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Javier Rabanal aseguró que “no le cambia la manera de trabajar” la derrota de Universitario ante Melgar: “Jugando así podemos campeonar”

El técnico español se pronunció por la caída de la ‘U’ en Arequipa y del pedido de los hinchas por su salida tras alejarse de la pelea por el Torneo Apertura

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El técnico español analizó la derrota de la 'U' ante el 'rojinegro' en Arequipa. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes no logró conseguir un resultado favorable y perdió ante Melgar en Arequipa durante la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado ha puesto en tela de juicio la continuidad de Javier Rabanal como técnico ‘crema’. Justamente, luego del partido, reconoció que los errores al inicio del encuentro bajaron el rendimiento de su equipo.

Los primeros cinco minutos nos han lastrado para todo el partido. Los dos primeros ataques nos hicieron dos goles en cuatro minutos y nos complicó bastante el resultado. Del resto, no se me ocurren muchas más razones para perder aquí. Pusimos ese carácter, pero no nos ha dado”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

El DT español también resaltó los objetivos que se había trazado la ‘U’ para este cotejo: “Veníamos a por los tres puntos para no tener un déficit pronunciado de puntos. Perdimos menos puntos de los que se perdieron la temporada pasada en el Apertura”. Hizo hincapié en que el equipo aún puede aspirar al campeonato: “El 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura, estoy convencido que jugando al fútbol como hoy, podemos campeonar”.

La preocupación de Rabanal también estuvo relacionada con la posición en la tabla y la competencia directa. “No podemos conceder mucha distancia a la punta porque competimos con Los Chankas y Alianza Lima que están muy fuertes y debemos puntuar más”. Explicó que en los mismos encuentros del año pasado, Universitario había logrado 20 puntos, mientras que en esta edición suman 18 puntos, resaltando la dificultad del fixture y la necesidad de mejorar los resultados.

El cuadro arequipeño se impuso 2-1 ante los 'cremas' en la UNSA por la jornada 11 - Crédito: L1MAX.

Javier Rabanal sobre su futuro próximo de Universitario

Consultado sobre si esta derrota alteraría su proyecto en Universitario, Javier Rabanal fue directo: “No, obviamente me gustaría estar en una situación mejor, que eso te da más energía. Los chicos entrenan muy bien, hacen todo lo que les digo. Hoy (ayer) han demostrado que pueden jugar tres sistemas diferentes casi sin mirar, pero es verdad que me gustaría apoyar el proyecto en mejores resultados, porque estos resultados no ayudan, no ayudan a que la hinchada esté contenta. A mí no me cambia la manera de trabajar, llevo ya entrenando 28 años y no me cambia”.

El entrenador de 47 años, lejos de mostrarse insatisfecho con el rendimiento, explicó que su percepción está basada en lo que observa en los entrenamientos y en los partidos. “No estoy disgustado con la manera que ha jugado el equipo, más allá de que ha perdido y en que la ‘U’ lo que cuenta es ganar”, acotó.

Asimismo, se refirió a los aportes de jugadores como Horacio Calcaterra, Jesús Castillo y Miguel Silveira, y enfatizó la importancia de persistir en la labor diaria hasta lograr “esas victorias consecutivas que nos den ese respaldo y esa confianza para que el proyecto sea mejor visto desde fuera”. Comentó que el plantel está golpeado por los resultados, pero también recordó: “Los jugadores las han pasado mucho peores que estas en la ‘U’. Algunos han estado en las épocas malas y saben que de esto, si se trabaja y hay un poquito más de acierto, se sale bien”.

El golazo de Jairo Concha no sirvió para que Universitario consiga los 3 puntos ante Melgar en Arequipa. - créditos: Liga 1
El golazo de Jairo Concha no sirvió para que Universitario consiga los 3 puntos ante Melgar en Arequipa. - créditos: Liga 1

Javier Rabanal y su mensaje por hinchas que piden su salida de Universitario

Sobre la presión que ejercen sectores de la hinchada que solicitan su salida de la entidad ‘merengue’, Javier Rabanal ofreció una postura conciliadora. “A la hinchada no le puedo decir nada, lo ponen todo, nos apoyan en cada campo”, sostuvo.

Eso sí, diferenció las manifestaciones que se producen en las redes sociales de las que percibe en el trato directo con los simpatizantes: “Obviamente una cosa es la opinión de redes sociales y otra cosa es lo que la gente cara a cara me transmite a mí, que me pide que el equipo mejore, que el equipo gane, pero lo hacen con mucho más respeto. Las redes sociales son un mundo totalmente aparte donde yo ahora mismo estoy desconectado”.

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