadio Unión Tarma, donde se espera una importante convocatoria de hinchas.

El reto inmediato y las expectativas de la afición

Pablo Trobbiani – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 21 abril
La irregular campaña obliga al próximo técnico a reconstruir la confianza del equipo y responder a la expectativa de una afición que mantiene su respaldo en casa. (Facebook / ADT Tarma)

El desafío para el próximo estratega será inmediato y exigente. ADT, actualmente en la decimoquinta posición, debe sumar entre 18 y 20 puntos en el tramo final del Torneo Apertura para consolidar una base que le permita evitar el descenso y recuperar la confianza del público tarmeño.

El club ocupa el puesto 16 en el rendimiento como local, una estadística que preocupa a la dirigencia y a los seguidores de la ‘Perla de los Andes’. En el último partido disputado en casa, más de 7.000 aficionados se acercaron al estadio para alentar al equipo, reflejando la importancia social y emocional que el fútbol representa en la región.

Mientras la directiva acelera la búsqueda de un reemplazante, la prioridad es estabilizar el rendimiento y evitar que la temporada se convierta en una de las más complicadas para la institución en los últimos años. La expectativa es alta, y la hinchada espera que la nueva conducción técnica logre devolver el protagonismo a un club que busca consolidarse en la primera división del fútbol peruano.

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