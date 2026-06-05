¿Tener multas electorales pendientes te puede impedir votar en la segunda vuelta? ONPE aclaró esto en un comunicado

Un votante deposita su cédula en una urna electoral de la ONPE en un centro de votación peruano, destacando la participación ciudadana en el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio definirá al próximo jefe de Estado en un escenario de alta polarización y con millones de electores convocados a las urnas en todo el país. El balotaje enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, luego de que ningún candidato alcanzara el umbral necesario para ganar en la jornada anterior.

En los días previos a la votación, además de la organización logística y la difusión de locales de sufragio, las autoridades electorales insistieron en la necesidad de combatir la desinformación. Uno de los mensajes que circuló en WhatsApp y redes sociales aseguró que las multas electorales pendientes impiden votar. Rápidamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desmintió esa versión y recordó que el derecho al sufragio se mantiene vigente incluso si el elector arrastra sanciones por procesos anteriores o por no cumplir el cargo de miembro de mesa.

PUBLICIDAD

“Es falso que tener multas electorales pendientes te impida votar en la segunda elección presidencial de este domingo 7 de junio”, precisó la entidad.

La ONPE desmiente una cadena de desinformación que afirmaba que tener multas electorales pendientes impedía a los ciudadanos votar en la Segunda Elección Presidencial de 2026. (Foto: ONPE)

¿Se puede votar si se tienen multas electorales pendientes, según la ONPE?

La ONPE informó que es falso que tener multas electorales pendientes impida votar en la segunda elección presidencial de este domingo 7 de junio. El organismo precisó que el derecho constitucional al voto “está garantizado” y que “en ningún caso la multa suspende tu derecho a votar en un proceso electoral”.

Según el pronunciamiento difundido en sus canales oficiales, los ciudadanos que no votaron o que no cumplieron con ejercer el cargo como miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026 o en comicios anteriores pueden y deben votar el 7 de junio. La aclaración apuntó a frenar cadenas que, a pocas horas del proceso, buscaban “generar confusión en la ciudadanía”.

PUBLICIDAD

El llamado de la entidad electoral fue directo: no compartir mensajes sin verificación y confirmar la información en fuentes oficiales. En esa línea, remarcó que una multa pendiente no bloquea la participación electoral y que la obligación ciudadana es acudir a las urnas pese a cualquier sanción previa.

Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De cuánto es la multa por no sufragar en la segunda vuelta del 7 de junio?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que quienes no acudan a votar en la segunda vuelta del 7 de junio recibirán una multa cuyo monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para este año, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente asciende a S/ 5.500, y las sanciones se calculan como un porcentaje de ese valor.

PUBLICIDAD

El sistema contempla tres escalas. En distritos catalogados en pobreza extrema, la multa por omisión al sufragio es de S/ 27,5, equivalente al 0,5% de la UIT. En la escala de pobreza no extrema, el monto sube a S/ 55, que representa el 1% de la UIT. Para distritos considerados no pobres, la sanción alcanza S/ 110, equivalente al 2% de la UIT.

El JNE también señaló que la obligación no se limita al voto. Los ciudadanos designados como miembros de mesa que no asuman esa función recibirán una sanción adicional: S/ 275, equivalente al 5% de la UIT. En el marco de las Elecciones Generales 2026, la ONPE realizó el sorteo de 834.660 ciudadanos para cumplir ese rol tanto en la primera vuelta del 12 de abril como en la segunda vuelta del 7 de junio.

PUBLICIDAD

La sanción económica, el incumplimiento puede generar restricciones para realizar determinados trámites, según las reglas que rigen los procedimientos electorales. Por eso, las autoridades recomendaron planificar el traslado, revisar datos personales y evitar contratiempos el día de la elección.

Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde votar este 7 de junio? Consulta tu local en la web de la ONPE

Para conocer el local de votación y el número de mesa asignados para este domingo 7 de junio, la ONPE indicó que los ciudadanos deben ingresar a su plataforma oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe. El sistema solicita digitar el número de DNI y luego muestra el nombre del establecimiento, la dirección, el número de mesa de sufragio y si el ciudadano mantiene el cargo de miembro de mesa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida, por regla general el centro de votación para la segunda vuelta será el mismo utilizado en la primera jornada del 12 de abril. Aun así, la recomendación fue verificar los datos antes del proceso para confirmar la información y organizar el tiempo de traslado.

La verificación previa también permite a los electores confirmar si fueron designados miembros de mesa y prever la hora de presentación, instalación y desarrollo de tareas durante la jornada electoral. Las autoridades insistieron en contrastar la información en canales oficiales.