Nicolás Baena asciende cuatro escalones en el ranking ITF y se ubica en el 14° lugar gracias a su rendimiento en Roland Garros Junior

Nicolás Baena asciende en el ranking ITF. Crédito: Instagram Nicolás Baena.

Mientras Ignacio Buse y Gonzalo Bueno continúan consolidándose en el circuito profesional, el tenis peruano también encuentra motivos para ilusionarse en las categorías juveniles. Nicolás Baena, una de las principales promesas nacionales, alcanzó esta semana la mejor ubicación de su carrera en el ranking mundial junior de la ITF tras escalar cuatro posiciones y situarse en el puesto 14 del escalafón.

El importante ascenso es consecuencia directa de su destacada actuación en Roland Garros junior, segundo Grand Slam de la temporada, donde volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a los mejores jugadores de su generación. El peruano llegó hasta los octavos de final en la modalidad individual y alcanzó los cuartos de final en dobles, resultados que le permitieron sumar valiosos puntos para el ranking.

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En el cuadro de singles, Baena firmó una sólida campaña antes de despedirse frente al brasileño Luis ‘Guto’ Miguel. El tenista de Goiás se impuso al peruano en una de las rondas más exigentes del torneo y posteriormente confirmó su favoritismo al quedarse con el título. Gracias a esa conquista, el brasileño se consolidó además como el número uno del ranking mundial juvenil.

Nicolás Baena cerró su participación en Roland Garros junior 2026 con buenas sensaciones. Crédito: Instagram Nicolás Baena/Clement Mahoudeau / FFT.

La participación del peruano también dejó buenas sensaciones en dobles. Junto al español Tito Chávez, logró instalarse entre las ocho mejores parejas del certamen parisino. Su recorrido terminó en los cuartos de final frente a los estadounidenses Hance y Kennedy, segundos cabezas de serie del torneo, quienes hicieron valer su condición de favoritos para avanzar a las semifinales.

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Más allá de los resultados, la gira sobre polvo de ladrillo volvió a confirmar la progresión de Baena durante los últimos meses. El jugador nacido en 2008 continúa acumulando experiencia en los principales escenarios del tenis juvenil internacional y se mantiene en la pelea por acercarse al selecto grupo de los diez mejores del mundo en su categoría.

Ahora, el foco estará puesto en la temporada de césped, una superficie que presenta desafíos completamente distintos a los de la arcilla. Su primer compromiso será el J300 de Roehampton, en Londres, torneo que se disputará del 28 de junio al 3 de julio y que tradicionalmente sirve como preparación para Wimbledon.

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Nicolás Baena es el #14 del mundo. Crédito: captura ITF.

Posteriormente, del 4 al 12 de julio, el peruano afrontará Wimbledon junior, el torneo más prestigioso sobre hierba dentro del calendario juvenil. Más adelante, también tiene previsto competir en el US Open junior, programado entre el 6 y el 12 de septiembre.

Eligió el camino del tenis universitario

Roland Garros Junior representa apenas una estación más dentro del proyecto deportivo de Nicolás Baena, uno que apunta al largo plazo y que combina la exigencia del alto rendimiento con la formación académica. El tenista peruano ha decidido seguir una ruta cada vez más frecuente entre las jóvenes promesas del tenis mundial: competir al máximo nivel mientras cursa estudios universitarios en los Estados Unidos.

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A finales de agosto, Baena iniciará una nueva etapa al incorporarse a la Universidad de San Diego, institución conocida por su destacado programa deportivo y cuyos equipos compiten bajo el nombre de los ‘toreros’. Allí buscará potenciar su desarrollo tenístico sin dejar de lado su preparación profesional fuera de las canchas.

Nicolás Baena estudiará y competirá con la Universidad de San Diego. Crédito: Instagram Nicolás Baena.

La elección responde a una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años. Cada vez más jugadores encuentran en el tenis universitario una plataforma ideal para madurar física, técnica y mentalmente antes de dar el salto definitivo al profesionalismo. El caso más cercano para el deporte peruano es el de Lucciana Pérez, quien brilló en la NCAA hasta convertirse en la mejor jugadora de la última temporada y ya anunció que, una vez concluya sus estudios universitarios el próximo año, se dedicará por completo al circuito profesional.

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