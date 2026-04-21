Perú

Pamela Franco admite que fue amante de Christian Cueva: “Él me convirtió con mentiras”

La cantante peruana se presentó en televisión y dio su versión más completa sobre su vínculo con el futbolista cuando aún estaba casado

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Pamela Franco rompe su silencio y habla sobre el escándalo mediático, afirmando que nunca quiso ser la amante de nadie. La artista se quiebra al confesar que eligió parejas equivocadas y que todo lo sucedido ha sido su culpa.

La historia detrás de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que la cantante se presentara en el programa televisivo La Verdad a Prueba, donde ofreció una de sus declaraciones más directas hasta ahora.

Con un tono que osciló entre la autocrítica y la firmeza, la artista abordó los episodios más controvertidos de su vida sentimental, especialmente su vínculo con el futbolista cuando este aún mantenía una relación con Pamela López.

Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.
Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.

“Él con sus mentiras me convirtió en su amante”

Durante la entrevista, Pamela Franco no esquivó el tema que durante años ha generado polémica y juicios en redes sociales. Por el contrario, optó por enfrentarlo de manera frontal. “Él con sus mentiras me convirtió en su amante”, afirmó.

La cumbiambera explicó que, en ese momento, su percepción de la situación estaba condicionada por lo que el propio Cueva le decía sobre su relación de pareja. En ese contexto, sostuvo que fue llevada a creer en una realidad distinta a la que verdaderamente existía. Sin embargo, lejos de colocarse únicamente en una posición de víctima, Franco también asumió responsabilidad por sus decisiones. “Acepté que las cosas que me han pasado son mi culpa. Yo elegí parejas equivocadas, permití que me humillaran. Estoy aprendiendo a amarme”, expresó.

Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.
Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.

Un vínculo marcado por idas y vueltas

Franco también relató que su relación con Cueva estuvo caracterizada por constantes rupturas y reconciliaciones, lo que terminó generando un círculo emocional complicado. “Estaba así, por eso que terminábamos y regresábamos y caía en una mentira que ya no pudo sostener y caí en ese círculo de toxicidad y dije ‘no. No puedo’”, contó.

En ese sentido, aseguró que decidió alejarse antes de que el futbolista formalizara su relación con Pamela López. No obstante, reconoció que durante ese periodo pudo notar señales de que la relación entre Cueva y su entonces pareja no era estable. Esa percepción, según explicó, influyó en su permanencia dentro de ese vínculo ambiguo.

A pesar de ello, fue enfática al señalar que nunca se imaginó ocupando el lugar que finalmente tuvo en la historia. “En realidad nunca pasó por mi cabeza terminar en eso (estar con un hombre casado)”, dijo.

Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.
Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.

El peso de los señalamientos en redes sociales

Uno de los aspectos que también abordó fue el impacto de la exposición mediática y los calificativos que ha recibido en plataformas digitales. Franco reconoció que ha sido duramente cuestionada y etiquetada como “robamaridos”, una acusación que, según ella, ha tenido que procesar con el tiempo.

Lejos de responder con confrontación, optó por una postura reflexiva. Afirmó que ha aprendido a reconocer sus errores sin dejar que estos definan completamente su identidad. Este enfoque, según sus propias palabras, forma parte de un proceso de crecimiento personal que aún continúa.

Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.
Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.

“Yo no soy víctima”: su posición frente a Christian Cueva

En otro momento de la conversación, Pamela Franco dejó claro que no se considera una víctima dentro de esta historia, pese a haber señalado que fue engañada. “Yo no soy víctima. Le he dicho y se arrepiente”, comentó, en referencia a conversaciones que habría tenido con Cueva sobre la forma en que se desarrolló su relación.

Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.
Pamela Franco se sincera: reconoce errores y habla de su romance con Christian Cueva. Captura: Andrea.

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