Fuerza Popular rechaza pedido de Juntos por el Perú para recuento total de votos

Galarreta señaló que las nulidades y reconteos deben tramitarse mediante los procedimientos establecidos por las autoridades electorales. Foto: difusión

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, planteó a Keiko Fujimori realizar una revisión conjunta del proceso electoral y un reconteo total de votos con presencia de observadores internacionales. La propuesta fue presentada como una medida para reforzar la transparencia y despejar cuestionamientos surgidos durante el conteo de resultados.

Desde Fuerza Popular, Luis Galarreta cuestionó este planteamiento y afirmó que cualquier revisión debe desarrollarse dentro de los mecanismos establecidos por la normativa electoral. El candidato a la primera vicepresidencia del partido sostuvo que las solicitudes de nulidad y los eventuales reconteos deben seguir los procedimientos correspondientes ante las autoridades electorales.

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Galarreta pide respetar las reglas electorales

Galarreta señaló que Fuerza Popular continúa siguiendo el avance del proceso y las resoluciones de los jurados electorales especiales. En ese sentido, indicó que la etapa actual debe continuar bajo los canales institucionales y con prudencia mientras se definen los resultados oficiales.

“El mejor pacto de transparencia es cumplir las normas, los compromisos que ambos partidos han firmado al comienzo de este proceso electoral. Hay un pacto ético, hay normas, hay procedimiento. Es decir, cumplir un pacto de transparencia o pedir un pacto de transparencia quiere decir respetar las instituciones, en este caso electorales, todas las instituciones, y respetar el marco de procedimiento”, afirmó.

Un informe televisivo sobre la segunda vuelta presidencial de 2026 abordó el recuento de votos correspondientes a 1,579 actas observadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Un experto mostró gráficos explicativos acompañaron la transmisión, brindando detalles sobre la cantidad de actas en revisión y la dinámica del escrutinio, mientras el material destacaba la importancia de la transparencia en el desarrollo electoral.

El representante de Fuerza Popular sostuvo que el reconteo no puede solicitarse fuera del marco legal, debido a que existen instancias encargadas de evaluar las observaciones presentadas durante la jornada electoral.

“El reconteo de votos no es porque a mí se me ocurre. O sea, yo no puedo pasar por alto a las instituciones electorales o al marco legal. El reconteo de votos se está haciendo en estos momentos en algunos jurados electorales especiales. ¿Por qué? Porque hay un marco legal”, manifestó.

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Cuestionamientos a la propuesta de Roberto Sánchez

Roberto Sánchez había planteado que ambos partidos soliciten una revisión exhaustiva de las actas con acompañamiento internacional. Según explicó, la medida permitiría resolver las dudas existentes alrededor del resultado y fortalecer la legitimidad del proceso.

Ante ello, Galarreta respondió que las mesas observadas ya cuentan con un procedimiento definido y que corresponde a los organismos electorales determinar si procede un nuevo conteo.

Roberto Sánchez propuso que ambas agrupaciones impulsen una verificación detallada de las actas electorales con presencia de observadores internacionales. Foto: CNN

“Aquellas mesas que han pasado a ser observadas, esas son las que el Jurado Especial Electoral, no el señor Sánchez, no Luis Galarreta, el Jurado Especial Electoral decide pasar a reconteo o no pasar a reconteo”, señaló.

El dirigente de Fuerza Popular agregó que las impugnaciones, nulidades y demás acciones dentro del proceso electoral deben resolverse siguiendo las reglas vigentes. “Hay un marco legal. Es decir, a Keiko Fujimori, al señor Roberto Sánchez, se le ocurre mañana: ‘Oye, vamos a votar de nuevo, pues, porque según el pacto de transparencia’. No, señor. Acá hay normas”, sostuvo.

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Llamado a la calma mientras continúa el proceso

Durante sus declaraciones, Galarreta también se refirió a las movilizaciones convocadas tras la jornada electoral y pidió esperar las resoluciones de las autoridades antes de adoptar nuevas medidas.

El candidato indicó que las manifestaciones pacíficas forman parte del derecho ciudadano, pero insistió en que el proceso debe continuar por la vía institucional. “Nosotros vamos a respetar lo que dice la norma legal”, expresó.

En un discurso clave, Roberto Sánchez, en representación de su partido, se dirige a Keiko Fujimori para proponer una revisión conjunta y un reconteo total de los votos de la segunda vuelta electoral. El objetivo, según sus palabras, es garantizar la transparencia y legitimidad del proceso

Asimismo, cuestionó que se generen dudas sobre el conteo en el exterior y señaló que las observaciones deben resolverse mediante los mecanismos electorales establecidos.

“Meter algunas dudas por parte del proceso cuando todos lo han explicado, y perdóneme, el gobierno es un gobierno de izquierda, del amigo, del señor Sánchez. Entonces, creo que las cosas están bastante tranquilas”, declaró.

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