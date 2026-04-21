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Roberto Mosquera y una sincera confesión: “Estoy seguro que iba a clasificar [al Mundial] con Bolivia”

El entrenador peruano, de 69 años, era el principal candidato para asumir la ‘verde’ por su espléndido desempeño en el fútbol altiplánico, pero se negó por principios. “Sentí que el corazón se me arrugó”, sostuvo

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Roberto Mosquera atravesó tres etapas en el fútbol de Bolivia. - Crédito: La Razón
Roberto Mosquera atravesó tres etapas en el fútbol de Bolivia. - Crédito: La Razón

Una entrevista de Roberto Mosquera con la radio Éxito Sports ha dado para un asunto a tener en cuenta: la oportunidad de encabezar un proceso con la selección de Bolivia. Durante su segundo paso por el territorio altiplánico contó con un contacto formal para dirigir a la ‘verde’, pero tuvo que ignorar con mucha tristeza el acercamiento por el compromiso pactado con Royal Pari.

Estuve cerca, pero mi manera de ser y como me han criado mis padres […] Hice lo correcto, pero me dolió en el alma no poder. Héctor Montes venía de la CONMEBOL y le dijo el señor Salinas que venga a hablar conmigo para ser el entrenador de la selección. Agradezco mucho que hayan pensado en mí. Había firmado 15 días antes con Royal Pari”.

Mosquera valoró la visita oficial del miembro de la Federación Boliviana de Fútbol y le compartió la negativa personal, aunque hasta el día de hoy no deja de inquietarle cómo hubiera sido su futuro si se instalaba en la banca del conjunto altiplánico, del que estaba convencido en llevar a la Copa del Mundo 2022.

“Nos juntamos en un hotel. Me dijo que íbamos a hablar con el presidente y respondí ‘no puedo hacer eso, si tú hace 15 días me decías yo estoy seguro que iba a clasificar con Bolivia. No solo por la altura, sino por lo que conozco al jugador y la idiosincrasia de un pueblo noble al que respeto”, sostuvo.

El entrenador peruano, de 69 años, se negó a liderar a la 'verde' por cumplir un contrato con Royal Pari. | VIDEO: Éxito Sports

“Estaba en condiciones y madurez. Si había hecho lo de Jorge Wilstermann y Royal, por eso me refrendaron dos años el contrato. Soy un hombre de ley. Si no hubiera firmado y solo tenía mi palabra hubiera hecho lo mismo, pero la verdad sentí que el corazón se me arrugó, porque era una oportunidad. No sé qué hubiera sucedido con la selección”, sumó Mosquera.

A partir del rechazo del profesional peruano para mantenerse en el conjunto ‘inmobiliario’, la FBF decidió que Daniel Farias asumiera un interinato en el equipo nacional para que el puesto, posteriormente, pasara a su hermano César Farías y entremedias en un proceso con Eduardo Villegas.

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