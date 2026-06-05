Elecciones 2026: ¿Puedo votar con pasaporte, brevete o carnet de extranjería?

El horario de votación comenzará desde las 7 a. m. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedo votar con pasaporte, brevete o carnet de extranjería? La respuesta corta para la segunda vuelta del domingo 7 de junio es no: la regla electoral exige identificación con documento nacional de identidad (DNI). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el sistema de mesa aplican un control que condiciona la entrega de la cédula a la verificación directa del documento permitido. En esta jornada se aceptará el DNI azul y el DNI electrónico (DNIe), en versiones 1.0, 2.0 o 3.0, incluso si el plástico se encuentra vencido, según la disposición excepcional comunicada para el proceso 2026.

¿El pasaporte o la licencia de conducir reemplazan al DNI en las votaciones?

No. El pasaporte y el brevete no sustituyen al DNI en la mesa de sufragio. La normativa y el protocolo de identificación exigen el documento nacional de identidad para contrastar datos del padrón, confirmar nombres y apellidos, y habilitar la entrega de la cédula. La mesa debe aplicar esa verificación como paso obligatorio; sin ese requisito, el elector no accede al voto.

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Se admiten el DNI azul y el DNI electrónico (DNIe) en versiones 1.0, 2.0 o 3.0, incluso vencidos, por la disposición excepcional comunicada para el proceso 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Los ciudadanos extranjeros con carnet de extranjería pueden votar en las presidenciales?

No. El carnet de extranjería no habilita participación en la elección presidencial. La jornada se rige por el padrón electoral que identifica a ciudadanos peruanos con DNI, y el control de mesa se basa en ese documento. En ese marco, la condición de extranjero no permite sufragar en comicios generales de presidencia con carnet de extranjería.

¿Qué hacer si te robaron el DNI el día de las elecciones y solo tienes tu brevete?

Si una persona llega al local con solo brevete, la mesa no puede entregarle cédula, porque la licencia no reemplaza el DNI. En términos prácticos, el elector no podrá emitir sufragio ese día si no presenta el documento físico permitido. El mismo criterio aplica para fotografías, copias o constancias: el control requiere comprobación directa. La información consultada también remarca que el C4 (Certificado de Inscripción) no cumple la función del DNI ante la mesa, por lo que no habilita participación.

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El DNI es el único documento permitido para votar (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo tramitar una dispensa de multa si no pudiste votar por falta de DNI?

El JNE habilitó el trámite de dispensa o justificación tras las Elecciones Generales 2026 para eximir sanciones administrativas en causales previstas. La dispensa aplica para omisión al sufragio; la justificación, para inasistencia a instalación de mesa. La solicitud puede presentarse desde el día siguiente al proceso electoral hasta la emisión de la Resolución de Medida Cautelar de Embargo en ejecución coactiva; fuera de ese plazo, el JNE declara improcedencia.

El canal virtual es el Sistema de Dispensa Virtual (https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login), disponible en la plataforma del JNE, donde el usuario ingresa DNI, selecciona trámite, elige causal y adjunta sustento. El procedimiento puede exigir comprobante por derecho de trámite y validación de correo; el sistema entrega un código de expediente.

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El horario límite para votar es hasta las 17 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones excepcionales, existe atención presencial en Mesa de Partes del JNE, Oficinas Desconcentradas o Jurados Electorales Especiales durante el periodo electoral. Entre requisitos figura copia de DNI o DNIe para casos de pérdida o robo, copias simples del sustento vinculado a la fecha de comicios y el pago correspondiente del TUPA. El monto reportado para el derecho de trámite fue S/25.90, con opción de pago en Banco de la Nación con código 01465 o por pagalo.pe.

Casos excepcionales: ¿Cuándo se permite votar con un documento supletorio?

Para esta segunda vuelta, el caso excepcional descrito es el DNI vencido: la autoridad permitió sufragar con el documento caducado, tal como ocurrió en la primera vuelta. Fuera de ese supuesto, la regla operativa se mantiene: sin DNI físico, no hay entrega de cédula y, por tanto, no hay voto. Constancias como el C4 no reemplazan el DNI ante la mesa.

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