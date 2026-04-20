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Álvaro Barco genera suspenso sobre la continuidad de Javier Rabanal en Universitario: “No tomaremos decisiones apresuradas”

El director deportivo crema se refirió a la situación de técnico español luego de dos derrotas consecutivas y afirmó que la directiva no adoptará medidas urgentes sobre el futuro de Rabanal

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Álvaro Barco – Javier Rabanal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 20 abril
La directiva de Universitario de Deportes, encabezada por Álvaro Barco, opta por una evaluación cautelosa del trabajo de Javier Rabanal tras las recientes derrotas, priorizando el análisis interno antes de decidir sobre la continuidad del entrenador español (Facebook / Universitario de Deportes)

La incertidumbre rodea a Universitario de Deportes tras las recientes derrotas sufridas en la Liga 1 y la Copa Libertadores. El presente del club ha generado cuestionamientos sobre la permanencia de Javier Rabanal como entrenador principal.

Consultado en el aeropuerto de Lima, el director deportivo Álvaro Barco explicó que la institución evaluará cuidadosamente la situación, evitando tomar decisiones precipitadas. Barco reconoció que el equipo atraviesa un momento complejo en la tabla de posiciones y enfatizó la necesidad de un análisis profundo antes de definir los próximos pasos.

Mientras tanto, la afición exige respuestas y la administración interna observa con detenimiento el desenlace de la gestión técnica de Rabanal.

Barco defiende la cautela ante la crisis deportiva

Álvaro Barco – Javier Rabanal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 20 abril
Álvaro Barco insiste en no precipitar decisiones pese al mal momento de Universitario, tras derrotas que presionan al comando técnico y obligan a una revisión profunda del rendimiento colectivo. (Facebook / Universitario de Deportes)

El mal momento de Universitario se ha acentuado tras las caídas frente a FBC Melgar y Coquimbo Unido, resultados que han debilitado la posición de Javier Rabanal al frente del plantel. Álvaro Barco, directivo responsable de la gestión deportiva, fue enfático durante su diálogo con la prensa local: “No vamos a tomar ninguna decisión apresurada. Vamos a tomarnos el tiempo suficiente”, expresó ante los periodistas, subrayando que la evaluación será exhaustiva y sin presiones externas. La directiva reconoce que la ubicación en la tabla del Apertura dista de lo esperado y que el margen de error se ha reducido considerablemente.

Barco también manifestó que la autocrítica es indispensable en este tipo de circunstancias: “Siempre tiene que haber autocrítica cuando las cosas no salen bien. Estamos complicado en la tabla, tenemos un buen equipo, pero sin duda hay que corregir muchas cosas para sacar resultados positivos”. El directivo hizo hincapié en la importancia de evitar decisiones impulsivas, un mensaje que busca transmitir tranquilidad a la interna y respaldar el proceso de análisis.

Las declaraciones de Rabanal tras la derrota

Álvaro Barco – Javier Rabanal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 20 abril
El técnico Javier Rabanal sostuvo que su equipo mereció al menos un empate ante Melgar, resaltando el control del juego durante gran parte del encuentro disputado. (Facebook / Universitario de Deportes)

En la conferencia posterior al encuentro ante FBC Melgar, Javier Rabanal presentó su visión sobre el desarrollo del partido y el contexto actual del equipo. El entrenador español sostuvo: “Si cojo el global del partido, creo que el resultado no es justo, sin tampoco querer decir que merecimos ganar aquí. Sí creo que era un partido parejo para el empate, donde ellos tienen sus mejores ocasiones al inicio nada más y una al final, pero el resto del partido lo hemos llevado nosotros”.

Rabanal añadió que el empate habría sido el desenlace más adecuado: “Creo era merecido que fuese un empate y llevarse un punto cada uno. Para mí, el resultado justo hubiera sido un empate”.

Además, el técnico comparó el presente con temporadas anteriores, señalando que el equipo ha perdido menos puntos que en el Apertura pasado, aunque reconoció la dificultad del calendario disputado hasta la fecha. Por ahora, la continuidad del entrenador sigue siendo objeto de análisis por parte de la dirigencia.

Expectativas y próximos pasos en Universitario

Álvaro Barco – Javier Rabanal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 20 abril
Universitario enfrenta días decisivos mientras la directiva evalúa el futuro de Javier Rabanal, con presión creciente de la hinchada y un escenario deportivo complejo. (Liga 1)

Mientras la hinchada de Universitario intensifica sus pedidos de cambios, la administración del club mantiene la cautela. A pesar de los rumores que circulan sobre una inminente salida de Rabanal, Álvaro Barco reiteró que no se precipitarán en la toma de decisiones. “Tenemos todo el día para tomar decisiones y ojalá sean buenas decisiones”, afirmó el exjugador, quien también reconoció que el objetivo inmediato es revertir los resultados adversos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

La situación contractual de Rabanal, quien posee vínculo vigente hasta el final de la temporada, agrega un componente adicional a la evaluación. Una eventual rescisión anticipada implicaría el pago de tres meses de salario al entrenador español, según trascendió en fuentes cercanas a la directiva. Por el momento, la directiva prioriza el diálogo interno y el análisis profundo antes de definir el futuro de su comando técnico, mientras la presión de la afición y los resultados mantienen la incertidumbre sobre el destino de Universitario.

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