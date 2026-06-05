Perú

Elecciones 2026: ¿Puedo votar con pasaporte, brevete o carnet de extranjería?

Los electores tienen muchas dudas con respecto a los comicios electorales de este domingo 07 de junio

Guardar
Google icon
Mano insertando una cédula en urna electoral blanca con logo de ONPE en mesa de madera clara. Fondo con pizarrón verde y banderas peruanas desenfocadas.
El horario de votación comenzará desde las 7 a. m. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedo votar con pasaporte, brevete o carnet de extranjería? La respuesta corta para la segunda vuelta del domingo 7 de junio es no: la regla electoral exige identificación con documento nacional de identidad (DNI). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el sistema de mesa aplican un control que condiciona la entrega de la cédula a la verificación directa del documento permitido. En esta jornada se aceptará el DNI azul y el DNI electrónico (DNIe), en versiones 1.0, 2.0 o 3.0, incluso si el plástico se encuentra vencido, según la disposición excepcional comunicada para el proceso 2026.

¿El pasaporte o la licencia de conducir reemplazan al DNI en las votaciones?

No. El pasaporte y el brevete no sustituyen al DNI en la mesa de sufragio. La normativa y el protocolo de identificación exigen el documento nacional de identidad para contrastar datos del padrón, confirmar nombres y apellidos, y habilitar la entrega de la cédula. La mesa debe aplicar esa verificación como paso obligatorio; sin ese requisito, el elector no accede al voto.

PUBLICIDAD

Mesa electoral con DNI azul, cédula de votación, bolígrafo, urna blanca de ONPE y carteles de RENIEC en un aula escolar.
Se admiten el DNI azul y el DNI electrónico (DNIe) en versiones 1.0, 2.0 o 3.0, incluso vencidos, por la disposición excepcional comunicada para el proceso 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Los ciudadanos extranjeros con carnet de extranjería pueden votar en las presidenciales?

No. El carnet de extranjería no habilita participación en la elección presidencial. La jornada se rige por el padrón electoral que identifica a ciudadanos peruanos con DNI, y el control de mesa se basa en ese documento. En ese marco, la condición de extranjero no permite sufragar en comicios generales de presidencia con carnet de extranjería.

¿Qué hacer si te robaron el DNI el día de las elecciones y solo tienes tu brevete?

Si una persona llega al local con solo brevete, la mesa no puede entregarle cédula, porque la licencia no reemplaza el DNI. En términos prácticos, el elector no podrá emitir sufragio ese día si no presenta el documento físico permitido. El mismo criterio aplica para fotografías, copias o constancias: el control requiere comprobación directa. La información consultada también remarca que el C4 (Certificado de Inscripción) no cumple la función del DNI ante la mesa, por lo que no habilita participación.

PUBLICIDAD

Primer plano de un DNI peruano con "EXPIRADOS" visible, frente a una urna electoral que muestra "Elecciones Presidenciales 2026 - Segunda Vuelta".
El DNI es el único documento permitido para votar (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo tramitar una dispensa de multa si no pudiste votar por falta de DNI?

El JNE habilitó el trámite de dispensa o justificación tras las Elecciones Generales 2026 para eximir sanciones administrativas en causales previstas. La dispensa aplica para omisión al sufragio; la justificación, para inasistencia a instalación de mesa. La solicitud puede presentarse desde el día siguiente al proceso electoral hasta la emisión de la Resolución de Medida Cautelar de Embargo en ejecución coactiva; fuera de ese plazo, el JNE declara improcedencia.

El canal virtual es el Sistema de Dispensa Virtual (https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login), disponible en la plataforma del JNE, donde el usuario ingresa DNI, selecciona trámite, elige causal y adjunta sustento. El procedimiento puede exigir comprobante por derecho de trámite y validación de correo; el sistema entrega un código de expediente.

Urna electoral blanca con logo ONPE en una mesa de madera. Al fondo desenfocado, cabinas de votación y señalética en un centro electoral.
El horario límite para votar es hasta las 17 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones excepcionales, existe atención presencial en Mesa de Partes del JNE, Oficinas Desconcentradas o Jurados Electorales Especiales durante el periodo electoral. Entre requisitos figura copia de DNI o DNIe para casos de pérdida o robo, copias simples del sustento vinculado a la fecha de comicios y el pago correspondiente del TUPA. El monto reportado para el derecho de trámite fue S/25.90, con opción de pago en Banco de la Nación con código 01465 o por pagalo.pe.

Casos excepcionales: ¿Cuándo se permite votar con un documento supletorio?

Para esta segunda vuelta, el caso excepcional descrito es el DNI vencido: la autoridad permitió sufragar con el documento caducado, tal como ocurrió en la primera vuelta. Fuera de ese supuesto, la regla operativa se mantiene: sin DNI físico, no hay entrega de cédula y, por tanto, no hay voto. Constancias como el C4 no reemplazan el DNI ante la mesa.

Temas Relacionados

breveteElecciones 2026Elecciones Perú 2026pasaporteperu-noticias

Más Noticias

Dónde ver Perú vs Haití HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El cuadro del Mano Menezes se medirá con los haitianos en Miami en busca de su primer triunfo en el año. Conoce las señales disponibles para el emocionante cotejo

Dónde ver Perú vs Haití HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Haití HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Tras una derrota y un empate en marzo, la ‘blanquirroja’ busca su primer triunfo en la era Mano Menezes. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Perú vs Haití HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Detienen a un capitán PNP y un suboficial por integrar presunta banda de secuestro y extorsión en Ucayali

La Fiscalía sostiene que ambos habrían participado en el secuestro de un mototaxista que retiró S/ 32.500 de una entidad bancaria

Detienen a un capitán PNP y un suboficial por integrar presunta banda de secuestro y extorsión en Ucayali

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por el Torneo Clausura 2026: “A darlo todo por la celeste”

El club rimense confirmó la llegada del ‘Pirata’ al Rímac hasta final de temporada tras su paso por FC Cajamarca. El delantero tendrá el reto de revertir el mal momento de los ‘cerveceros’

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por el Torneo Clausura 2026: “A darlo todo por la celeste”

Gobierno presentó en Madrid cartera de más de 90 proyectos, a puertas de la segunda vuelta

El MEF, la PCM y Proinversión se presentaron en roadshow de Perú en España, a pocos días de las elecciones que elegirán al nuevo presidente del país

Gobierno presentó en Madrid cartera de más de 90 proyectos, a puertas de la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Fiscalía formaliza pedido de más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por falsear aportes

Fiscalía formaliza pedido de más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por falsear aportes

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Antauro Humala reaparece para respaldar a Roberto Sánchez: “Él no es Ollanta y no tiene a una Nadine al costado”

Salvador del Solar anuncia que votará por Roberto Sánchez: “No puedo darle mi voto a Fuerza Popular”

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cerraron sus campañas en Lima: multitud y promesas marcan la recta final de las Elecciones en Perú

ENTRETENIMIENTO

Abuela de Paul Michael pide disculpas a Pamela López tras desplante en vivo, asegura que la quiere: “Es parte del show”

Abuela de Paul Michael pide disculpas a Pamela López tras desplante en vivo, asegura que la quiere: “Es parte del show”

Mónica Sánchez expresa su admiración por la hija de Ricardo Belmont tras anunciar públicamente su voto a favor de Roberto Sánchez

El radical cambio de Samuel Sunderland, el recordado Pedrito de ‘De vuelta al barrio’

Abuela de Paul Michael hace desplante a Pamela López y Tito Vega revela lo que le dijo: “Mi nieto se merece más, ella lo grita”

Rafael Fernández reaparece tras boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez con enigmáticos mensajes: “Si vas a cometer errores…”

DEPORTES

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por el Torneo Clausura 2026: “A darlo todo por la celeste”

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por el Torneo Clausura 2026: “A darlo todo por la celeste”

Aixa Vigil reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley: ¿fichará por Universitario o se quedará en San Martín?

Sporting Cristal anunció salida de Zé Ricardo: ¿quién será el nuevo DT para el Torneo Clausura 2026?

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú antes de jugar con Argentina

Voleibolista peruana de 13 años mide 1.90 metros y se confiesa tras ganar medalla en Copa Panamericana: “Mis papás siempre están presentes”