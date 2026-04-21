De La Ghetto regresa a Perú: brindará dos conciertos y anuncia un álbum recopilatorio

De La Ghetto interpretará sus éxitos y adelantará una producción inédita que reúne lo mejor de sus últimos trabajos.

El artista urbano De La Ghetto anunció dos conciertos en Perú y el próximo lanzamiento de un álbum recopilatorio. Las presentaciones, que tendrán lugar en Lima y Chiclayo, forman parte de la agenda latinoamericana del músico y marcan un nuevo acercamiento con su base de seguidores en el país.

La primera actuación está programada para el 30 de abril en el festival La Nación del Perreo, evento que se realizará en el Club Cultural Deportivo Lima en el distrito de Chorrillos. El encuentro reunirá a figuras destacadas del reggaetón clásico y moderno, posicionándose como uno de los eventos más esperados para el público joven de la ciudad.

Luego, De La Ghetto llevará su espectáculo a la ciudad de Chiclayo, donde se presentará el 23 de mayo en el Jockey Club. La organización espera una asistencia masiva de fanáticos que buscan revivir los grandes éxitos del género urbano, así como disfrutar de los nuevos sonidos que el artista ha incorporado en sus recientes producciones.

Disco recopilatorio

Estas actividades coinciden con el anuncio oficial de un nuevo material discográfico. El propio De La Ghetto confirmó el lanzamiento de un álbum recopilatorio previsto para el 23 de mayo, el mismo día de su presentación en Chiclayo.

El trabajo reunirá las canciones más relevantes de la trilogía de EP’s lanzada en 2025: Daylight, Moonlight y Starlight. Además, el disco incluirá dos remixes inéditos, lo que representa una propuesta renovada para quienes siguen la trayectoria del cantante. Esta producción busca mantener el interés de los oyentes, tanto de los seguidores más antiguos como de las nuevas generaciones.

El regreso de De La Ghetto a Perú incluye shows en dos ciudades y un disco recopilatorio.

Reconocido como una de las voces más influyentes de la música urbana, De La Ghetto se ha destacado por su capacidad de adaptación y reinvención. A lo largo de su carrera, el artista estadounidense-puertorriqueño ha colaborado con figuras como Daddy Yankee, J Balvin y Arcángel, consolidándose como un referente internacional del reggaetón y la música latina. Sus producciones han logrado posicionarse en los primeros lugares de popularidad en América Latina y Estados Unidos, y su presencia en escenarios internacionales se mantiene vigente.

Desde su irrupción en la escena musical, De La Ghetto ha mantenido una relación activa con el público peruano. El regreso del artista al país responde a una demanda constante por parte de sus seguidores, quienes han mostrado un alto nivel de expectativa en redes sociales y plataformas digitales. La conexión entre el músico y sus fans en Perú se ha fortalecido a lo largo de los años, con presentaciones que han agotado localidades en diversas ciudades.

Dónde comprar las entradas

La venta de entradas para ambos conciertos se encuentra activa. En el caso de La Nación del Perreo, que se realizará en el Club Cultural Deportivo Lima, puedes adquirir tus entradas a través de Joinnus. Además de De La Ghetto, estarán J King & Maximan y Alexis & Fido.

- Club Cultural Deportivo Lima

Precio de entradas:

Boxes Old School – Entrada individual: S/ 310.00

Boxes Old School: S/ 306.25

Geezy Zone: S/ 170.00

Perreo Zone: S/ 140.00

De La Ghetto en exclusiva con Infobae - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia

- Jockey Club Chiclayo

En el caso del show del 23 de mayo, el cual se realizará en el Jockey Club Chiclayo, las entradas puedes adquirirlas a través de Teleticket.

Precio de entradas:

PREVENTA 25% (Interbank)

Box completo (12 personas): S/ 2,475.00

Box individual: S/ 247.50

VIP: S/ 97.50

APDAYC: S/ 52.50

REGULAR (todos los medios de pago)

Box completo: S/ 3,300.00

Box individual: S/ 330.00

VIP: S/ 130.00

APDAYC: S/ 70.00

Los organizadores han recomendado adquirir los boletos con anticipación debido a la alta demanda reportada en los primeros días. Para los seguidores, la cita representa la posibilidad de disfrutar en directo de los temas más exitosos del artista, así como de descubrir las nuevas propuestas que formarán parte de su disco recopilatorio.

De La Ghetto