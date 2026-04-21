Perú

Renunció Piero Corvetto: JPP convoca a protesta nacional y tilda de “ilegal” la decisión de la JNJ para “boicotear” elecciones

La agrupación solicitó la movilización de sus simpatizantes y de la ciudadanía frente a lo que califica como un intento de las autoridades para condicionar el resultado de los comicios

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FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El partido Juntos por el Perú (JPP), que lleva como candisato a la presiencia a Roberto Sánchez, denunció este martes una amenaza al proceso electoral tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a pesar de que la norma lo impedía.

A traves de un comunicado difunddio en sus canales oficiales, la organización consideró que esta decisión constituye “una perversa acción mediática, además de una campaña sistemática que busca instalar una narrativa fraudulenta, impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular, que tiene como objetivo controlar el sistema electoral para promover el boicot del resultado del proceso electoral”.

El documento calificó la medida de la JNJ como “ilegal” y advirtió sobre el riesgo que representa para el respeto a la voluntad ciudadana. “Estas acciones son una grave amenaza al proceso electoral y correcto respeto a la voluntad ciudadana, en un momento en el cual los organismos electorales vienen reportando de forma pública y oficial el pase a la segunda vuelta de Juntos por el Perú”, se lee en la misiva.

Ante este escenario, la agrupación anunció la “conformación de un frente político en defensa de la democracia y la igualdad del voto”, así como la convocatoria a una movilización nacional, “pacífica y vigilante, en defensa de la voluntad popular”.

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía
El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía

El mensaje también incluyó un exhorto a los observadores internacionales “a mantenerse vigilantes sobre la transparencia del proceso electoral y el conteo de votos”.

Sánchez, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), retomó este martes su campaña electoral a la espera de confirmar su pase a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular), ya que con el 93,8 % del conteo, es segundo con 12 % de los votos válidos, seguido muy de cerca por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con un 11,9 %.

El candidato visitó en la mañana el mercado Ciudad de Dios, ubicado en el populoso distrito limeño de San Juan de Miraflores, en el sur de la capital, donde conversó con comerciantes y ciudadanos.

Portando el sombrero campesino de la provincia andina de Chota que le prestó Castillo y que ha utilizado toda la campaña, desayunó una tradicional patasca (sopa tradicional de los Andes peruanos) y caldo de gallina en un puesto del mercado junto a simpatizantes.

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Norma

El Artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE indica que el puesto que ocupaba Corvetto “es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular, salvo que sobrevenga impedimento debidamente fundamentado”.

El abogado Jorge Jáuregui, experto en Derecho Constitucional y Electoral, señaló en RPP que el funcionario no debería haber presentado su renuncia, pues existe una garantía fundamental en el Estado de derecho destinada a proteger la voluntad popular y asegurar la independencia de las autoridades encargadas de los comicios.

“El jefe de la ONPE, por esa razón, no puede ni renunciar ni puede ser sacado del cargo porque justamente se busca proteger la organización electoral y además la función electoral, que en este caso es crucial”, sostuvo.

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