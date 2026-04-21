Perú

Papa León XIV provoca récord turístico en Lambayeque: Elección del sumo pontífice peruano disparó visitas en menos de un año

La histórica designación de Robert Prevost impulsaron la llegada de más de un millón de turistas a la región durante el año 2025, generando un flujo económico sin precedentes

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Papa León XIV en caballo en Chiclayo
La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

La elección del Papa León XIV, antes solo conocido como Robert Prevost y exobispo de Chiclayo, marcó un hito para la región de Lambayeque.

Desde el 8 de mayo de 2025, tras la proclamación del nuevo pontífice, la región registró un importante crecimiento en el número de visitantes. Según datos oficiales, al cierre de ese año, Lambayeque contabilizó más de un millón cien mil turistas, cifra que representa un récord para la actividad turística local.

El impacto económico de este movimiento se reflejó en un flujo superior a 450 millones de soles, de acuerdo con lo informado por el director regional de Turismo, Félix Mío.

El dinamismo turístico no solo benefició a hoteles y restaurantes, sino que también incentivó inversiones en infraestructura urbana y religiosa. El gobierno regional destinó más de 20 millones de soles a la mejora de calles en Chiclayo, buscando optimizar la experiencia de quienes llegan atraídos por la nueva notoriedad internacional de la ciudad.

El fenómeno no se detuvo allí. Como parte de la estrategia para atraer más turistas, se ejecutan labores de mantenimiento en la Catedral de Chiclayo, templo donde el ahora papa celebró numerosas misas entre 2016 y 2024. Además, se restauran espacios emblemáticos como la Capilla de Santa Verónica y el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña, con recursos asignados que superan los seis millones de soles.

Imagen compuesta de obreros en una carretera de tierra en Morropón y el Papa León XIV sonriendo con vestimentas pontificias, saludando y sosteniendo un crucifijo
En la sierra de Morropón, obreros mejoran una vía clave que busca integrarse a un circuito de turismo religioso en Perú, honrando las misiones pasadas del recién elegido Papa León XIV. (Infobae / Composición)

La consolidación de la “Ruta del Papa”

El anuncio de una próxima visita del Papa León XIV al Perú, programada para los meses de noviembre y diciembre, ha motivado nuevas expectativas.

Las autoridades regionales prevén la llegada de al menos 600 mil visitantes adicionales y un impacto económico estimado en 350 millones de soles durante la estadía del Sumo Pontífice en Lambayeque. Los escenarios sugeridos para el encuentro con la población incluyen las playas de Puerto Eten y la explanada de Reque.

En paralelo, se avanza en la implementación de la denominada “Ruta del Papa León XIV”, un circuito turístico-religioso que recorre 24 recursos turísticos, incluidos 14 templos donde Prevost ejerció su labor pastoral.

Esta ruta busca consolidar a Lambayeque como destino central del turismo religioso en el país, combinando fe, cultura e historia. Como parte de este esfuerzo, el gobernador Jorge Luis Pérez Flores ha propuesto un corredor internacional que vincule los caminos del Papa Francisco I y del Papa León XIV, fortaleciendo la posición regional ante el turismo global.

El homenaje por el primer aniversario del pontificado de León XIV, a realizarse el 8 de mayo en el atrio de la Catedral de Chiclayo, reunirá expresiones culturales y religiosas con la participación de autoridades y fieles.

Un acto central será la Santa Misa presidida por monseñor Édison Farfán Córdova. La experiencia de la misa por la elección papal, que congregó a miles de personas en el parque principal de la ciudad, anticipa una nueva jornada de fervor y convocatoria.

Chiclayo conmemora el primer aniversario del pontificado del papa León XIV. Facebook
Chiclayo conmemora el primer aniversario del pontificado del papa León XIV. Facebook

La designación del Papa León XIV transformó a Lambayeque en referencia mundial para el turismo religioso. Las mejoras en infraestructura, la promoción de circuitos especiales y la organización de eventos conmemorativos son parte de una estrategia que busca mantener el interés internacional y potenciar el desarrollo económico regional.

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