Alexander Zverev vs Flavio Cobolli: día, hora y dónde ver en vivo la gran final de Roland Garros 2026. Crédito: Independant en español/ATP

El tenis masculino está a las puertas de un cambio de página. Este domingo 7 de junio, el court Philippe Chatrier albergará una final inédita que garantizará la consagración de un nuevo campeón de Grand Slam. El alemán Alexander Zverev y el italiano Flavio Cobolli disputarán el título de Roland Garros 2026 en un duelo que promete emociones fuertes y que pondrá fin a una larga espera para ambos protagonistas.

Para Zverev, tercer cabeza de serie del torneo, la cita representa una nueva oportunidad de alcanzar la gloria máxima luego de tres finales perdidas en certámenes ‘majors’ —US Open 2020 ante Thiem; Rooland Garros 2024 ante Alcaraz, y Australian Open 2025 frente a Sinner—. El alemán ha exhibido un nivel sólido y consistente a lo largo de la arcilla parisina, confirmando por qué figura entre los mejores jugadores del circuito. En semifinales dio una nueva muestra de carácter al superar en cuatro sets al checo Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6 y 6-3), uno de los tenistas con mayor proyección del momento.

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En la otra esquina estará un inspirado Flavio Cobolli. El italiano, décimo preclasificado, ha protagonizado la mejor actuación de su carrera en torneos grandes y llega a la definición con la confianza por las nubes. Su acceso a la final se produjo tras el retiro de su compatriota Matteo Arnaldi en semifinales, aunque previamente había dejado claro que estaba preparado para competir por el título al imponerse con autoridad al canadiense Felix Auger-Aliassime (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) en una destacada presentación.

Tenis - Abierto de Francia - Roland Garros, París, Francia - 3 de junio de 2026. El italiano Flavio Cobolli en acción durante su partido de cuartos de final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La final también tendrá un significado especial para el circuito ATP. Con la definición de este domingo concluirá una impresionante racha de 15 títulos consecutivos de Grand Slam conquistados por Novak Djokovic, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Desde hace varios años, el serbio y los dos grandes referentes de la nueva generación habían monopolizado las coronaciones en los torneos más importantes del calendario.

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Alexander Zverev vs Flavio Cobolli: día y hora de la final de Roland Garros 2026

La gran final se disputará el domingo 7 de junio en la cancha Philippe Chatrier, el escenario principal del complejo Roland Garros ubicado al borde del Bois de Boulogne, en París.

Aunque la organización todavía no ha oficializado el horario definitivo del encuentro, se estima que el partido comenzará alrededor de las 07:00 horas de Perú. Como es habitual en las jornadas decisivas del Grand Slam francés, la programación podría ajustarse en función de las actividades protocolares previas a la ceremonia de clausura.

Alexander Zverev cumple pronósticos y jugará la final masculina contra Flavio Cobolli. Crédito: AMP.

Dónde ver Alexander Zvrev vs Flavio Cobolli: partido por el título de Roland Garros 2026

La transmisión para toda Latinoamérica estará a cargo de ESPN, cadena que posee los derechos televisivos del segundo Grand Slam de la temporada.

Asimismo, los aficionados podrán seguir todas las incidencias mediante Disney+, plataforma de streaming que ofrece cobertura integral del torneo, incluyendo partidos en vivo, análisis especializados y contenido exclusivo para sus suscriptores.

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El historial entre Alexander Zverev y Flavio Cobolli

El antecedente entre ambos favorece al alemán, que lidera la serie por 3-1. Su enfrentamiento más reciente ocurrió en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid 2026, donde Zverev se impuso con autoridad por 6-1 y 6-4. No obstante, Cobolli demostró que puede competir de igual a igual al derrotarlo semanas antes en las semifinales del ATP 500 de Múnich por un doble 6-3.

Alexander Zverev y Flavio Cobolli tras el partido que protagonizaron por los cuartos de final de Roland Garros. Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura

Los otros dos cruces se produjeron en 2025 y terminaron con victorias para el germano. Primero lo superó en los cuartos de final del ATP 500 de Halle y posteriormente volvió a imponerse en la tercera ronda de Roland Garros, en ambos casos sin ceder sets.

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Con una ventaja histórica para Zverev, pero con un Cobolli que atraviesa el mejor momento de su carrera, la final reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más trascendentes de la temporada. El alemán intentará romper la barrera que le ha impedido conquistar un Grand Slam, mientras que el italiano buscará completar un cuento de hadas en la arcilla parisina.