Perú

¿Tener multas electorales pendientes te puede impedir votar en la segunda vuelta? ONPE aclaró esto en un comunicado

La ONPE indicó que tener multas electorales pendientes no impide votar y recordó que todos los ciudadanos deben acudir a las urnas este 7 de junio

Guardar
Google icon
Mano insertando una cédula en urna electoral blanca con logo de ONPE en mesa de madera clara. Fondo con pizarrón verde y banderas peruanas desenfocadas.
Un votante deposita su cédula en una urna electoral de la ONPE en un centro de votación peruano, destacando la participación ciudadana en el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio definirá al próximo jefe de Estado en un escenario de alta polarización y con millones de electores convocados a las urnas en todo el país. El balotaje enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, luego de que ningún candidato alcanzara el umbral necesario para ganar en la jornada anterior.

En los días previos a la votación, además de la organización logística y la difusión de locales de sufragio, las autoridades electorales insistieron en la necesidad de combatir la desinformación. Uno de los mensajes que circuló en WhatsApp y redes sociales aseguró que las multas electorales pendientes impiden votar. Rápidamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desmintió esa versión y recordó que el derecho al sufragio se mantiene vigente incluso si el elector arrastra sanciones por procesos anteriores o por no cumplir el cargo de miembro de mesa.

PUBLICIDAD

“Es falso que tener multas electorales pendientes te impida votar en la segunda elección presidencial de este domingo 7 de junio”, precisó la entidad.

Gráfico de ONPE con mensaje "Es FALSO que tener multas electorales te impida votar" y captura de WhatsApp con texto "FALSO" en rojo. Se ve logo ONPE y su web
La ONPE desmiente una cadena de desinformación que afirmaba que tener multas electorales pendientes impedía a los ciudadanos votar en la Segunda Elección Presidencial de 2026. (Foto: ONPE)

¿Se puede votar si se tienen multas electorales pendientes, según la ONPE?

La ONPE informó que es falso que tener multas electorales pendientes impida votar en la segunda elección presidencial de este domingo 7 de junio. El organismo precisó que el derecho constitucional al voto “está garantizado” y que “en ningún caso la multa suspende tu derecho a votar en un proceso electoral”.

Según el pronunciamiento difundido en sus canales oficiales, los ciudadanos que no votaron o que no cumplieron con ejercer el cargo como miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026 o en comicios anteriores pueden y deben votar el 7 de junio. La aclaración apuntó a frenar cadenas que, a pocas horas del proceso, buscaban “generar confusión en la ciudadanía”.

PUBLICIDAD

El llamado de la entidad electoral fue directo: no compartir mensajes sin verificación y confirmar la información en fuentes oficiales. En esa línea, remarcó que una multa pendiente no bloquea la participación electoral y que la obligación ciudadana es acudir a las urnas pese a cualquier sanción previa.

Fachada de un colegio moderno en tonos gris y blanco con una reja negra. Una pancarta blanca con el logo de ONPE y personas entrando al local de votación.
Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De cuánto es la multa por no sufragar en la segunda vuelta del 7 de junio?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que quienes no acudan a votar en la segunda vuelta del 7 de junio recibirán una multa cuyo monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para este año, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente asciende a S/ 5.500, y las sanciones se calculan como un porcentaje de ese valor.

El sistema contempla tres escalas. En distritos catalogados en pobreza extrema, la multa por omisión al sufragio es de S/ 27,5, equivalente al 0,5% de la UIT. En la escala de pobreza no extrema, el monto sube a S/ 55, que representa el 1% de la UIT. Para distritos considerados no pobres, la sanción alcanza S/ 110, equivalente al 2% de la UIT.

El JNE también señaló que la obligación no se limita al voto. Los ciudadanos designados como miembros de mesa que no asuman esa función recibirán una sanción adicional: S/ 275, equivalente al 5% de la UIT. En el marco de las Elecciones Generales 2026, la ONPE realizó el sorteo de 834.660 ciudadanos para cumplir ese rol tanto en la primera vuelta del 12 de abril como en la segunda vuelta del 7 de junio.

La sanción económica, el incumplimiento puede generar restricciones para realizar determinados trámites, según las reglas que rigen los procedimientos electorales. Por eso, las autoridades recomendaron planificar el traslado, revisar datos personales y evitar contratiempos el día de la elección.

Mujer de cabello gris y suéter a rayas deposita un voto en una urna transparente de la ONPE en un centro de votación. Personas en fila y miembros de mesa también son visibles.
Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde votar este 7 de junio? Consulta tu local en la web de la ONPE

Para conocer el local de votación y el número de mesa asignados para este domingo 7 de junio, la ONPE indicó que los ciudadanos deben ingresar a su plataforma oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe. El sistema solicita digitar el número de DNI y luego muestra el nombre del establecimiento, la dirección, el número de mesa de sufragio y si el ciudadano mantiene el cargo de miembro de mesa.

De acuerdo con la información difundida, por regla general el centro de votación para la segunda vuelta será el mismo utilizado en la primera jornada del 12 de abril. Aun así, la recomendación fue verificar los datos antes del proceso para confirmar la información y organizar el tiempo de traslado.

La verificación previa también permite a los electores confirmar si fueron designados miembros de mesa y prever la hora de presentación, instalación y desarrollo de tareas durante la jornada electoral. Las autoridades insistieron en contrastar la información en canales oficiales.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticiasONPEJNE

Más Noticias

Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Mano Menezes buscará su primer triunfo al mando de la ‘bicolor’ ante un rival mundialista. Sigue todas las incidencias

Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

Luego del domino, la confrontación no cesaría. Quien gane el balotaje deberá gobernar con casi la mitad del país en su contra y con un Congreso empoderado

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

Elecciones 2026 Perú, segunda vuelta EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

El país define quién será su próximo presidente en una jornada que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con más de 27 millones de ciudadanos habilitados para votar

Elecciones 2026 Perú, segunda vuelta EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Roberto Sánchez señala que a una Asamblea Constituyente solo se puede llegar por el “camino democrático del referéndum”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú dijo que cualquier reforma constitucional debe someterse a consulta ciudadana y pasar por el Congreso, a menos de 48 horas de la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori

Roberto Sánchez señala que a una Asamblea Constituyente solo se puede llegar por el “camino democrático del referéndum”

Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa: “Han ido retirando sistemáticamente dinero”

La actriz contó que se dio cuenta en medio de una semana complicada, marcada por críticas en redes por no pedir votos para Mónica Torres, nominada el 3 de junio en La Granja VIP

Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa: “Han ido retirando sistemáticamente dinero”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

Keiko Fujimori dice que reconocerá el resultado de la segunda vuelta incluso si gana Roberto Sánchez

Keiko Fujimori sobre posbilidad de “revisar” ‘leyes procrimen’ en un eventual gobierno: “El Congreso de la República para eso está”

Keiko Fujimori afirmó que la autoría mediata fue creada para condenar a su padre, pero la figura jurídica existe desde hace décadas

Kenji Fujimori revela que, “después de todo lo que vivió”, no apoyará a Keiko: “Decidí no volver a ser usado”

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa: “Han ido retirando sistemáticamente dinero”

Yiddá Eslava denuncia que le vaciaron las cuentas de su empresa: “Han ido retirando sistemáticamente dinero”

Rebeca Escribens estalla contra John Kelvin tras anunciar apelación de sentencia por agresión: “Qué fresco. Desgraciado”

Murió el ‘Indio’ Solari: fans peruanos despiden al ícono del rock argentino con mensajes de gratitud

Stephanie Cayo cuenta cómo inició su historia de amor con Alejandro Sanz: “Fue de la amistad, tomó mucho tiempo”

Abuela de Paul Michael pide disculpas a Pamela López tras desplante en vivo, asegura que la quiere: “Es parte del show”

DEPORTES

Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Perú vs Haití EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Haití HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Haití HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por el Torneo Clausura 2026: “A darlo todo por la celeste”

Aixa Vigil reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley: ¿fichará por Universitario o se quedará en San Martín?