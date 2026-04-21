Perú

Ataque de ira de Rodrigo Brand contra reportero de Magaly TV: así fue el ampay y la violenta reacción del protagonista de ‘Valentina Valiente’

El actor mexicano reaccionó con insultos y agresión física tras ser grabado junto a Mayra Goñi en Miraflores. Las fuertes imágenes muestran el momento en que rompe una cámara y ataca a uno de los reporteros de Magaly Medina

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El actor Rodrigo Brand, amigo de Mayra Goñi, reaccionó de forma violenta al ser abordado por las cámaras de 'Magaly TV La Firme'. En un acto que Magaly Medina calificó de 'cobarde' y 'brutal', el actor y sus amigos atacaron al reportero. ATV / Magaly TV La Firme.

La noche limeña, que parecía transcurrir como cualquier otra en la rutina de seguimiento a personajes públicos de los ‘urracos’ de Magaly Medina, terminó convirtiéndose en un episodio de tensión, violencia y exposición mediática luego de que el actor mexicano Rodrigo Brand protagonizara una agresión contra el equipo de prensa de Magaly TV, La Firme.

Las imágenes, difundidas posteriormente en el programa este 20 de abril, muestran no solo el instante en que el actor de ‘Valentina Valiente’ pierde el control, sino también el contexto previo: su cercanía con Mayra Goñi, con quien fue captado en actitudes afectivas que contradicen versiones anteriores.

Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.
Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.

Una noche que pasó de seguimiento a confrontación

Todo comenzó durante un recorrido habitual del equipo periodístico por la zona de Miraflores, específicamente en los alrededores de la conocida calle de las pizzas. Según el relato emitido en el programa, eran aproximadamente las once de la noche cuando los reporteros identificaron a Mayra Goñi acompañada de Rodrigo Brand y un grupo de personas.

“Eran las once de la noche del sábado y nosotros estábamos por Miraflores, en nuestro recorrido tradicional, buscando famosos toneros, y de pronto apareció la Goñi con este actor NN y una manchita”, se escucha en la narración.

El grupo ingresó a una discoteca y, tras varias horas, fue nuevamente ubicado en la madrugada del domingo, cuando salían en dirección a un restaurante. Fue en ese segundo momento cuando la situación escaló. “Ellos nos identifican, saludando incluso a nuestras cámaras”, se indica, dejando claro que la presencia del equipo no era desconocida para los protagonistas.

Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.
Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.

Las imágenes que evidencian cercanía entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand

En medio de ese contexto, las cámaras registraron lo que hasta ese momento era solo un rumor. “El actor se manda con todo, chapando con la Goñi delante de todo el mundo”, describe la voz en off del programa, dejando entrever que la relación entre ambos iría más allá de una simple amistad, pese a que públicamente no han confirmado un vínculo sentimental.

Las imágenes, según el programa, mostrarían besos reiterados en un espacio público, lo que refuerza la idea de un posible romance. Esta situación, lejos de mantenerse en el terreno privado, se convirtió en el detonante de lo que ocurriría minutos después.

Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.
Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.

El momento en que todo cambia

El equipo periodístico, cumpliendo su labor, se mantuvo a la espera para realizar preguntas. Sin embargo, lo que debía ser un intercambio breve se transformó rápidamente en un enfrentamiento. “Nosotros solo esperábamos afuera para preguntarles si pensaban formalizar, pero de pronto el mexicano se para y sale a increparnos”, señala la narración.

Las preguntas fueron directas, pero sin agresividad: “¿Estás feliz con la nueva relación que tienes o todavía no la oficializas?”, consultó el reportero. La reacción de Rodrigo Brand fue inmediata y desproporcionada.

Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.
Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.

Insultos y agresión física contra el equipo

El actor no solo rechazó responder, sino que arremetió verbalmente contra los periodistas. “Me da lástima el periodismo que tú haces, pinche imb…”, lanzó, elevando el tono de confrontación. A pesar de los intentos del equipo por mantener la calma, la situación se tornó violenta.

En las imágenes difundidas se observa cómo el actor pierde el control. “¿Qué estás haciendo? ¿De esto están orgullosos tus papás, cabrón?”, gritaba mientras avanzaba hacia el equipo. La agresión no quedó en palabras. “Casi de inmediato, él de un solo golpe rompe nuestra cámara y patea al periodista”, describe el informe, evidenciando un acto directo de violencia física.

Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.
Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.

La intervención de terceros y el aumento del conflicto

El conflicto no fue protagonizado únicamente por Rodrigo Brand. Según el programa, uno de sus acompañantes —identificado como un familiar— también intervino de forma agresiva. “Este patín sería familiar directo… y es quien desea continuar con esta mechaza”, se escucha, mientras las imágenes muestran golpes y empujones.

La situación se volvió caótica. “Mientras que su familiar otra vez repartía puñetes a nuestros investigadores, insultando y tratando de que esta gresca crezca más”, añade la narración. En ese momento, el equipo se vio obligado a retroceder mientras continuaban registrando lo ocurrido.

Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.
Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.

La presencia de la policía

La agresión se extendió por varios minutos hasta que la intervención de las autoridades permitió controlar el escenario. “Ellos no pararon si no fuera por la policía que tuvo que intervenir y ordenarles que se retiren de la vía pública”, se detalla.

La presencia policial marcó el fin del enfrentamiento directo, aunque no disipó la tensión generada. Las imágenes muestran un ambiente alterado, con gritos, empujones y un evidente desorden.

Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.
Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.

La reacción de Mayra Goñi

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la actitud de Mayra Goñi durante el incidente. Según el informe, la actriz permaneció al margen mientras ocurrían los hechos. “Mientras todo esto pasaba, Mayra observaba todo sin inmutarse”, señala la narración.

Posteriormente, cuando la situación comenzaba a dispersarse, la actriz intentó retirarse. “Mayra por fin reaparece… pero al final recalcula y se esconde en el restaurante”, se indica. Ante las preguntas del equipo, no hubo respuesta. “¿Siempre sales con personas violentas así?”, insistieron los reporteros, sin obtener declaraciones.

Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.
Actor Rodrigo Brand agrede a prensa de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi. Captura: Magaly Tv La Firme.

Un episodio que deja más preguntas que respuestas

Hasta el momento, ni Rodrigo Brand ni Mayra Goñi han emitido un pronunciamiento formal sobre lo ocurrido. Las imágenes, sin embargo, han generado una ola de comentarios y cuestionamientos en redes sociales, donde el comportamiento del actor ha sido ampliamente criticado.

El incidente deja abiertas varias interrogantes: ¿habrá consecuencias legales por la agresión? ¿Responderán los involucrados públicamente? ¿Cómo impactará esto en sus carreras? Por ahora, lo único claro es que una noche de diversión terminó convertida en un episodio que difícilmente pasará desapercibido.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand protagonizan Valentina Valiente. Latina
Mayra Goñi y Rodrigo Brand protagonizan Valentina Valiente. Latina

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